Hokejisté nastoupí proti Finům s Hrubcem v brance, chybí nemocný bek Pýcha

Praha/Helsinky - Čeští hokejisté nastoupí v dnešním utkání proti Finsku v Helsinkách se Šimonem Hrubcem v brance. Chybět bude nemocný obránce Pavel Pýcha, který dnes v Jäähalli neabsolvoval předzápasové rozbruslení. Kapitánem bude Tomáš Zohorna a jeho asistenty obránce David Sklenička a další útočník Jiří Smejkal. Zápas začne v 17:30 SEČ.

Jednatřicetiletý Hrubec, který je v této sezoně oporou Curychu, se vrací do brankoviště národního týmu poprvé od únorových olympijských her v Pekingu. Pod finským koučem Karim Jalonenem, který po turnaji pod pěti kruhy převzal národní tým po Filipu Pešánovi, se představí gólman s 25 zápasy v reprezentaci na kontě a účastník dvou mistrovství světa poprvé.

K dispozici proti úřadujícím mistrům světa i olympijským vítězům Finům budou mít Jalonen s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem jen sedm obránců. Ze hry vypadl mladoboleslavský Pýcha. "Bohužel zůstal na pokoji a budeme hrát jen na sedm beků," řekl novinářům po rozbruslení Zábranský.

"Kdyby nedej bože nemohl, tak bychom to vyřešili rádi tak, abychom ve Švýcarsku měli osm obránců. Pracuje na tom (manažer týmu) Milan Hnilička. Jmen máme několik, ale je to logisticky složitější, protože letíme z Helsinek do Curychu. Doufám, že se nám to podaří vyřešit. Ale hlavně doufám, že bude Pavel zdravý," doplnil Zábranský.

Premiéru si odbyde útočník Kryštof Hrabík z Plzně. Naopak až o víkendu ve Fribourgu proti Švýcarsku či Švédsku by měli debutovat další útočníci Daniel Voženílek z Třince a Adam Najman z Liberce, kteří budou stejně jako Petr Fridrich z Vítkovic dnes mimo sestavu.

Předpokládaná sestava Česka: Hrubec - Košťálek, T. Dvořák, Sklenička, Zámorský, M. Jandus, Němeček, Kučeřík - Tomášek, Špaček, Chlapík - M. Stránský, Radil, T. Zohorna - Smejkal, Kodýtek, Hrabík - Flek, Černoch, O. Beránek.