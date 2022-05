Hokejisté nastoupí proti USA s Vejmelkou, hrát nebude opět Jiříček

Tampere (Finsko) - Branku českých hokejistů v dnešním utkání mistrovství světa proti USA, v němž budou usilovat o jistotu postupu do čtvrtfinále, bude hájit Karel Vejmelka. Na tribuně opět zůstane mladý obránce David Jiříček, na pozici třináctého útočníka bude připravený zasáhnout do utkání Michael Špaček. Utkání začne v 15:20 SELČ.

Vejmelka, jenž ve středu oslaví 26. narozeniny, zasáhl dosud na šampionátu do pěti zápasů. V průměru inkasoval gólman Arizony 1,96 branky na zápas a má úspěšnost zákroků 90,67 procenta. Záda mu bude opět krýt Marek Langhamer, třetí gólman českého týmu Lukáš Dostál zůstává kvůli zranění mimo hru.

Češi potřebují k jistotě účasti ve čtvrtfinále vybojovat alespoň bod z dnešního souboje s USA nebo úterního zápasu s domácím Finskem, aniž by se museli ohlížet na výsledek utkání Švédska s Lotyšskem, které se odehraje v úterý. Po nedělní porážce právě se Švédy už je ve skupině B mimo hru Norsko. Pátí Lotyši jsou posledním mužstvem, které ještě může pomýšlet na překvapení a dostat se do postupové čtveřice, kterou aktuálně tvoří Finsko, Švédsko, ČR a USA. Seveřané už mají postupovou jistotu.

Američané dosud na turnaji vyhráli čtyři z pěti utkání, naposledy gólem v prodloužení zdolali Švédy. Jediným přemožitelem výběru USA je Finsko, které zvítězilo 4:1. Pod prohru se výrazným způsobem podepsal zkrat útočníka Austina Watsona, jenž byl zkraje druhé třetiny vyloučen na pět minut a do konce utkání za faul na hlavu, jeho spoluhráči pak v oslabení dvakrát inkasovali a ve vyrovnané partii rázem prohrávali 0:3.

Od posledního vzájemného souboje s Američany už uběhly čtyři roky. Naposledy se oba týmy utkaly na MS v Dánsku 2018, kde národní tým prohrál ve čtvrtfinálové bitvě 2:3 a turnaj pro něj skončil, zatímco Američané nakonec získali bronz.

"Bude to těžký zápas, mají tady mladý a bruslivý tým, fyzicky zdatný. My máme za sebou ale dvě výhry, nějaké sebevědomí jsme také načerpali. Věřím, že do zápasu dobře vstoupíme, konečně budeme hrát celých šedesát minut a zápas zvládneme," řekl útočník Matěj Blümel.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka (Langhamer) - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček.