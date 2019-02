Trénink české hokejové reprezentace 4. února 2019 v Praze před Švédskými hrami, které se konají od 7. do 10. února ve Stockholmu. Zleva brankáři Šimon Hrubec, Patrik Bartošák a Roman Will.

Trénink české hokejové reprezentace 4. února 2019 v Praze před Švédskými hrami, které se konají od 7. do 10. února ve Stockholmu. Zleva brankáři Šimon Hrubec, Patrik Bartošák a Roman Will. ČTK/Šimánek Vít

Stockholm - S debutujícím brankářem Romanem Willem nastoupí čeští hokejisté v sobotu k druhému zápasu na Švédských hrách ve Stockholmu proti Finsku. Svěřenci trenéra Miloše Říhy staršího se pokusí navázat na úspěšný čtvrteční vstup do turnaje proti domácímu Švédsku (5:2).

Finy porazili Říhovi svěřenci na prosincovém Channel One Cup v Tampere, kde zvítězili 4:3 po samostatných nájezdech. Na minulém turnaji pak český tým prohrál s Rusy 2:7 a se Švédy 2:3. Tentokrát by reprezentanti dobrý vstup rádi potvrdili.

"Hlavně to nesmíme znevážit. Nesmíme si myslet, že už je to všechno. Naopak. Je třeba připravit se na Finy, myslím, že v některých fázích musíme podat ještě lepší výkon," uvedl kouč Říha.

Pod nástupcem Josefa Jandače čeští hokejisté v listopadu s Finy prohráli v Helsinkách 0:3, v prosinci po dokonalém obratu ze stavu 0:3 slavili. "Hrajeme s nimi potřetí. Víme, co od nich čekat. Jsou hrozně agresivní. Výborně bruslí," prohlásil Říhův asistent Robert Reichel.

"My ale musíme přijít připravení hlavně na naši hru. Aby hráči dělali to, co chceme hrát a co po nich budeme chtít. Čeká nás možná ještě těžší zápas než proti Švédsku a věřím, že hráči budou připravení, aby zápas zvládli," podotkl Reichel.

Vedle Willa bude debutovat i útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu, který nastoupí ve třetím útoku s bratry Hynkem a Tomášem Zohornovými místo jejich nejmladšího sourozence Radima. Historicky první trio sourozenců v české reprezentaci se po čtvrteční premiéře v sobotu spolu nepotká.

"Hlavně pro ty kluky to bylo něco mimořádného. Mockrát se to nepovedlo, aby tři hráli v jednom týmu a navíc v národním. Odvedli výbornou práci a doufám, že to tak bude pokračovat i dál. Ale máme tady další tři čtyři kluky. Sice se vyhrálo, ale zápas nám něco ukázal a chceme vidět další hráče v akci," vysvětlil Reichel zásah i do formace Zohornů.

V druhé formaci zraněného Tomáš Filippiho, pro kterého turnaj se zraněným ramenem skončil, nahradí Roman Horák a ve čtvrté Patrika Zdráhala Matěj Stránský. Na pozici třináctého útočníka bude připravený opět Lukáš Rousek, který proti Švédsku od konce druhé třetiny hrál místo Zdráhala. Mimo sestavu zůstane znovu obránce Jakub Galvas.

Sobotní duel začne ve 12:00, přímý přenos vysílá ČT2.

Předpokládaná sestava ČR: Will - Zámorský, Polášek, Kundrátek, Štencel, M. Doudera, Krejčík, D. Musil, Hrbas - Sekáč, Jan Kovář, Gulaš - M. Kvapil, Horák, Zaťovič - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Koblížek - M. Stránský, P. Holík, Lenc.