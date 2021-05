Hokejisté nastoupí proti Bělorusku v brance opět s jedničkou Hrubcem

Hrubec odchytal celý páteční duel s Ruskem (3:4) a v sobotním utkání se Švýcarskem (2:5) jej do třetí třetiny za stavu 1:3 vystřídal Roman Will. Oproti minulému zápasu se zařadí do hry obránce Michal Moravčík a útočníci Jiří Sekáč a Robin Hanzl.

Nenastoupí naopak bek Andrej Šustr a forvardi Tomáš Zohorna a Radan Lenc. Mimo hru zůstává opět útočník Lukáš Radil a zraněný zadák Ondřej Vitásek, který si v úvodním utkání proti Rusku zlomil dvě žebra a ještě nechává možnost dalšího startu na turnaji otevřenou. "Nevidím to ale moc reálně," řekl Vitásek.

Trenér Filip Pešán s asistenty Strakou a Jaroslavem Špačkem pozměnili složení všech čtyř útoků. Do první formace se k Janu Kovářovi a Dominiku Kubalíkovi zařadí nově Filip Zadina, druhý útok nastoupí ve složení Matěj Stránský, Michael Špaček a Jakub Vrána, třetí tvoří Jakub Flek, Filip Chytil a Jiří Sekáč a ve čtvrtém budou nastupovat Adam Musil, Robin Hanzl a Jiří Smejkal. Z pozice třináctého útočníka bude nastupovat Matěj Blümel.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, D. Sklenička, Šulák, Moravčík - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Stránský, M. Špaček, J. Vrána - Flek, Chytil, Sekáč - A. Musil, R. Hanzl, Smejkal - Blümel.