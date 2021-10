Hokejisté Olomouce proti Spartě smazali třígólovou ztrátu a vyhráli po nájezdech

Praha - Hokejisté Olomouce otočili zápas 17. kola extraligy proti Spartě a přestože v 55. minutě prohrávali 0:3, vyhráli 4:3 po samostatných nájezdech. Pražané si po dalším kolapsu v závěru připsali již čtvrtou porážku v řadě. Gólem a asistencí se na výhře domácích podíleli David Krejčí a Jiří Ondrušek, rozhodující nájezd proměnil Lukáš Nahodil.

Sparta se dostala do dobré šance hned v první minutě zápasu, uzdravený Horák po Kašeho přihrávce jen těsně minul olomouckou branku. Další šance přišly až v polovině první třetiny a opět v podání hostů. Nejprve nepřekonal zblízka Lukáše útočník Tomáš Jandus a vzápětí neuspěl po přihrávce zpoza branky ani Řepík.

Hosté měli sice v první třetině převahu, v úvodní branku ji ale nedokázal přetavit ani Kaše během přesilové hry. Olomouc si vytvořila výraznější šance až v závěru úvodní dvacetiminutovky, jenže Knotek nedokázal zakončit včas a Kucsera po přihrávce Krejčího zpoza branky prostor mezi třemi tyčemi minul.

Domácí ohrozili branku Sparty také na začátku druhé třetiny během přesilové hry, ve velkých šancích ale neuspěli Krejčí ani Káňa. Vzápětí stálo štěstí při hostujícím brankáři Neužilovi, když mu za záda propadla střela Kunce, která však za brankovou čáru nedojela.

Skóre zápasu se změnilo až po polovině základní hrací doby, kdy Lukáše překonal skrytou střelou z dálky Dvořák. Poté nebezpečně stříleli také Buchtele s Chlapíkem, nicméně domácí brankář jim už podruhé skórovat nedovolil.

Vedení Sparty zvýšil ve 43. minutě Horák, který se po chybě domácí obrany zjevil sám před Lukášem a uspěl se zakončením mezi betony. Snížit mohl poté Krejčí, proti jehož prudké střele stačil Neužil zmenšit úhel a zasáhl. Těsně vedle hostující branky pak proletěla střela Černého od modré čáry.

Pražany poté k výhře přiblížila kuriózní branky, kdy Lukáš vyrazil střelu z velké vzdálenosti před sebe, následně se nedohodl s Rašnerem, puk se po kontaktu jejich hokejek odrazil před prázdnou branku a Zikmund zvýšil na 3:0 pro hosty.

Domácí ale nerezignovali a podařilo se jim rychle zásluhou Ondruška snížit a následně dvakrát udeřili při power play. Nejprve připravil Krejčí gól pro Káňu a poté překonal Neužila sám. Sparta tak stejně jako v domácím zápase proti Kladnu inkasovala dvakrát při soupeřově hře bez brankáře.

V prodloužení mohla Sparta rozhodnout v přesilové hře, Lukášův prohřešek ale nepotrestala. Zápas se tak rozhodl v nájezdech, ve kterých byli úspěšnější domácí. Brankáře Sparty překonali Krejčí, Nahodil a Káňa, Lukáše přelstil jen Horák.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Většinu zápasu jsme dnes byli horším týmem. Špatně jsme bruslili a nevyhrávali jsme souboje. Nebylo to podle našeho gusta, sami hráči to tak také musí cítit. Ale pořád jsme věřili a chtěli jsme si za tím jít. Nakonec se nám to vyplatilo a výsledek jsme otočili. Ten obrat byla přesně naše hra s bojovností a odhodláním. V uvozovkách jsem spokojený. Hra se mi ale z naší strany moc nelíbila. Musím ale dodat, že Sparta hrála velice dobře. Projít přes jejich celoplošnou obranu nám dělalo problémy a těžko jsme se jim tam dostávali. Musím chlapcům poděkovat, protože si poděkování zaslouží. Vždy, když je Krejčí na ledě, tak je to znát. Je to rozdílový hráč, který umí dát finální přihrávku, sám vstřelit gól a tlačí nás dopředu."

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás je to bohužel jako přes kopírák. Ztratili jsme už čtvrté jasně vyhrané utkání v řadě. Musíme s tím něco udělat, takto to dál nejde. Tohle jsem já osobně ještě nezažil. Musíme něco změnit, momentálně ale vůbec nevím co, protože jsem slušně řečeno naštvaný. Musí se ale naštvat i hráči, což si opakujeme stále dokola. Rozdíl mezi naší hrou a hrou Olomouce je v tom, že když je Olomouc v problémech, tak tři čtyři hráči padají do střel a mají touhu s tím něco udělat. My ji bohužel nemáme. Dokud to tam hráči nedají, tak můžeme podobné zápasy ztrácet i dál."