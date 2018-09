Olomouc - Hokejisté Olomouce vstoupí do nového extraligového ročníku se skromným cílem vyhnout se bojům o záchranu ve skupině play out. Hanáci v předchozí sezoně došli do čtvrtfinále, kde je vyřadila Plzeň, nyní by se chtěli minimálně probojovat do předkola play off. K oběma předchozím úspěchům přivedl tým v roli hlavního kouče Zdeněk Venera, který po minulé sezoně ukončil olomoucké angažmá. Taktovku po něm převzali Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem.

V extralize vykročí Olomouc do páté sezony. "Stále se v nejvyšší soutěži zabydlujeme. Než se nám to podaří, tak nás čeká ještě dlouhá cesta. Rozpočet máme omezený, sponzory se nám v drtivé většině podařilo udržet," uvedl generální manažer klubu Erik Fürst na dnešní tiskové konferenci.

Trenérská změna by se na hře Hanáků neměla projevit. "Náš styl nebude příliš odlišný od minulé sezony. Chceme navázat na to, co jsme dělali s Venerou. Nechystáme se nic radikálně měnit. Protože moc gólů nedáváme, tak musíme výborně bránit," poznamenal Tomajko, jenž je současně jednatelem a majitelem klubu.

Olomouc posílili v letní přestávce brankář Jan Lukáš (Banská Bystrica), obránce Jan Švrček (Sparta) a útočníci Petr Kolouch (Vítkovice) s Vojtěchem Tomečkem (Chomutov). Z týmu odešli brankář Martin Falter, obránci Lukáš Galvas, Tomáš Houdek, Lukáš Spurný a útočníci Jakub Herman, Jan Eberle a Roman Rác.

"Věřím, že tyto hráče nové posily nahradí. Výborně se jeví brankář Lukáš. Od Švrčka si slibujeme posílení defenzivy a od obou nových útočníků Koloucha s Tomečkem zlepšení střelecké produktivity. Výhodou je, že budeme mít na rozdíl od loňska hned od začátku sezony k dispozici Zbyňka Irgla a Jana Káňu," uvedl Tomajko.

V přípravě odehráli hokejisté Olomouce osm utkání. Kvůli marodce soupeře odpadl zápas se Slovanem Bratislava. "Toto utkání nás mohlo před začátkem extraligy posunout dál. Za přínos považuji zápas proti Vladivostoku, vykřičníkem byla naopak vysoká prohra 0:6 ve Zlíně. To by se opakovat nemělo. Jsme schopni v premiéře ukázat, na čem jsme pracovali. Budeme spoléhat na týmový výkon," řekl Moták.

Do extraligy vstoupí Hanáci v pátek, kdy hostí Karlovy Vary. "Až na útočníka Petra Strapáče, kterého trápí svalové problémy, bychom měli nastoupit v kompletním složení," řekl Tomajko před soubojem s nováčkem nejvyšší soutěže.