Hokejisté Olomouce porazili potřetí Plzeň a jsou ve čtvrtfinále

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve třetím zápase předkola play off extraligy Plzeň 2:1, sérii vyhráli 3:0 a na úkor favorita postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s pražskou Spartou. Dnešní utkání rozhodl ve 28. minutě svým druhým gólem v nejvyšší soutěži útočník Jakub Navrátil.

Hanáci se s Plzní potkali v play off počtvrté za posledních pět let a poprvé postoupili. Do vyřazovací části šli přitom z dvanáctého místa po základní části, zatímco Plzeň byla pátá. I proto Olomouc bez ohledu na výsledky dalších sérií předkola ví, že se ve čtvrtfinále utká s nejlepším týmem základní části Spartou.

Do sestavy domácích se po skončení disciplinárního trestu vrátil Ondrušek, hostům naopak ze stejného důvodu chyběl Jiříček.

Plzeň potřebovala k prodloužení sezony vyhrát, i proto začala aktivně hned od začátku. Již v první minutě si brankář Konrád připsal několik důležitých zákroků. Nápor hostů podpořilo vyloučení Dujsíka, slovenský gólman ve službách domácích si ale poradil i s Kodýtkovou dorážkou.

Do vedení se však z první vážnější šance dostala Olomouc. Kucsera ujel po pravém křídle a v přečíslení dvou proti jednomu předložil puk Strapáčovi, jenž překonal přesouvajícího se Frodla.

Následně Hanáci nevyužili početní výhodu, naopak se dvakrát sami bránili v oslabení. Nejblíže k vyrovnání Plzeň měla v poslední minutě první třetiny. Kantner se uvolnil v útočném pásmu, jenže jeho střela zamířila jen do tyče.

V úvodu druhé části si oba gólmani připsali chybná vyjetí z branky. Zatímco po Frodlově zaváhání Klimek trestuhodně netrefil prázdnou branku, na druhé straně Straka Konráda v oslabení pohodlně objel a poslal puk do odkryté branky.

Dostat Olomouc znovu do vedení poté mohl Kucsera, plzeňský brankář byl proti. Nebezpečně střílel také hostující obránce Budík, jehož střela se otřela o boční síť branky. Tři minuty po vyrovnání udeřili znovu domácí. Navrátil se dostal po rychlé a přesné Knotkově přihrávce v samostatném úniku před Frodla a překonal ho pod horní tyč. Vzápětí Olomouc málem vedla o dvě branky. Nahodil napřáhl z ideální pozice v mezikruží a trefil tyč.

Hosté se tlačili za vyrovnáním, z ostrého úhlu však Gulaš zamířil do boční strany tyče. V přesilové hře domácích střílel z nadějného prostoru Navrátil, jenže zamířil těsně vedle. Hra se poté nesla v duchu plzeňského dobývání poctivé olomoucké obrany a mnoho šancí k vidění nebylo. Paradoxně až v oslabení hostů střílel po Káňově nepřesné přihrávce Lang, jenže olomouckou branku přestřelil. O chvíli později se neujala ani Kaňákova střela od modré čáry, Konrád zasáhl vyrážečkou.

Při závěrečné power play sice Ondrušek trefil odkrytou branku, ale jeden z jeho spoluhráčů byl v ofsajdu a gól neplatil. Na postupu Olomouce to ale již nic nezměnilo.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Kucsera, Bambula), 28. Navrátil (J. Knotek, Škůrek) - 25. P. Straka. Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Konečný stav série: 3:0.

Olomouc: Konrád - Valenta, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner - V. Tomeček, Nahodil, J. Káňa II - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Strapáč, Kucsera - Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Frodl - Kaňák, Budík, Stříteský, V. Lang, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Mertl, F. Suchý - P. Musil, Kodýtek, Pour - Dočekal, Kracík, P. Straka - Eberle, F. Přikryl, Kantner. Trenér: Čihák.