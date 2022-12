Hokejisté nastoupí proti Švýcarsku v brance s Langhamerem

Fribourg (Švýcarsko) - Čeští hokejisté nastoupí v dnešním druhém utkání na Švýcarských hrách ve Fribourgu proti domácí reprezentaci v brance s Markem Langhamerem. Ve čtvrtek v Helsinkách vychytal výhru nad Finskem 3:2 Šimon Hrubec. Mimo hru zůstane s pochroumaným kotníkem útočník Filip Chlapík. Premiéru v národním týmu si odbydou útočníci Adam Najman z Liberce a Daniel Voženílek z Třince.

Kouč Kari Jalonen už nemá k dispozici nemocné obránce Pavla Pýchu a Davida Skleničku, kteří už pátek s týmem z Helsinek neodcestovali. Na pozici sedmého obránce bude dodatečně povolaný obránce Libor Zábranský mladší z Jukuritu Mikkeli.

V útoku nenastoupí oproti čtvrtečnímu vítěznému duelu proti Finsku Chlapík, který nešťastně uklouzl při pátečním přesunu do Švýcarska ještě v Helsinkách při vystupování z autobusu.

"Filip nebyl na ledě, má drobné zranění. Uvidíme zítra ráno, jak to bude vypadat. Zdraví hráčů je pro nás nejdůležitější, tak uvidíme, jak se bude Filip cítit," nevyloučil asistent trenéra Libor Zábranský starší po rozbruslení ve Fribourgu možnost, že by Chlapík ještě zasáhl do nedělního duelu se Švédskem.

"Vybíráme si na tomto turnaji smolné okamžiky i tím, že nám vypadli dva beci a letěli domů. Teď Filip, ale to je život. Musíme to tak brát a srovnat se s tím," doplnil Zábranský.

Na tribuně zůstane vedle Chlapíka také útočník Kryštof Hrabík, který ve čtvrtek v reprezentaci debutoval. Na pozici třináctého útočníka bude připravený Ondřej Beránek. Najman se zařadí místo Chlapíka do prvního útoku vedle Davida Tomáška a Michaela Špačka, další nováček Daniel Voženílek bude hrát ve čtvrté formaci s Jakubem Flekem a Jiřím Černochem. Naskočí také Petr Fridrich ve třetí lajně s Jiřím Smejkalem a Petrem Kodýtkem.

Předpokládaná sestava Česka: Langhamer - Košťálek, T. Dvořák, Zámorský, Kučeřík, M. Jandus, Němeček, Zábranský ml. - Tomášek, M. Špaček, A. Najman - Radil, T. Zohorna, M. Stránský - Smejkal, Kodýtek, Fridrich - Flek, Černoch, D. Voženílek - O. Beránek.