Hokejisté nastoupí proti Norsku v brance s Vejmelkou, hraje i Lenc

Riga - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání na mistrovství světa v Rize proti Norsku v brance s Karlem Vejmelkou, který dostal poprvé na turnaji příležitost ve čtvrtečním utkání proti Slovinsku a vychytal výhru 6:2. Hrát bude i nově zařazený útočník Radan Lenc, jenž v pátek večer přiletěl do lotyšské metropole po vyřazení zraněných útočníků Filipa Chytila a Lukáše Sedláka a doplnil dodatečně uvolněné místo na pětadvacetičlenné soupisce. Druhé definitivně zaplní útočník Radim Zohorna, který dohrával sezonu na farmě Toronta Maple Leafs v celku Toronto Marlies v AHL.

"Radim Zohorna prošel všemi výstupními a zdravotními prohlídkami v zámoří a může se připojit k národním týmu na mistrovství světa. Pokud stihne všechny navazující lety, měl by k nám do Rigy dorazit v neděli odpoledne. O tom, kdy poprvé nastoupí do zápasu, rozhodnou trenéři během dneška nebo zítřka," uvedl v prohlášení generální manažer Martin Havlát.

Lenc nastoupí poprvé od 7. května, kdy se představil v generálce na Českých hrách v Brně při porážce se Švýcarskem 2:3. Následně se nevešel do konečné nominace, ale nyní se dočkal jako čekající náhradník na základě nového pravidla, podle něhož může být ze zdravotních důvodů vyřazený hráč na soupisce nahrazen. Útočník švédského HV 71 se zařadí do čtvrté formace k Martinu Kautovi a Danielu Voženílkovi.

Na pozici třináctého útočníka bude připravený Filip Chlapík a naopak v sestavě chybí obránce Ronald Knot. Na tribuně zůstane také gólman Šimon Hrubec, Vejmelkovi bude krýt záda Marek Langhamer.

Předpokládaná sestava Česka: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - Tomášek, M. Špaček, Smejkal - M. Kaut, D. Voženílek, Lenc - Chlapík.