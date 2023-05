Hokejisté nastoupí na MS proti Kanadě v brance s Vejmelkou

Riga - Čeští hokejisté nastoupí do svého závěrečného utkání v základní skupině B na mistrovství světa proti Kanadě v brance s Karlem Vejmelkou. Krýt záda mu bude na střídače Marek Langhamer. Na tribuně zůstanou vedle gólmana Šimona Hrubce také obránce Ronald Knot a útočník David Tomášek. Dnešní duel v Rize začne v 15:20 SELČ.

Kouč Kari Jalonen oproti nedělnímu utkání se Švýcarskem (2:4) pozměnil složení třetího a čtvrtého útoku, v nichž budou hrát Martin Kaut, Radim Zohorna, Jiří Smejkal a Daniel Voženílek, Michael Špaček a Radan Lenc. V pozici třináctého útočníka bude připravený Filip Chlapík.

"Potřebujeme zlepšit produktivitu, aby to nebylo všechno na prvním útoku a přesilovkách. Kluci to vědí, děláme pro to maximum. I proto jsme už v zápase se Švýcary dělali změny a snažil se klukům pomoct. Jsme si toho vědomi, jedna lajna to táhnout nemůže. Musí se přidat ostatní, je to těžký turnaj," řekl novinářům asistent Libor Zábranský.

Gólmanské trio Vejmelka z Arizony, Hrubec z Curychu a Langhamer z Ilvesu Tampere si zatím rozdělilo vytížení na turnaji shodně ve dvou zápasech. Po ranním rozbruslení Zábranský nechtěl prozradit, kdo v brance bude. Ale avizoval změny.

"Téma gólmani už nechme být. My jsme do toho s něčím šli. (Trenér gólmanů) Zdeněk Orct to má výborně nachystané. Máme tři výborné gólmany, všichni byli ve hře. Rozhodli jsme, kdo bude chytat dneska a je předpoklad, že bude chytat i čtvrtfinále," řekl Zábranský po rozbruslení, na kterém byli jen Hrubec, Knot, Tomášek a Chlapík.

"Půjdeme do zápasu se třinácti útočníky a sedmi beky. Změny v sestavě budou i v bráně," dodal Zábranský. Nedělní zápas se Švýcarskem při prohře 2:4 odchytal Langhamer, předtím byl dvakrát za sebou se Slovinskem (6:2) a Norskem (2:0) v brankovišti Vejmelka.

Češi se v případě výhry budou ve středu ráno stěhovat do Tampere k duelu s Finskem, které se bude hrát ve čtvrtek od 19:20. Stěhování je ale čeká i v případě postupu Lotyšska do čtvrtfinále ať už ze třetí či čtvrté pozice. Pouze porážka a postup Slovenska na úkor Lotyšů ponechá Jalonenův tým v Rize, ale mohou se to dozvědět až po duelu Lotyšsko - Švýcarsko se začátkem v 19:20.

Podle Zábranského se to v kabině tolik neřeší. "Žhavé téma bych to nenazval, to je dnešní zápas a výhra. Potom uvidíme, jak na tom jsme. Není to obr téma v šatně nebo mezi hráči a trenérským štábem, to ne. Bereme to jako fakt. Víme, že nás čeká těžký soupeř a kanadské pojetí hry. Mají šikovné hráče, čekáme stejně těžký zápas jako se Švýcary," řekl Zábranský.

Případné stěhování nebere jako komplikaci. "Loni jsme z Tampere museli přejet do jiného města (Helsinek), i když teď je vzdálenost trošku jinačí. Není to nic, co bychom neměli zvládnout. Prostě to tak je. Není to problém jen pro nás, takový je turnaj," podotkl Zábranský a přeje si, aby se tým naladil na play off výhrou.

"Jakákoli výhra je pozitivní, dodá vám sebevědomí. A z proher se musíme učit. Věřím, že to dneska zvládneme a do čtvrtfinále půjdeme výborně nastavení. Už se Švýcary to byl velmi těžký zápas, který jsme ještě na turnaji nehráli. Dnes to bude stejné. Před play off je to pro nás výborný test," dodal Zábranský.

Předpokládaná sestava Česka: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - D. Voženílek, M. Špaček, Lenc - Chlapík.