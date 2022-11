Hokejisté Olomouce porazili Liberec 4:1 a jsou čtvrtí, zářil Nahodil

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 21. kole extraligy Liberec 4:1 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Hanáků podepsal Lukáš Nahodil. Dvakrát se domácí prosadili v početních výhodách, v nichž se jim v sezoně dlouhodobě nedaří. Před utkáním měla Olomouc nejnižší úspěšnost využití početních výhod ze všech extraligových týmů.

První šanci v zápase měla Olomouc, po pěti minutách hry při přečíslení tří proti jednomu ale zamířil Navrátil jen do připraveného Kváči. Aktivnější domácí mohli v úvodních deseti minutách udeřit ještě dvakrát, ale Mácha ani Knotek hostujícího brankáře nepřekonali. Hosté poprvé zahrozili až v přesilové hře, Ordoš však dvakrát neuspěl.

Úvodní gól duelu padl až na začátku druhé třetiny, kdy po závaru před brankou dotlačil puk za čáru dorážející Kunc. Poté ale chyboval olomoucký gólman Lukáš, který upadl při návratu do brankoviště a nabídl srovnání Ordošovi.

Vrátit domácím vedení mohl z dobré pozice Mácha, ale Kváču z bezprostřední blízkosti neprostřelil. Povedlo se to až v přesilové hře Dujsíkovi, který při střele z levé strany využil dobré clony Knotka. Liberec mohl ještě před koncem druhé třetiny znovu srovnat, Lukáš ale dokázal tečovanou střelu Jelínka vyrazit do tyče.

Podruhé v zápase trefili hosté tyč na začátku třetí třetiny po střele Kolmanna od modré čáry. Více štěstí měl domácí kapitán Ondrušek, který v přesilové hře pěti proti třem tvrdou střelou z mezikruží zvýšil na rozdíl dvou branek.

Olomouc působila ve zbytku zápasu živějším dojmem a nepouštěla Liberec do tlaku. Výjimkou byly až přesilové hry čtyř proti třem a pěti proti čtyřem, při kterých hosté odvolali brankáře a uzamkli Olomouc v obranné třetině, branku z toho ale vytěžit nedokázali. Naopak v závěru utkání ujel domácí Nahodil a střelou do prázdné branky zaznamenal svůj třetí bod v zápase.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Poslední dva zápasy jsme měli se začátky utkání problém, ale dnes jsme začali dobře. Měli jsme daleko lepší pohyb a větší bojovnost. Přesto, že první třetina skončila 0:0, jsme si nějaké příležitosti vytvořili. Hodně nám pomohly góly z přesilovek, ale musím říct, že jsme dnes hráli dobře i v rovnovážném počtu hráčů na ledě. Hráče musím pochválit, jejich přístup k zápasu byl jedním z nejlepších v sezoně. Čtvrtá formace s obráncem Rutarem hrála výborně a celé to dnes nastartovala prvním gólem. Dali gól díky důrazu, ale měli i výborný pohyb a výborně napadali. Liberec se tak nedostával do našeho pásma, což bylo hodně důležité. Máme čtyři vyrovnané formace a snažíme se hrát tempo hokej."

Patrik Augusta (Liberec): "Nemám dnes moc co hodnotit. Utkání jsme si prohráli vlastní nedisciplinovaností, která byla obrovská. Naservírovali jsme soupeři přesilovky, které proměnil a utkání vyhrál. Fauly, při kterých jsme soupeři vysekli hokejky, byly naprosto nesmyslné. A to, že pak diskutujeme s rozhodčími, je snad ještě horší. Možná je v hlavách hráčů určitá frustrace z toho, že nedokážeme zvládat vyrovnané zápasy, ale pro mě je čistá hlava naprostý základ. Pokud ji mít nebudeme, nemůžeme pomýšlet na to, že bychom začali zápasy vyhrávat. V Olomouci jsou vždy těžké zápasy a dnešek nebyl výjimkou. Domácí hráli výborně a my jsme se jim snažili vyrovnat v bojovnosti, ale sami jsme se připravili o možnost dnes vyhrát."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Kunc (Rutar, Anděl), 34. Dujsík (Nahodil, Ondrušek), 47. Ondrušek (Nahodil, J. Káňa), 58. Nahodil (J. Knotek, Bambula) - 27. Ordoš (Filippi, Frolík). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lederer, Rampír. Vyloučení: 4:5, navíc Jelínek (Liberec) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 4390.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Mareš, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - Olesz, Nahodil, Kusko - Navrátil, Menšík, Kunc - Rutar, Anděl, Mácha. Trenér: Tomajko.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Ordoš - Flynn, A. Najman, J. Vlach - Rychlovský, P. Jelínek, Šír. Trenér: Augusta.