Brno - Čeští hokejisté zahájí ve čtvrtek v Brně v utkání proti Finsku útok na třetí triumf na domácím turnaji Carlson Hockey Games za sebou. Při vstupu do závěrečného turnaje Euro Hockey Tour, který je generálkou na mistrovství světa na Slovensku, budou mít v kádru osm posil z NHL v čele s kapitánem Jakubem Voráčkem.

V sestavě budou i beci Radko Gudas, Jan Rutta a Filip Hronek a útočníci Dmitrij Jaškin, Dominik Simon, Michael Frolík a Filip Chytil. Navíc nebude chybět zadák Jakub Jeřábek, který hrál na farmě St. Louis v San Antoniu.

Při generálce v Brně se podělí o místo v brance Patrik Bartošák a Jakub Kovář. "Kdo nastoupí s Finy, jsme se ještě nerozhodli," prohlásil trenér Miloš Říha. V týmu jsou také Marek Langhamer a Šimon Hrubec, který se připojil po zisku titulu s Třincem dnes.

"Do turnaje postavíme dva brankáře, ale máme se všemi čtyřmi pohovory. Přichází v úvahu tolik variant, že nám to zaprvé neurčuje tu jistotu a za druhé si tam to místo ještě musíme nechat," uvedl Říha, který čeká na vývoj situace v zámoří, kde jsou Petr Mrázek z Caroliny a Pavel Francouz z Colorada.

Dnes se vedle Hrubce zapojili i obránce Hronek z Detroitu a útočník Ondřej Palát z Tampy Bay. V pátek se jako poslední z šestatřicetičlenného širokého kádru přiřadí útočník Jakub Vrána z Washingtonu a po turnaji kouč Říha vybere nominaci na šampionát, do kterého Češi vstoupí v pátek 10. května proti Švédsku.

"Tento turnaj nám hodně napoví a rozhodne o tom. Nechceme spekulovat dopředu, že už máme jasno. Nemyslím si to," uvedl Říha. "Frolík to řekl velmi dobře. I když jsou hráči z NHL, vidí zájem o šampionát a ti kluci si to uvědomují. To je dobře. Že sem nepřijeli jen do sestavy a nemají to na sto procent jisté. Jsou to stejní hráči jako z KHL a extraligy, kdo bude v momentální formě nejlepší, ten bude na mistrovství světa." Stejně jako v sobotním duelu v Nitře se Slovenskem zařadil do první formace k Jakubu Voráčkovi Jana Kováře a Martina Zaťoviče.

Říha se těší na zaplněnou DRFG Arenu a zaujalo ho, jak fanoušci podporují i mistrovství světa v parahokeji v Ostravar Areně. "Já se těším neskutečně. Začali to sledgehokejisti, kteří vyprodali halu. Já bych chtěl jménem naší celé kabiny je pozdravit a popřát jim. My jim držíme palce a sledujeme je," uvedl Říha.

Finové jako jediní z účastníků turnaje nemají velký počet posil z NHL. V kádru Suomi jsou jen obránce Henri Jokiharju z Chicaga a útočník Juho Lammikko z Floridy. Proti výběru Suomi bude Říhův tým útočit na třetí vítězství za sebou. Na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách sice prohrál 0:3, ale v prosinci na Channel One Cupu v Tampere uspěl 4:3 po samostatných nájezdech a v únoru na Švédských hrách ve Stockholmu vyhrál 3:1.

"S Finy jsme hráli celou sezonu. Máme video, viděli jsme teď jejich poslední zápas. Mají hodně mladé, disciplinované a pracovité mužstvo. Myslím, že to nebude jednoduché, protože jsou pohybliví a kondičně jsou na tom velmi dobře, ale zase nás to prověří zase úplně jinak," uvedl Říha, jehož tým v přípravě na MS po dvojzápasech v Euro Hockey Challenge s Rakouskem, Německem a Slovenskem drží neporazitelnost.

Češi ovládli domácí turnaj EHT před dvěma roky v Českých Budějovicích i loni v Brně. Duel s Finskem začne v 17:30 a před úvodním buly budou oceněni za reprezentační služby bývalý útočník Petr Hubáček a lékař týmu Zdeněk Ziegelbauer. Minutou ticha bude uctěna památka trenérských legend Luďka Bukače a Jána Staršího.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák, nebo Jakub Kovář - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Jeřábek, Rutta, Moravčík, Hronek, Kolář - J. Voráček, Jan Kovář, Zaťovič - Jaškin, Simon, Frolík - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - H. Zohorna, Chytil, Sekáč.