Hokejisté Olomouce porazili po nájezdech Boleslav, rozhodl Kolouch

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 28. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech, utkání rozhodl v sedmé sérii Petr Kolouch. Oba góly hostů vstřelil slovinský útočník Žiga Jeglič.

Olomouc se dostala do vedení v 6. minutě zásluhou Musila, který na Hané hostuje právě z Mladé Boleslavi. Šikovný útočník dorazil do sítě střelu Klimka a potvrdil svoji formu, když si připsal třetí gól z posledních dvou zápasů. Druhou branku přidali domácí ve vlastním oslabení. Musil ujel s Klimkem do rychlého protiútoku a po střele Jaroměřského se puk po závaru před brankou šťastně odrazil za Krošeljova záda.

Mladá Boleslav ale v pokračující přesilové hře snížila. Nahození Skalického od mantinelu nasměroval šikovně mezi betony brankáře Konráda, který se po osmi zápasech vrátil do sestavy Olomouce, Jeglič. Hosty snížení nakoplo a vypracovali si několik slibných šancí, gól ale nedali.

V druhé třetině se tempo hry zklidnilo a šance byly k vidění jen při přesilových hrách Olomouce. Nejdříve si na osu hřiště nabruslil Nahodil a z ideální pozice přestřelil. Stejným způsobem pak dopadla i střela Olesze. Zkušený útočník ujel obraně hostů také v olomouckém oslabení, Krošelj si na jeho kličku počkal a zasáhl. Boleslavi se druhá třetina příliš nepovedla a Konráda za celých 20 minut vážnějším způsobem neohrozila.

Povedlo se jí to až po osmi minutách třetí třetiny, kdy střílel do boční sítě Konrádovy branky Skalický. Olomouc se v průběhu třetí třetiny zaměřila především na obranu. Udržet tříbodovou výhru ale domácí nezvládli. V čase 59:30 při power play vyrovnal nenápadnou střelou přes klubko hráčů Jeglič.

Do největší šance se v prodloužení dostal domácí Musil, Krošelj ho ale v samostatném úniku vytlačil do strany a Musil trefil pouze boční síť branky. Vítěze utkání určily samostatné nájezdy, které rozhodl druhým proměněným pokusem v sedmé sérii Kolouch.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouce): "Musím poděkovat našim klukům, protože dnes odvedli dobrou práci a kvalitní bojovný výkon s nasazením. Pár hráčů nám sice chybělo, ale v první třetině jsme nebyli vůbec špatní. Ve druhé jsme se přesilovými hrami dostali do tlaku. Z mnohdy vyložených šancí, kdy máme hráče v předbrankovém prostoru nebo v mezikruží, tam ale byly čtyři střely, které šly mimo nebo nad branku. To bychom asi měli zakončovat lépe. Ve třetí třetině jsme chtěli spíše ubránit výsledek, bohužel se nám to nepodařilo. Z toho jsme smutní, mohli jsme mít tři body. Ještě tam před koncem byly šance na obou stranách. Došlo to až na nájezdy, na které jsem se radši nedíval. Boleslav má kvalitu, která je vidět, za dva body jsem rád."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Zápas byl zvláštní v tom, že jsme toho domácím moc nedovolili ve hře pět na pět. Dovolili jsme jim ale dva brejky, jeden v naší přesilovce, a z dvou podobných situací jsme inkasovali z předbrankového prostoru. To samozřejmě ovlivnilo zápas v náš neprospěch. Domácí se dostávali do hry přesilovkama, které hráli dobře. My jsme je se štěstím ubránili, tam mohli vedení pojistit. V závěru zápasu můžeme být šťastní, že jsme uhráli bod. Vyrovnali jsem v power play, což se úplně často nestává. Domácí výborně bránili výsledek 2:1 a soustředili se na defenzivu. Opticky jsme byli více na puku, ale v předbrankovém prostoru jsme se nedostali k dorážkám nebo situacím, ze kterých padají góly."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:2 po sam. náj. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. P. Musil (Klimek, Nahodil), 11. Jaroměřský, rozhodující nájezd Kolouch - 12. Jeglič (Skalický), 60. Jeglič (Pláněk, Šťastný). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3589.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Ondrušek, Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík - Tomeček, Kolouch, Burian - P. Musil, Nahodil, Klimek - Bambula, Káňa, Olesz - Skladaný, Handl, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Klepiš, A. Zbořil, Vondrka - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - Šťastný, Jeglič, Skalický - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.