Mladá Boleslav - Hokejisté Olomouce ve 35. kole extraligy potvrdili, že se jim proti Mladé Boleslavi daří. Hanáci vyhráli na ledě Středočechů 4:1, zdolali je popáté za sebou a ukončili sérii čtyř porážek. Dvěma góly se o to zasloužil Petr Strapáč. Mladá Boleslav neuspěla po třech výhrách.

Hosté vstoupili do utkání aktivně, přibrzdilo je ale Švrčkovo vyloučení, které navíc domácí přetavili ve vedoucí gól. Vondrka trefil tyč, Tomáš Knotek ale deset sekund před plánovaným návratem olomouckého beka na led zakončil do odryté branky.

Olomoučtí hokejisté pokračovali v sympatickém výkonu a Jergl ve 12. minutě vyrovnal. Středočeši poté zahrozili v další přesilové hře, na konci první třetiny ale podruhé inkasovali. Burianovu příležitost ještě Krošelj stihl zlikvidovat, pohotově dorážející Strapáč mu o pár sekund později nedal šanci.

Ve druhé části se Olomouc již více zaměřila na obranu, navrch však měla zejména díky početním výhodám. Středočeši hráli v oslabení čtyřikrát, gól ale nedostali. V největších šancích Krošelj vychytal Ostřížka, osamocený Jan Knotek střílel vedle. Prakticky jedinou příležitost domácích měl Flynn, brankář Lukáš jeho brejk zlikvidoval.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale výborně bránící hosté s pozorným Lukášem jim toho moc nedovolili. Naopak sami hrozili z rychlých protiútoků. Jergl svou šanci po chybě domácích hokejistů v rozehrávce ještě neproměnil, ale Strapáč ve 48. minutě již ano a přiblížil Hanáky k výhře. Zmar Mladé Boleslavi dokonal vlastní gól Šťastného při power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Měli jsme jen jednu dobře sehranou přesilovku, jinak jsme byli celý zápas horší a Olomouc zaslouženě vyhrála. Byli jsme bez šance, bylo jasné, kdo zápas ovládá a kdo vyhraje. To, že jsme s Olomoucí opět prohráli, není náhoda. Oni jsou zarputilí, hrají výborně systém a dodržují ho pořád. My toho pořád nejsme schopní, daří se nám to jen občas."

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás to byl obrovsky těžký zápas. V předešlých utkáních jsme moc nebodovali a bylo to vidět na sebevědomí hráčů. Začali jsme dobře, bruslili jsme a měli jsme trochu více ze hry, ale opařil nás inkasovaný gól v oslabení. Kluci se z toho ale rychle oklepali a první třetinu jsme vyhráli 2:1. Musím kluky pochválit. Dnes jsme byli silnější v soubojích a to rozhodlo."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. T. Knotek (D. Šťastný, Orsava) - 12. Jergl (Ostřížek, J. Knotek), 20. Strapáč (Burian, Irgl), 48. Strapáč (Irgl, Burian), 59. Strapáč. Rozhodčí: A. Jeřábek, M. Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3, navíc Jaroměřský (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 3312.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Kotvan, Bernad, Němeček, Dlapa, Eminger, Kurka - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, Orsava - M. Látal, P. Musil, Najman - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Olomouc: Lukáš - Jaroměřský, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Rutar, Švrček - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - V. Tomeček, Kolouch, Holec - B. Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.