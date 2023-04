Hokejisté nastoupí do dnešní odvety proti Slovensku opět v brance s Hrubcem

Ostrava - Čeští hokejisté nastoupí v dnešní odvetě v Euro Hockey Challenge proti Slovensku v Ostravě opět v brance se Šimonem Hrubcem, který ve čtvrtečním úvodním souboji pomohl 32 úspěšnými zákroky k vítězství 5:1. Vedle gólmana Curychu se ve federálním derby zařadí do hry i podruhé také další pětice hráčů, kteří se zapojili do přípravy národního týmu před mistrovstvím světa v Rize a Tampere až tento týden. Duel začne v 17:10 v RT Torax Areně, hale prvoligové Poruby.

V sestavě nechybějí znovu také beci Tomáš Kundrátek s Janem Ščotkou z Komety Brno, obránce Michal Kempný s útočníkem Vladimírem Sobotkou ze Sparty a další útočník Hynek Zohorna ze švédského Oskarshamnu, kteří měli odložený nástup až do druhé týdne finální přípravy na šampionát.

Oproti čtvrtku se do sestavy zařadí obránce Michal Jordán místo Petra Zámorského. V útoku se představí Adam Najman a Michal Kovařčík a nenastoupí Jakub Flek a Jiří Černoch. Od začátku se zařadí do hry Luboš Horký, který do minulého utkání zasáhl z pozice třináctého útočníka. V té dnes bude připraven Kryštof Hrabík. Hrubcovi bude krýt záda Štěpán Hrubec a na tribuně zůstane třetí gólman Dominik Pavlát.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Ščotka, Jordán, Kundrátek, Kempný, Kučeřík, Němeček, Pýcha, Moravčík - Lenc, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, R. Horák, Horký - H. Zohorna, Sobotka, Chlapík - O. Beránek, M. Kovařčík, A. Najman - Hrabík.