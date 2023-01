Hokejisté Olomouce deklasovali Kladno 6:2, zářil kapitán Ondrušek

Olomouc - Hokejisté Olomouce deklasovali v 35. kole extraligy poslední Kladno 6:2 a uspěli po třech porážkách. Gól a tři asistence si připsal kapitán Jiří Ondrušek, dvě branky vstřelil Karel Plášek. Hosté se prosadili až za stavu 0:6. Olomouc se vrátila na čtvrté místo tabulky.

Hanáci se dostali do vedení už ve třetí minutě, kdy se v prostoru mezikruží dostal puk k Pláškovi, který využil zakrytého Brízgalova výhledu a zamířil přesně k tyči. Zhruba v polovině první třetině pak neuspěli ve velkých šancích domácí Kusko a hostující Indrák. Aktivnější domácí hráči zvýšili své vedení ještě během první třetiny, tvrdou střelou od modré čáry se prosadil Bambula.

Olomouc vstoupila lépe také do druhé třetiny a po Ondruškově nahození od modré čáry zvýšil na 3:0 dorážející Kusko. Čtvrtou branku poté přidal v přesilové hře po střele od modré čáry sám olomoucký kapitán a po jeho zásahu nahradil Brízgalu v brance Kladna Bow.

Jedničce Rytířů vydržela neprůstřelnost necelých osm minut, poté Bowa, znovu po Ondruškově nahození, překonal z dorážky Rutar. Kanadský gólman ale hosty několikrát podržel, když si poradil s šancemi Pláška a Orsavy.

Jako přes kopírák proběhl také vstup do třetí části Už po 62 sekundách hry totiž pokořil Bowa dorážející Plášek a svou druhou brankou v zápase poslal Olomouc do vedení 6:0.

V 44. minutě se první branky dočkalo také Kladno, po individuální akci se trefil do horního rohu Konrádovy branky Kubík a zaznamenal tak bod už v sedmém zápase v řadě.

V polovině třetí třetiny mohl navíc Kubík skórovat podruhé, jenže Konrád tentokrát vykopl svůj beton včas. Na konci olomoucké přesilové hry mohl přidat sedmou branku Bambula, ale jeho povedenou střelu zastavila horní tyč.

Kladno na konci třetí třetiny přece jen snížilo, když Slováčkovo nahození ze středního pásma překvapivě skončilo v olomoucké brance.

Hlasy trenérů po utkání 35. kola hokejové extraligy HC Olomouc - Rytíři Kladno (6:2):

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme rádi za tři body, protože jsme prohráli předchozí tři zápasy. Od začátku tam proto byla menší nervozita, ale naštěstí jsme byli v první třetině produktivní a to nás trošku uklidnilo. Nejdřív jsme dali gól z mezikruží a poté jsme sehráli dobře buly. Jsme samozřejmě rádi za dnešní produktivitu, ale zápas jsme zvládli hlavně skvěle defenzivně. Musím hráče pochválit, protože jsme dnes hráli přesně to, co jsme chtěli. Nedělali jsme téměř žádné chyby a v tom je asi největší plus tohoto zápasu."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Dnes jsme za Olomoucí zaostávali úplně ve všem. Olomouc byla lepší v bojovnosti, bruslení i samotné hře. Zápas jsme si prohráli u modré čáry a před brankou. Navíc jsme inkasovali z buly, na které jsme hráče připravovali. Gratuluji Olomouci k výhře, výkonu i dobré celoplošné hře, kterou my jsme tam vůbec neměli."

35. kolo hokejové extraligy:

HC Olomouc - Rytíři Kladno 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Plášek (Kunc, P. Musil), 14. Bambula (Orsava, Ondrušek), 24. Kusko (Ondrušek, Navrátil), 27. Ondrušek (Navrátil), 34. A. Rutar (Kunc, Ondrušek), 42. Plášek (Kunc, P. Musil) - 44. Kubík (Cibulskis), 59. Slováček (Plekanec). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Mareš, Švrček, Řezníček, A. Rutar - Bambula, J. Knotek, Orsava - P. Musil, Kunc, Plášek - Navrátil, Kusko, Klimek - Matašovský, Anděl, M. Tomeček. Trenér: Tomajko.

Kladno: Brízgala (27. Bow) - Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis - Jágr, Plekanec, Kubík - Brodecki, Filip, Michnáč - Indrák, Pytlík, M. Procházka - Melka, Zikmund, Beran. Trenér: Vejvoda.