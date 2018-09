Olomouc - Hokejisté Olomouce vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou nad nováčkem Karlovými Vary 4:1. Dvěma góly zařídil úspěch Hanáků útočník Zbyněk Irgl, který v 25. minutě vstřelil i vítěznou branku.

Do první velké šance se dostal v sedmé minutě hostující Flek, ale samostatný únik neproměnil. V polovině úvodního dějství domácí Švrček orazítkoval tyč. V 11. minutě po nahrávkách Ondruška a Koloucha otevřel skóre Irgl.

Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, když ve 22. minutě vyrovnal Beránek. Nerozhodný stav vydržel pouze tři minuty. Na 2:1 zvýšil opět Irgl, který po samostatné akci znovu překonal Novotného. Ve 28. minutě osamocený Tomeček tečoval puk jen mimo branku. Střely hostů se domácím dařilo blokovat.

V úvodu třetí třetiny byly aktivněji Karlovy Vary, ale Kohoutovu střelu ve 45. minutě v přesilovce Konrád chytil. O pár minut později se v šanci objevil domácí Kolouch, který ale vystřelil vedle. Neuspěl ani Vyrůbalík.

Pojistky vedení se Olomouc dočkala v 51. minutě, kdy proměnil Ondruškovu přihrávku Kolouch. Hned za 68 vteřin dovršil výsledek Knotek. Minutu před koncem mohl skóre ještě upravit karlovarský Kverka, ale neuspěl.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Jsou to pro nás velice důležité tři body. Na našich holích bylo až příliš nervozity. Báli jsme se hrát, nebyl to úplně optimální výkon. První třetina z naší strany byla ustrašená, ještě horší byl vstup do třetiny druhé, kdy jsme inkasovali branku na 1:1. Důležité bylo, že jsme se dokázali otřepat a šli jsme do vedení 2:1. Ve třetí třetině jsme za stavu 3:1 už dostali křídla. Ale myslím si, že si dneska chlapci vítězství vydřeli a zasloužili."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsem, že nás čeká velmi nepříjemný a houževnatý soupeř. Odehráli jsme naše úvodní extraligové utkání ve velmi dobrém tempu a předvedli jsme minimálně po takových padesát minut velmi dobrý výkon. Škoda, že jsme těmi výkony nedokázali dosáhnout na nějaké body."

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Irgl (Kolouch, Ondrušek), 25. Irgl, 51. Kolouch (Burian, Ondrušek), 52. J. Knotek (Vyrůbalík) - 22. O. Beránek. Rozhodčí: Šír, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 4723.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Švrček - J. Káňa II, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Jergl, Skládaný, Holec - V. Tomeček, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: F. Novotný - Krejčí, Vágner, M. Rohan, Podlipnik, Šenkeřík, Kovačevič, Šafář - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, O. Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Stloukal, Kverka, T. Mikúš. Trenéři: Pešout a Mariška.