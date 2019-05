Hokejisté nastoupí poprvé na letošním MS brzy po poledni

Bratislava - Čeští hokejisté nastoupí v úterý k utkání proti Švýcarsku už 15 minut po poledni. I když nejde o zcela obvyklou dobu na hokej a podobná taková zkušenost z mistrovství světa je už tři roky stará, nemají s tím absolutně žádný problém.

Brzký start přinesl vedle jiného při úpravě režimu celého dne i zrušení rozbruslení. "Ráno nebude trénink, ale to je tak jediný větší rozdíl od normálního hracího dne. Nijak mi to nevadí. Dneska jsme potrénovali, jsme profíci. Navíc v minulosti už se takové zápasy ve stejný čas hrály," řekl po dnešním tréninku brankář Patrik Bartošák.

Útočník Radek Faksa je zvyklý ze zámoří. "Mně osobně to nevadí, my máme tak čtyřikrát do roka zápasy v NHL v jednu hodinu odpoledne. Vyspím se, dobře najím a jdu na zápas. Mám to naopak i docela rád. Dám si k snídani něco navíc, aby byla energie. Asi vajíčka, pak nějaké pečivo a ovoce," prozradil Faksa.

Připustil, že řada věcí je v takový den jinak. "Ten režim je o hodně jiný. Je to ale jen párkrát do roka. Máme jinak najetý jiný režim, ale nevadí mi se přizpůsobit a vyřešit to tak, že si člověk dá takovou snídani s obědem," řekl Faksa.

Podobnou skladbu snídaně plánoval také kanonýr Dominik Kubalík. "Oběd vůbec nebude, každý si dá, co a jak potřebuje. Člověk s tím nemá úplně zkušenosti. K snídani si asi dám vajíčka a nebudu nic jiného vymýšlet," přemítal Kubalík.

Věřil, že na výkonu týmu a ani jeho samotného se brzký start nijak nepodepíše. "Ještě jsme takhle nehráli, takže uvidíme po zápase, jak to opravdu bude vypadat, ale nevadí mi to. Člověk se vyspí, dá si dobrou snídani a jde už na to," řekl třiadvacetiletý Kubalík.

"Když se hraje ve 20:15, den je volnější. Ráno jdete v klidu na rozbruslení, člověk si pak může jít po obědě ještě lehnout. Odpočinku tam je víc, ale bude to v pohodě," doplnil Kubalík.

Trenéři budou mít ještě dnes večer týmovou poradu s hráči. "Tam si řekneme všechno. Ráno pak mají kluci jídlo, následuje příprava na zápas. Je to stejné, jen se zápas hraje dřív. Večerku kvůli tomu posouvat nebudeme. Každý ví, co má dělat a kvůli čemu tady je," uvedl asistent trenéra Robert Reichel.

Poslední popolední souboj na šampionátu svedli čeští hokejisté rovněž se Švýcary. A brzký začátek jim šel k duhu - 17. dubna 2016 v Moskvě zvítězili těsně 5:4.