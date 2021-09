Hokejisté Olomouce porazili Kladno 3:2, v závěru rozhodl Navrátil

Praha - Hokejisté Olomouce vyhráli v předehrávce 10. kola extraligy v Chomutově nad Kladnem 3:2 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Kladno je dvanácté. Rozhodující branku vstřelil v 58. minutě v přesilovce pět na tři Jakub Navrátil.

Dnes proti sobě poprvé v sezoně nastoupily tři výrazné postavy extraligy s úspěšnou kariérou v NHL: Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a David Krejčí. Plekanec se do statistik zapsal gólem, Krejčí dvěma asistencemi a Jágr čtyřmi trestnými minutami. Krejčí se posunul do čela kanadského bodování soutěže.

Rytíři měli na začátku zápasu hned dvakrát výhodu přesilové hry, otevřít skóre se jim ale nepodařilo. Naopak Hanáci vždy po skončení oslabení zahrozili z brejku, do kterého se zapojil hráč vracející se z trestné lavice. Brankář Bow byl však stejně jako jeho protějšek Lukáš připraven.

V 9. minutě byl vyloučený Jágr, blízko ke gólu měl jeho spoluhráč Filip. Samostatný nájezd ale nezakončil ideálně. Bezgólový stav se změnil až ve 13. minutě, kdy po nahození Černého dotlačil puk do kladenské branky Ondrušek.

Vyrovnat mohl Plekanec, jenže neuspěl podobně jako na druhé straně Dujsík, po jehož střele vypadl Bowovi puk těsně vedle tyčky. Ve 26. minutě se již Plekancovi podařilo vyrovnat, když při přečíslení dva na jednoho vzal odpovědnost na sebe a trefil se přesně mezi Lukášovy betony.

Při následné hře čtyři na čtyři se Kladno dostalo do vedení, poprvé mezi střelce se v extralize zapsal kanadský obránce Donaghey. V polovině utkání byl ale vyloučen Hlava a Olomouc po povedené kombinaci v početní výhodě vyrovnala.

Ve třetí třetině se mohly oba celky dostat do vedení v přesilových hrách, fauly Jágra, Račuka ani Buriana ale soupeř nepotrestal. V 56. minutě byli současně vyloučeni domácí Hlava s Baránkem a Hanáci dlouhou přesilovku využili. Nahodil trefil tyč a Navrátil puk pohotově dorazil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, chyběl nám pohyb, dohrávání soubojů, agresivita. Ve druhé třetině se to z naší strany zlepšilo, dostali jsme se do vedení, ale bohužel jsme o něj v oslabení rychle přišli. Ve třetí třetině to z naší strany byla obrovská nedisciplinovanost, mít za dvacet minut čtyři vyloučení a z toho čtyři minuty před koncem jít do tří, to se pak těžko vyhrává. "

Zdeněk Moták (Olomouc): "Nebyla to žádná úchvatná podívaná, ve hře byla spousta nepřesností. Z naší strany nepřesné přihrávky, špatné řešení situací i nepřesné střely. Ve třetí třetině jsme si vypracovali dostatek brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Musím s povděkem kvitovat, že jsme získali tři body, protože to bylo velice těžké utkání."

Rytíři Kladno - HC Olomouc 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Plekanec (Kristo, Kehar), 28. Donaghey (Račuk, Dvořáček) - 13. Ondrušek (Kunc, T. Černý), 30. J. Káňa (Ondrušek, Krejčí), 58. Navrátil (Nahodil, Krejčí). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:2. Diváci: 2282.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Suchánek, Donaghey, Wood, Baránek, Nilsen - Jágr, Plekanec, Hlava - Kristo, Filip, Strnad - Dvořáček, Račuk, Beran - Hajný, Pitule, Bláha. Trenér: Čermák.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, Burian - Kunc, Nahodil, Klimek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a Tomajko.