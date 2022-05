Hokejisté nastoupí proti Rakousku s Lukešem v brance, kapitánem bude Flek

Ostrava - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního závěrečného utkání Českých her v Ostravě proti Rakousku se Štěpánem Lukešem v brance. Místo odpočívajícího Romana Červenky bude kapitánem jeden z dosavadních asistentů útočník Jakub Flek. "Áčko" na dresu budou mít obránce Michal Jordán a útočník Jiří Černoch. Zápas začne v 16:00.

Lukešovi, jenž odchytal v Ostravě úvodní zápas ve čtvrtek proti Finsku (1:2 po nájezdech), bude krýt ze střídačky záda Marek Langhamer. Ten v sobotním souboji se Švédy (9:3) nastoupil v reprezentačním dresu po téměř dvou a půl letech. V Ostravě během Českých her se do branky vůbec nedostal Petr Kváča.

Mimo sestavu dnes zůstanou obránci Jakub Jeřábek s Janem Ščotkou a útočníci Červenka, Jiří Smejkal a Jan Hladonik.

S Rakušany se již svěřenci kouče Kariho Jalonena během přípravy na květnové mistrovství světa ve Finsku utkali před necelým měsícem v zápasech Euro Hockey Challenge. Ve Znojmě zvítězili při Jalonenově zápasové premiéře na české střídačce 5:1, o dva dny později uspěl český tým i při odvetě na ledě soupeře v Linci, kde vyhrál 4:1.

Rakušané, kteří budou jedním ze soupeřů českých hokejistů i v základní skupině B na světovém šampionátu v Tampere, v turnaji dosud nebodovali, byť oba severské favority dokázali potrápit. Ve čtvrtek ve Vídni podlehli Švédům 0:1, v sobotu prohráli s Finskem 2:4.

Pokud Finové uhrají maximálně bod v zápase se Švédy, který začne v poledne, budou mít Češi ještě možnost České hry vyhrát. Loni v Praze se jim to podařilo, poté co za tři zápasy ztratili jediný bod.

V sobotu oznámili generální manažer týmu Petr Nedvěd a kouč Jalonen sedmičku posil, která dorazí z NHL a bude s mužstvem již příští týden na Švédských hrách ve Stockholmu. Povoláni byli brankář Karel Vejmelka z Arizony, obránci Filip Hronek z Detroitu s Radimem Šimkem ze San Jose a útočníci Jakub Vrána (Detroit), Dominik Simon (Anaheim), Dmitrij Jaškin (Arizona) a Tomáš Hertl (San Jose).

Je tak zřejmé, že po dnešním duelu dojde na další škrty. "Dnes po zápase proběhne ještě porada trenérů a předpokládáme další změny na soupisce, a to včetně doplnění týmu o finalisty extraligy," potvrdil tiskový mluvčí týmu Ondřej Kalát.

"Tak to zkrátka je a platí to každý rok. Pojede ten, kdo má formu, takhle je to nastavené. Nikdy přesně nevíme, kolik hráčů z Ameriky přijede. Ale tohle je spíš otázka na trenéry a manažery," uvedl útočník Hynek Zohorna, jenž ve svém prvním startu od zapojení do přípravy zazářil proti Švédům gólem a dvěma nahrávkami.

Předpokládaná sestava ČR: Š. Lukeš - Nedomlel, Šulák, Jordán, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Kaňák - M. Stránský, Černoch, Flek - Blümel, M. Špaček, P. Kousal - H. Zohorna, P. Holík, P. Zdráhal - O. Beránek, Kodýtek, Fridrich - Klapka.