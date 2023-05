Hokejisté nastoupí proti Švédsku s Hrubcem, debutovat bude Zbořil

Brno - Čeští hokejisté nastoupí v dnešním utkání na Českých hrách v Brně proti Švédsku v brance se Šimonem Hrubcem, který si v závěrečné přípravě na mistrovství světa připíše čtvrtý start. Debutovat bude v národním mužstvu obránce Jakub Zbořil, který se po vyřazení Bostonu v 1. kole play off NHL zapojil do tréninku s týmem kouče Kariho Jalonena v pátek. Utkání proti Švédsku začne v 16:00.

Gólman Curychu Hrubec je v zápasech před MS nejvytíženějším gólmanem. Jalonenův výběr čeká osmý duel. Hrubec chytal v obou utkáních v Ostravě-Porubě se Slovenskem při výhrách 5:1 a 3:2 po samostatných nájezdech i v sobotu v dalším zápase Euro Hockey Challenge v Brně s Rakouskem (2:1).

Zbořila čeká první zápas od 9. dubna, kdy pomohl asistencí k vítězství Bostonu na ledě Philadelphie. Od té doby byl mimo sestavu. V sezoně sehrál za Bruins 22 utkání. Z vyřazených týmů v play off NHL je jedinou další posilou českého týmu útočník Filip Chytil z New York Rangers, který má na rozdíl od Zbořila účast na šampionátu jistou a připojí se až před úterním odletem do Rigy.

Hrubcovi bude krýt záda Marek Langhamer. Na tribuně zůstane Karel Vejmelka z Arizony, který chytal při čtvrteční porážce 2:3 v prodloužení s Finskem. Do sestavy se vrací po zranění boku z duelu ve Vídni obránce David Jiříček. Oproti utkání s Finskem se zařadí také bek David Němeček a útočníci Ondřej Beránek, Radan Lenc, Hynek Zohorna a poprvé v přípravě Daniel Voženílek z mistrovského Třince.

Třináctým útočníkem proti Švédsku bude Michal Kovařčík. Mimo sestavu zůstanou zadáci Tomáš Dvořák, Michal Jordán, Michal Kempný a útočníci Jakub Flek, Tomáš Hyka, Martin Kaut, Jiří Smejkal a také Roman Horák, který po zásahu bruslí do kolena byl mimo hru už minulý týden proti Rakousku.

Pravděpodobná sestava Česka: Hrubec - Kundrátek, J. Zbořil, D. Jiříček, Němeček, Košťálek, Ščotka, Knot, Jeřábek - D. Kubalík, M. Špaček, Červenka - Tomášek, Sobotka, Lenc - H. Zohorna, L. Sedlák, Chlapík - O. Beránek, Černoch, D. Voženílek - M. Kovařčík.