Olomouc - Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 31. extraligovém kole na ledě Olomouce 5:2. Hanáci sice srovnali ve druhé polovině utkání z 0:2 na 2:2, i tak neodvrátili pátou prohru v řadě. V 52. minutě rozhodl útočník Radoslav Tybor, dvěma góly do prázdné branky pak potvrdili triumf hostů David Květoň a Ondřej Roman.

Ve velké šanci se ocitl po dvou a půl odehraných minutách Skladaný. Po Lašově nahrávce na střed ale olomoucký kapitán trefil pouze hruď dobře postaveného Bartošáka. Poté měli Ostravané k dispozici přesilovku čtyř proti třem, kterou však nevyužili.

V pokračující hře se udrželi v pásmu, Dej se hezky otočil kolem Lukášovy branky, ale puk za záda olomouckého brankáře zastrčit nedokázal. Ve velké šanci se ocitl po 11 minutách Kucsera, ale i jeho samostatný únik dobře chytající Lukáš zneškodnil.

Z první branky utkání se přesto mohli radovat hosté. V 15. minutě Poletín dobře vybojoval puk u hrazení za olomouckou brankou a předložil ho Szturcovi, pro něhož nebyl problém zasunout jej za Lukášova záda. Olomouc se do největší šance dostala dvě sekundy před pauzou, kdy po Jerglově nahrávce Ostřížek těsně minul levou tyč Bartošákovy branky.

Do druhé třetiny vstoupili lépe domácí. Vítkovice ale dobře bránily své pásmo a do větších šancí Olomouc nepouštěly. Výjimkou byly dvě střely Buriana, s nimiž si Bartošák poradil. Ostravané pak potrestali olomouckou nemohoucnost v přesilové hře. Gregorcovu nahozenou střelu tečoval Stránský tak šikovně, že skončila v pravém horním růžku olomoucké branky.

Hned vzápětí mohli domácí zareagovat: Bartošák musel vyjet z branky proti unikajícímu Kolouchovi, k puku se dostal Burian, do jehož střely ale skočil jeden z obránců a skvělým zákrokem vytěsnil puk mimo tyče. Olomouc se první branky dočkala v 35. minutě, kdy v dobře sehrané přesilovce překonal Bartošáka povedenou ranou Ostřížek. Blízko gólu byla Olomouc také o minutu později, ale Kolouchova střela proletěla těsně nad brankou hostů.

Třetí třetina nabídla od začátku zajímavý hokej s minimem přerušení. Mora vyrovnala ve 47. minutě, kdy Ondrušek dostal nabito na modré čáře a vyslal střelu po ledě, jež skončila za překvapeným Bartošákem. Vítkovický gólman měl zakrytý výhled a přes clonící hráče toho moc neviděl. Důležitou roli hrála početní převaha také na straně ostravského celku: Roman zpoza branky našel úplně volného Tybora, který se pohotově trefil k bližší tyči.

O minutu později mohl na rozdíl dvou gólů zvýšit Dej, jenže Lukáš ho vychytal. Když se pak Olomouc rozhodla zkusit štěstí s šesti bruslaři v poli, potrestal její odvahu Květoň. Ani druhý pokus Olomouce s odkrytou brankou nebyl úspěšný a mezi střelce se zapsal i Roman.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Po sobotním zápase v Hradci, který nás stál spoustu sil, nám to v první třetině úplně nejezdilo. Poté jsme to ale rozjezdili. Rozhodl třetí gól, který jsme dostali v oslabení. Těch jsme dnes bohužel měli hrozně moc. Myslím, že jsme oslabení sehráli dobře, ale stojí to spoustu sil do dalšího průběhu utkání. Potom ten kousíček může chybět k tomu, abyste dojel nějaký puk. To byl náš dnešní problém. Hráčům nemůžeme upřít bojovnost, ale oslabení nás stála zápas. Před hráči je ale potřeba smeknout, protože dva dny po sobě předvést takový výkon je dobré. Ale zase z toho máme nula bodů, takže se mi to nehodnotí lehce. Nemůžeme hráčům říct, že by hráli špatně, ale kvůli bodům nejsme spokojeni. Neprohráli jsme ale pět zápasů v řadě za nula bodů, zase tak špatné to není. Irgl má svalové zranění, jeho návrat nedokážu vůbec předpovídat. Vyrůbalík teď sundal berle a příští týden začne na ledě, tak uvidíme."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Z mého pohledu to bylo velmi rozhárané utkání. Jak z naší, tak z olomoucké strany tam bylo hrozně moc vyloučených hráčů a ani jeden tým se nedokázal dostat do tempa. Rytmus hry pak byl takový, jaký byl. Pro nás jsou to hrozně důležité body. Musím poděkovat týmu za odvedenou práci. Dnes jsme byli šťastnějším týmem. Vyhráli jsme čtyři z pěti zápasů. Ještě nemá cenu mluvit o tom, jestli se daří nebo ne. Jsme rádi za každý zápas."

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 35. Ostřížek (Jergl, Ondrušek), 47. Ondrušek (Kolouch, Nahodil) - 15. Szturc (Poletín), 30. Š. Stránský (Gregorc, Kucsera), 52. Tybor (O. Roman, Schleiss), 59. D. Květoň (Baranka, Tybor), 60. O. Roman. Rozhodčí: Hribik, Horák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 8:8, navíc Ondrušek (Olomouc) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 5171.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Jaroměřský, Švrček, Staněk, Rutar, Ondrušek - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Kolouch, Strapáč, Burian - Jergl, Nahodil, Holec - B. Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Vítkovice: Bartošák - Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, J. Mrázek, Baranka - Olesz, Lev, Dej - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Kucsera, Poletín, Szturc - Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.