Hokejisté Olomouce po více než dvou letech porazili Hradec Králové

Hradec Králové - Hokejisté Olomouce vyhráli v 10. kole extraligy na ledě Hradce Králové 3:0 a po více než dvou letech tak dokázali Východočechy porazil. Na ukončení série osmi porážek se 41 úspěšnými zákroky a čistým kontem podílel brankář Jan Lukáš. Hanáci se po výhře dostali do čela soutěže, hned čtyři týmy mají ale shodně 19 bodů.

Při rozsáhlé marodce povolali hradečtí trenéři z partnerského prvoligového Kolína i veterána Petra Koukala. Mistr světa z roku 2010 zpočátku patřil k aktivnějším hráčům, první šanci měl v 16. minutě, kdy dorážel puk po Moravcově akci. Tou dobou však už vedli hosté, neboť přečíslení čtyři na dva proměnil ve svůj premiérový extraligový gól dvacetiletý útočník Mácha.

Mountfield marně dobýval olomouckou defenzivu, ve druhé třetině nedostal za brankáře Lukáše ani jednu z dvaceti střel. Lukáš přitom zaskočil místo obvyklé opory Konráda poprvé v sezoně. Hosté čekali jen na šance z protiútoků a jednu takovou přetavili ve zlomový gól. Po dlouhém tlaku soupeře využil Nahodil v přečíslení střílenou Káňovu nahrávku.

Na podobný finiš jako v obou zápasech Ligy mistrů s Berlínem čekal Hradec marně. Hanáci se utkáním probránili až do konce, při power play domácích pojistil jejich výhru Navrátil. Pro rozjetou Olomouc byla už sedmou z devíti startů v probíhající sezoně. Hradec Králové po porážce klesl na deváté místo tabulky.

Hlasy trenérů po utkání 10. kola hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (0:3):

Petr Svoboda (Hradec Králové): "V první třetině jsme nehráli náš hokej, Olomouc nás do ničeho nepustila. Od druhé jsme trošku zvedli tempo, ale do vyložených šancí jsme se dneska nedostali. Klukům nejde upřít snaha a bojovnost, ale Olomouc byla lepší v soubojích a zaslouženě vyhrála. Pokud nebudeme hrát každý večer na hraně svých možností, nemůžeme porazit nikoho."

Jan Tomajko (Olomouc): "Podali jsme výborný výkon. Do zápasu jsme dobře vstoupili, Hradec jsme do ničeho nepouštěli a byli dobří na puku. Ve druhé třetině nás Hradec chvilkami zatlačil, ale překonali jsme to. Závěr jsme si trochu zkomplikovali vyloučeními, ale ani po nich jsme neinkasovali, což byl základ úspěchu. Bojovností a obětavostí jsme si výhru zasloužili."

10. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Indrák (Machač), 24. Plekanec (Brodecki, Melka) - 16. Sobotka (Krejčík), 26. Konečný (R. Horák, Polášek), 37. Tomášek (Krejčík), 48. D. Simon (G. Thorell, E. Thorell), 60. Sobotka (R. Horák, Tomášek). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 11:4. Využití: 0:4. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka - Brodecki, Plekanec, Melka - M. Procházka, Klepiš, O. Procházka - Zikmund, Filip, M. Beran - O. Bláha, Indrák, Machač. Trenér: O. Vejvoda ml.

Sparta: Jakub Kovář - Krutil, Krejčík, Jurčina, Polášek, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - D. Simon, G. Thorell, Safin - Přibyl, D. Vitouch, Konečný. Trenér: Patera.