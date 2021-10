Hokejisté Olomouce ovládli defenzivní zápas v Boleslavi a jsou sedmí

Mladá Boleslav - Hokejisté Olomouce vyhráli v předehrávaném zápase 16. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:0 a posunuli se na 7. místo tabulky. Středočeši zůstali čtvrtí. Duel týmů s nejmenším počtem inkasovaných branek v soutěži rozhodl ve 30. minutě v přesilové hře Jan Káňa. Druhý gól vstřelil při power play Mladé Boleslavi David Krejčí, který předtím neproměnil trestné střílení. Premiérové čisté konto udržel Jan Lukáš.

Domácí nastoupili opět bez elitního útočníka Šťastného, který bude v jejich sestavě chybět ještě několik týdnů. Naopak poprvé se představil finský obránce Lintuniemi a šanci dostal i nejproduktivnější hráč první ligy Tomáš Knotek ze Slavie.

V úvodní dvacetiminutovce se hned do tří velkých šancí dostal domácí Fořt. Ani jednou ale neuspěl. Nejprve se blýskl skvělým zákrokem brankář Lukáš, poté Fořt minul puk v přesilovce před odkrytou brankou a ve třetím případě branku Olomouce přestřelil.

Ve druhé třetině se hrála dlouhá pasáž bez přerušení, na jejímž konci se zjevil před Krošeljem osamocený Navrátil, ale překonaného brankáře Boleslavi zastoupili ještě v brankovišti obránce Pláněk. Další šanci Káni už slovinský brankář domácích pokryl. Stejný útočník v polovině zápasu otevřel skóre, když využil jedinou dnešní přesilovku Hanáků. Boleslav mohla odpovědět také v přesilové hře, ale žádná z Kousalových střel svůj cíl nenašla.

Bruslaři se snažili rozbít olomoucký obranný val, ten ale držel pevně v základech i ve třetí třetině. Boleslav se tlačila do zakončení vehementně, čímž se otevírala okénka v obraně. Jedno takové musel uhasit dvě minuty před koncem faulem Ševc, hlavní olomoucká hvězda Krejčí ale v následném trestném střílení trefila jen horní tyč. Krejčího to ale mrzet nemuselo, sedmnáct vteřin před koncem si totiž při power play domácích připsal osmý gól v sezoně. Mladá Boleslav se tak podruhé za sebou střelecky neprosadila.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Samozřejmě, že bez gólu se nedá vyhrát. Ale klukům nemáme co vytknout. Celý zápas jsme se tlačili do brány, ale asi to bylo málo. Ve střeleckém prostoru nám dnes chybělo více klidu, protože pár šancí jsme měli. Ale bylo to o jednom gólu. Oni přesilovku využili, my ne, i když jsme ji nesehráli špatně."

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás to jsou výborné tři body. Boleslav je těžký soupeř, který výborně bruslí. Byl to těžký zápas, což jsme čekali. Rozhodla naše využitá přesilovka. Boleslav měla své šance, ale Honza Lukáš podal skvělý výkon a díky tomu si vezeme tři body."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Káňa (J. Knotek, Nahodil), 60. Krejčí (Lukáš). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Gerát, Klouček. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 2421.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Šidlík, Jánošík, Lintuniemi - Claireaux, Fořt, Dufek - Kotala, Raška, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, T. Knotek - J. Stránský, Bičevskis, Lunter. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, Káňa - Klimek, J. Knotek, Ostřížek - Kunc, Nahodil, Burian - Navrátil, Strapáč, Olesz. Trenéři: Moták a Tomajko.