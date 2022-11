Hokejisté odčinili úvodní nezdar na Karjale výhrou nad mistry světa Finy 5:2

Turku (Finsko) - Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na turnaji Karjala v Turku domácí Finy 5:2. Přes úvodní porážku se Švédskem 1:4 v Českých Budějovicích tak budou mít svěřenci finského kouče Kariho Jalonena v neděli šanci úvodní podnik Euro Hockey Tour vyhrát, zatímco úřadující olympijští vítězové a mistři světa o ni přišli.

Dva góly vstřelil útočník Radan Lenc, jenž zaznamenal i asistenci. Další branky přidali Jiří Smejkal, rovněž tříbodový Michael Špaček a obránce Tomáš Dvořák, který oslavil první reprezentační gól. V první třetině vyrovnal na 1:1 Jerry Turkulainen, na 2:4 snížil Joose Antonen.

Češi udělali velký krok za třemi body ve druhém dějství, které vyhráli 2:0. Vítězný debut v národním mužstvu prožili sparťané obránce Martin Jandus a útočník David Vitouch.

Závěrečný duel Čechů se Švýcary, kteří dnes podlehli Švédsku 2:3 v prodloužení, ale v prvním utkání zdolali Finy 3:2 po nájezdech, začne v neděli v 11:30 SEČ.

Favorizovaní Finové začali aktivněji a už ve druhé minutě mohli jít do vedení po šanci, kterou měl Pyyhtiä. Gólman Will, jenž nahradil oproti úvodními duelu na jihu Čech Langhamera, byl však pozorný. V osmé minutě dali úvodní gól Češi, když Zdráhal prohodil kotouč na Smejkala, který se dostal za obranu Seveřanů a zblízka překonal Westerholma.

V 11. minutě však dostal od hostující čtveřice na oslabení příliš volného prostoru Turkulainen, najel si do pozice na kruhu a přesnou ranou pod horní tyč překonal Willa. Jen chvilku nato navíc fauloval Mašín. V přesilovce pálil nebezpečně Saarijärvi, krátce nato zakončoval dorážkou z úhlu do odkryté branky Lehterä, ale Will se stihl přesunout.

Dění ve druhé části rozproudila ve 24. minutě Melartova rána, která skončila na horní tyčce. Vzápětí na druhé straně nevyužil šanci Zachar. Finové pak hráli přesilovku, kterou však zkrátil faulem Lehterä. A musel ještě o to více zpytovat svědomí, když Lenc poslal v následné početní výhodě hosty do vedení. Po několika Chlapíkových ranách z kruhu se Lenc stihl před brankovištěm otočit čelem k brance a prostřelil Westerholma mezi betony.

Nedlouho poté se Finové provinili proti pravidlům znovu. Povedenou ránu z první vyslal na finskou branku znovu Chlapík, Westerholm ho však vychytal. V končící 32. minutě nebyl daleko od navýšení náskoku na brankovišti operující Zohorna. Přesně po odehrání 35 minut už se Češi dočkali zvýšení náskoku, když kousek za kruhy napřáhl Dvořák a trefil přesně. Finové se mohli vrátit do hry v následné přesilovce, jenže Will byl proti.

Hned zkraje třetího dějství nemířil ze slibné pozice přesně Holík, ale v 48. minutě předvedl povedený bekhendový blafák osamocený Špaček a zvýšil už na 4:1. Šance Finů pak ještě oživil další využitou přesilovkou Antonen, jenž se trefil z kruhu ranou bez přípravy na Willovu lapačku. Domácí naděje však trvala jen velmi krátce, neboť v 52. minutě vrátil českému výběru tříbrankové vedení svým druhým gólem Lenc.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Klíčovým bodem byl týmový výkon, přístup všech hráčů. Přesně o tom jsme během páteční porady mluvili. Chtěli jsme hrát více jako tým, držet pohromadě. Teď se to povedlo, jak mohl každý vidět. Všechny lajny se držely naší hry, jakou jsme chtěli hrát, všichni věděli, co mají dělat v daných situacích. Tohle mi trochu chybělo v Českých Budějovicích, teď to tam ale bylo."

Radan Lenc (útočník ČR, autor dvou gólů): "Ze začátku zápasu měli Finové určitě větší tlak a strávili rozhodně více času s pukem na holi. Musím však říct, že jsme hráli celkem klidně ze středu pole a nechávali jsme je hrát po obvodu. I když to možná vypadalo, že Finové mají převahu, tak jsme eliminovali ty velké šance. A samozřejmě i Roman Will v brance chytil nějakou tu těžkou střelu navíc. Po první třetině a v průběhu té druhé jsme to postupně začali otáčet, a i když se to neprojevilo tolik v poměru střel, tak si myslím, že jsme to zvládli výborně."

Tomáš Dvořák (obránce ČR, autor gólu): "Byl to hodně vyrovnaný zápas, v němž Finové hodně bruslili a napadali nás, nedávali nám moc prostoru na rozehrávku, měli jsme hodně těžké se dostat dopředu. Bylo to hodně vyrovnané, ale i když jsme neměli tolik času, byli jsme úspěšní. Naštěstí jsme dali góly a vyhráli jsme. Při gólu jsem to dostal dobře nahoru, byla tam výborná clona před brankářem a já jsem to prostřelil."

Petr Kodýtek (útočník ČR): "Je to Finsko a je úplně jedno, jaké hráče tam měli a neměli. My si toho vítězství každopádně strašně ceníme. Nestává se každý den, abychom vyhráli nad Finskem. Myslím, že jsme odehráli velmi slušně celé utkání a drželi jsme se těch věcí, jichž se držet chceme. Z mého pohledu to byla zasloužená výhra."

Hokejový turnaj Karjala:

Finsko - Česko 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 11. Turkulainen (M. Lehtonen, Karjalainen), 52. Antonen (Saarijärvi, Lehterä) - 8. Smejkal (P. Zdráhal, L. Zábranský ml.), 28. Lenc (M. Špaček, Kodýtek), 35. T. Dvořák (Košťálek, H. Zohorna), 48. M. Špaček (Lenc, Chlapík), 52. Lenc (Chlapík, M. Špaček). Rozhodčí: Harnebring, Magnusson (oba Švéd.) - Nikulainen, Thomann (oba Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 8168.

Finsko: Westerholm - Saarijärvi, Melart, Riikola, M. Lehtonen, Seppälä, Vittasmäki, Friman, Kivistö - Merelä, Lehterä, Innala - Karjalainen, Suomela, Pyyhtiä - Turkulainen, Räsänen, Liukas - Antonen, Lammikko, Turunen. Trenér: Jukka Jalonen.

Česko: Will - Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Mašín, L. Zábranský ml., Sklenička, M. Jandus, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Lenc - H. Zohorna, Holík, Červenka - P. Zdráhal, Kodýtek, Smejkal - Zachar, D. Vitouch, O. Beránek. Trenér: Kari Jalonen.

Švédsko - Švýcarsko 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Petersson (P. Lindholm, Brännström), 48. Dahlén (Sellgren, Johansson), 62. Dahlén (Petersson, Persson) - 35. Riat (Moy, Alatalo), 54. Geering (Hoffman, Senteler). Rozhodčí: Salonen, Vikman - Grundström, Niittylä (všichni Fin.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 993.

Švédsko: Lassinantti - L. Bengtsson, Sellgren, Persson, Häman Aktell, Folin, Alsing, Engsund - Petersson, P. Lindholm, Brännström - Törnqvist, Johansson, Dahlén - Karlkvist, Johnson, Hugg - Friberg, A. Bengtsson, L. Larsson. Trenér: Sam Hallam.

Švýcarsko: Aeschlimann - Alatalo, Mirco Müller, Kukan, Geisser, Geering, Karrer, Rathgeb - Marco Müller, Ambühl, Bertschy - Hofmann, Jäger, Simion - Eggenberger, Senteler, Moy - Rod, Thürkauf, Riat. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Švédsko 2 1 1 0 0 7:3 5 2. Česko 2 1 0 0 1 6:6 3 3. Švýcarsko 2 0 1 1 0 5:5 3 4. Finsko 2 0 0 1 1 4:8 1