Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně obrali o body Třinec, zvítězili 3:0

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v dohrávce 42. extraligového kola Třinec 3:0. Hanáci dosáhli ve vzájemných soubojích s Oceláři na body poprvé v sezoně a pomohli si tak v dostizích na hraně postupu do vyřazovacích bojů. Všechny tři góly dali domácí mezi 40. a 49. minutou, ten vítězný má u svého jména připsaný obránce Jiří Ondrušek, jenž se prosadil dokonce v oslabení. Následně přidal i asistenci. Druhé čisté konto v sezoně uhájil díky 24 úspěšným zásahům gólman Branislav Konrád.

Úvod duelu byl oboustranně opatrný. Až v 15. minutě rozproudila dění Kofroňova teč, která skončila vedle. Na druhé straně nevyužil svou šanci po Krejčího přihrávce Ondrušek. Ještě před přestávkou se do souboje s Mazancem dostal osamocený Krejčí, ale ani hvězdný útočník bezbrankovým stavem nepohnul.

Stejně dobře jako hostující gólman si vedl ve 24. minutě i jeho protějšek Konrád, když si dokázal poradit se zakončením kanonýra Růžičky. Po polovině utkání hráli Olomoučtí dlouho v početní výhodě, na konci 35. minutě po Douderově prohřešku měli k dispozici dokonce 51 sekund přesilovky pět na tři, Třinečtí však dokázali odolat. Paradoxně pak sami svou přesilovku nezvládli, když dalekonosným pokusem z vlastní modré čáry nachytal Mazance, jenž byl daleko z branky rozehrát kotouč spoluhráčům, 48 sekund před druhou sirénou Ondrušek.

V úvodu třetího dějství vyhrál Konrád další minisouboj s Růžičkou. A hosty to muselo o chvilku později mrzet. Přesně po 45 odehraných minutách totiž zvýšil náskok Hanáků po pěkné souhře Kusko. Následně neuspěl ze sóla Klimek, další šanci zahodil v početní výhodě Nahodil, ale sám se ještě ve stejné přesilovce postaral o nápravu a dovršil výsledek.

Hosté se nakonec nedočkali čestného úspěchu ani v dlouhé závěrečné power play. Zatímco Hanáci tak mohli slavit první výhru nad Třincem po čtyřech porážkách s Oceláři v řadě, Slezané přišli o vedení v průběžné tabulce. Jejich zaváhání využil Hradec Králové a díky výhře v Brně (4:2) přeskočil Třinec o dva body.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany to bylo velice dobré utkání a minimálně po Novém roce asi nejlepší výkon. Hráli jsme disciplinovaně a výkon jsme drželi na vysoké úrovni po celou dobu za jakéhokoliv stavu, což bylo velice důležité. Musím pochválit také brankáře Konráda a týmový výkon. Také tu byla výborná atmosféra a fanoušci si zaslouží část z dnešního bodového zisku. Jsme dnes moc spokojeni. Gól Ondruška nám určitě hodně pomohl. Byla to od něj skvělá reakce na danou herní situaci, kterou velice dobře přečetl. Viděl odkrytou branku a cíleně na ni střílel."

Václav Varaďa (Třinec): "Dnes jsme to měli hodně těžké, domácí urputně bránili a my jsme se nechali odvést od naší hry. Vyloučeními jsme se připravili o flow v utkání, to nám potom scházelo. Ve třetí třetině jsme za stavu 0:1 měli dobrý nástup. Během pěti minut jsme v podstatě v každém střídání měli nějakou příležitost, ale neproměnili jsme je. Utkání pak zlomil druhý inkasovaný gól. Hráči to ale nevzdali a udělali to pro domácí ještě těžké. Neodehráli jsme dnes špatné utkání, ale jsme na nule. Hráči to vnímají a určitě se směrem k dalším zápasům zlepší."

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. Ondrušek, 45. Kusko (Bambula, J. Knotek), 49. Nahodil (Krejčí, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Hynek, Rampír. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2400 (omezený počet).

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček - Nahodil, Krejčí, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kusko - V. Tomeček, Navrátil, Olesz - Burian, Lichanec, Kunc. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Bakoš, A. Nestrašil, Svačina - Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.