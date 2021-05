Hokejisté nastoupí na MS proti Švédsku a potřebují nutně uspět

Riga - Zápas pravdy čeká ve čtvrtek české hokejisty, kteří se na mistrovství světa v Rize utkají se Švédskem. Pokud národní tým nenapraví dojem z dosavadních tří vystoupení a neuspěje, vidina postupu ze skupiny A do čtvrtfinále už bude jen hodně mlhavá. Utkání důležité pro oba týmy, které jsou zatím mimo postupové pozice, začne v Olympijském sportovním centru v 19:15 SELČ.

Švédové dosud uhráli tři body z devíti možných, když po dvou kolapsech deklasovali Švýcarsko 7:0. Výběr kouče Filipa Pešána má o bod méně.

"Neměli jsme povedený start. Po prvních dvou zápasech jsme byli na nule, což je samozřejmě chyba, ale nedá se nic dělat, jdeme dál. Švédové měli do včerejška také nulu, teď mají tři body a musíme si to s nimi rozdat. Trošku nám navíc zamíchali kartami Slováci. Bylo by pro nás lepší, kdyby Rusové vše vyhráli, ale takhle se tam zamíchá o to více mančaftů," řekl dnes během on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Věří, že se tým vyvaruje velkých chyb z předchozích zápasů. "Rusům jsme nabídli tři góly, se Švýcary tam byla velká nedisciplinovanost, Bělorusům jsme darovali gól. Teď pro nás bude každý zápas o přežití. Musíme se soustředit sami na sebe a brát ty soupeře jednoho po druhém. Je to teď jen o nás, abychom nedělali chyby," prohlásil Špaček.

Tým pracoval na nápravě na ledě i mimo něj. "Byly tam hodně velké individuální chyby, které nás srážely dolů. Rozebírali jsme si také špatné střídání. Dnes si ale hráči při hře třeba i něco zastavili a popovídali si o tom. Trénink měl dobré tempo, ale bylo to i poučné. A myslím, že jsme teď všichni na stejné vlně," uvedl Špaček.

"Je to velmi důležitý zápas a my k tomu i tak přistupujeme že ho musíme zvládnout a odehrát co nejlépe, jak jsme zatím na tomto turnaji hráli. Nás výkon se musí stupňovat a musíme hrát to, co hrát chceme. Věřím, že tým máme výborný a zítra to ukážeme. Všichni víme, co máme hrát. A já věřím, že to zvládneme," řekl útočník Dominik Kubalík.

"Nemůžeme si dovolit žádnou fatální chybu, jaké se nám stávaly. Věřím, že ty velké hrubky už jsme si vybrali a půjdeme za tím zodpovědně. Včerejší výsledek Švédů se Švýcary nás překvapil, doufejme, že se vystříleli a zítra to zavřeme my. Máme tu zkušené hráče, myslím, že každý už hrál nějaký velký zápas, tak snad se z toho nikdo nesloží a půjdeme si sebevědomě za vítězstvím," řekl obránce Lukáš Klok.

"Věřím, že zlepšíme pár věcí a bude to dobré. My sami od sebe určitě čekáme víc," dodal další bek Libor Hájek.

Zdravotní potíže má útočník Jakub Vrána. "Bolelo ho rameno, dneska ani netrénoval, je v péči doktora a fyzioterapeuta. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby byl na Švédy v pořádku a mohl nastoupit, ale necháváme to zatím otevřené," uvedl Špaček.

S týmem už není obránce Ondřej Vitásek, který dnes ráno odcestoval domů. Z další účasti na šampionátu ho vyřadilo zranění. Z úvodního utkání proti Rusku má zlomená žebra.

Sestavu na zápas trenéři zatím neprozradili. "Máme tam pár otazníků, i proto to necháváme ještě otevřené. Bavili jsme se však ty poslední dva dny, že bychom chtěli tu sestavu trošku vykrystalizovat," připustil Špaček.

"V obraně to s jedním hráčem navíc není tak těžké, ale když máte čtyři útočníky navíc, tak potřebujete najít to nejlepší složení, co může být. Zapadá to však pomalu do sebe a chtěli bychom teď ty zbývající čtyři zápasy ve skupině hrát v takové sestavě, s níž bychom pak hráli případně i dál."

V soubojích s Tre kronor v sérii Euro Hockey Tour čeští hokejisté v této sezoně ani jednou neprohráli v základní hrací době. Dvakrát získali tři body, následně podlehli soupeři v prodloužení a naposledy na Českých hrách v prodloužení naopak uspěli. Na MS se oba týmy utkaly naposledy před dvěma lety v Bratislavě, kde Češi vyhráli 5:2.