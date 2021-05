Hokejisté nastoupí proti Bělorusku v brance opět s jedničkou Hrubcem

Hrubec odchytal celý páteční duel s Ruskem (3:4) a v sobotním utkání se Švýcarskem (2:5) jej do třetí třetiny za stavu 1:3 vystřídal Roman Will. Oproti minulému zápasu se zařadí do hry obránce Michal Moravčík a útočníci Jiří Sekáč a Robin Hanzl.

Nenastoupí naopak bek Andrej Šustr a forvardi Tomáš Zohorna a Radan Lenc. Mimo hru zůstává opět útočník Lukáš Radil a zraněný zadák Ondřej Vitásek, který si v úvodním utkání proti Rusku zlomil dvě žebra a ještě nechává možnost dalšího startu na turnaji otevřenou. "Nevidím to ale moc reálně," řekl Vitásek.

Trenér Filip Pešán s asistenty Strakou a Jaroslavem Špačkem pozměnili složení všech čtyř útoků. Do první formace se k Janu Kovářovi a Dominiku Kubalíkovi zařadí nově Filip Zadina, druhý útok nastoupí ve složení Matěj Stránský, Michael Špaček a Jakub Vrána, třetí tvoří Jakub Flek, Filip Chytil a Jiří Sekáč a ve čtvrtém budou nastupovat Adam Musil, Robin Hanzl a Jiří Smejkal. Z pozice třináctého útočníka bude nastupovat Matěj Blümel.

"Trošku jsme zamíchali sestavou, abychom do každé lajny dostali bojovnost a rychlost. Doufám, že se nám to povedlo. Včera jsme dělali věci, které nám v utkání nešly. Měli bychom víc chodit do gólmana, aby neviděl. Byli jsme po mantinelech. Cokoliv šlo na bránu, tak jejich gólman viděl jak v zápase s Ruskem, tak se Švýcarskem. Musíme chodit do míst, kde to bolí. Doufám, že to zlepšíme," prohlásil Straka.

"Dalším tématem byla ještě i dneska dopoledne vyloučení. Jsou nějaké fauly, které musíte udělat, když je soupeř v šanci. Pak je tam ale spousta zbytečných faulů hlavně v útočném pásmu. To prostě nesmíme dělat," uvedl Straka ke čtyřem inkasovaným gólům se Švýcary v oslabení.

Vrána se Špačkem si mohou vzpomenout na úspěšnou spolupráci z mistrovství světa osmnáctek z roku 2014 ve Finsku, kde Češi získali stříbro. "Chtěli jsme tam zamíchat i sílu, takže je tam s nimi Matěj Stránský. Se svou velkou postavou by měl stát u gólmana, aby kluci měli daleko víc místa v pásmu, a sázíme na Špáďovo umění najít Kubu. Doufám, že se nám to povede a klukům to půjde," doplnil Straka.

"Je to o všech hráčích, abychom to nastartovali a šli jsme zpátky na vítěznou vlnu. Kluci hokej umí a nezapomněli ho za sedm dní. Je potřeba být pozitivní, to kluci jsou. Já doufám, že to utkání zvládneme," řekl Straka před duelem s Bělorusy, kteří na turnaji prohráli se Slovenskem 2:5 a zdolali Švédsko 1:0.

"Viděl jsem utkání včera na stadionu. Švédové měli na začátku spoustu šancí, ale Bělorusové měli skvělého gólmana. Dostali gól a pak už se z toho nedokázali dostat. Není tady nikdo slabý. Na každé utkání musíte jít nachystaní na sto procent a dát do toho všechno. Jakmile to maličko podceníte, tak se vám to vymstí," dodal Straka.

Hrubec - Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, D. Sklenička, Šulák, Moravčík - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Stránský, M. Špaček, J. Vrána - Flek, Chytil, Sekáč - A. Musil, R. Hanzl, Smejkal - Blümel.