Hokejisté narazí na Rusy, Krčmář bude obhajovat stříbro ve sprintu

Peking - Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní skupině olympijských her v Pekingu sobotním utkáním s Ruskem, které je považováno za největšího favorita turnaje. Skeletonistka Anna Fernstädtová půjde do druhé poloviny soutěže ze sedmého místa a Michal Krčmář absolvuje v sobotu sprint, v němž před čtyřmi lety získal olympijské stříbro. Ve víkendovém programu je celkem třináct medailových disciplín, mezi nimi dvě běžecké štafety s českou účastí a závod skokanů na velkém můstku.

Rusům mají čeští hokejisté co oplácet. Na loňském mistrovství světa v Rize jim podlehli 3:4 gólem z poslední minuty a v Euro Hockey Tour s nimi prohráli v Helsinkách i v Moskvě hladce 2:5. Ruský tým už má jisté čtvrtfinále, vyhrál v Pekingu oba zápasy bez inkasovaného gólu, ale pokaždé až po velkém boji. Ani výhra by svěřencům Filipa Pešána nejspíš nestačila na přímý postup do čtvrtfinále, ale každý bod bude důležitý pro výběr soupeře v předkole, v němž se týmy seřadí podle výsledků základních skupin.

Krčmáře ve vytrvalostním závodě zradila střelba, pět trestných minut ho odsunulo až do šesté desítky výsledkové listiny. Ve sprintu se mu v této sezoně nejvíc dařilo v Östersundu, kde dojel patnáctý a vytvořil si dobrý základ pro následné čtvrté místo ve stíhačce, která bude v Pekingu na pořadu v neděli. Sprinterskou olympijskou generálku v Ruhpoldingu vyhrál lídr Světového poháru Francouz Quentin Fillot Maillet, který už má zlato z vytrvalostního závodu.

Stíhací závod pojedou v neděli i ženy. Z první pozice po dnešním sprintu odstartuje s půlminutovým náskokem Norka Marte Olsbuová Röiselandová s cílem vybojovat v Pekingu už třetí zlato. Z české čtveřice je na tom nejlépe Lucie Charvátová na 25. místě s téměř dvouminutovou ztrátou.

Vítěz Turné čtyř můstků Japonec Rjoju Kobajaši by rád k triumfu na středním můstku přidal zlato i na tom velkém. Překazit mu to chtějí především norští a němečtí skokani, jímž se premiéra v Pekingu vůbec povedla. Mistr světa a lídr Světového poháru Němec Karl Geiger skončil až patnáctý, nejlepší z Norů Marius Lindvik obsadil sedmé místo, ale dnešní kvalifikaci vyhrál.

Také Roman Koudelka míří výš, než byla osmnáctá příčka na středním můstku, i když kvalifikace se mu příliš nepovedla. V ní byl z českého kvarteta nejlepší Čestmír Kožíšek na 25. místě.

Po dvou jízdách skeletonistek ztrácí Anna Fernstädtová na bronzovou příčku 22 setin sekundy. Rychlejší než favorizované Němky je senzace letošní sezony Jaclyn Narracottová z Austrálie. Na mistrovství světa ještě nikdy nebyla v první patnáctce, ale v lednu překvapila triumfem ve Světovém poháru ve Svatém Mořici a v Pekingu ukázala, že to nebyla náhoda. Její manžel a trenér Brit Dom Parsons má z minulých her bronz.

Lídr Světového poháru v alpském lyžování Švýcar Marco Oderrmatt přiletěl do Pekingu s reálnou vyhlídkou na vítězství hned ve třech disciplínách. Ale ve sjezdu dojel až sedmý, super-G nedokončil a nedělní obří slalom je jeho poslední šancí. V něm je vůbec nejsilnější, vyhrál čtyři z pěti závodů, jen v Alta Badii skončil druhý za Norem Henrikem Kristoffersenem. Na startu budou i dva Češi. Kryštof Krýzl, který startoval už na hrách v Turíně v roce 2006, a Jan Zabystřan, jehož o lepší výsledek v kombinaci připravila chyba ve slalomu.

Běžecké štafety se v této sezoně ve Světovém poháru uskutečnily jen v Lillehammeru. Čeští muži tam nestartovali, ženy obsadily 14. místo, ale několik zemí mělo na startu dvě čtveřice. V obou případech lze očekávat pokračování rusko-norského souboje.

Na rychlobruslařském oválu se zatím o zlato dělili jen reprezentanti Nizozemska se Švédem Nilsem van der Poelem, ale víkendové sprinty mají jiné favority. Kanaďan Laurent Dubreil je na pětistovce mistrem světa a lídrem Světového poháru. Ruska Angelina Golikovová je na tom podobně, ale v této sezoně jí vyrostla nečekaná soupeřka v Američance Erin Jacksonové. Ta sice vede Světový pohár, ale na hry málem neletěla. Pokazila totiž americkou kvalifikaci a právo startu získala, až když se ho vzdala její kolegyně z reprezentace.

Víkendový program olympijských her v Pekingu (finále a česká účast):

Sobota:

3:00 snowboardcross družstva.

8:30 běh na lyžích - štafeta 4x5 km ženy (ČR).

9:00 rychlobruslení - 500 m muži,

10:00 biatlon - sprint 10 km muži (Krčmář, Štvrtecký, Václavík, Karlík),

12:00 krasobruslení - taneční páry - rytmický tanec (Taschlerová, Taschler).

12:00 skoky na lyžích - velký můstek muži (Kožíšek, Sakala, Koudelka, Rýdl).

13:20 skeleton: ženy - 3. a 4. jízda (Fernstädtová)

14:10 hokej muži - Rusko – ČR.

Neděle:

3:15 a 6:45 obří slalom muži (Krýzl, Zabystřan),

8:00 běh na lyžích - štafeta 4x10 km muži (ČR),

10:00 biatlon - stíhací závod 10 km ženy (Charvátová, Jislová, Davidová, Voborníková)

11:45 biatlon - stíhací závod 12,5 km muži,

12:00 rychlobruslení na krátké dráze - 500 m muži,

14:00 rychlobruslení - 500 m ženy.