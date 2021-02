Hokejisté na úvod Švédských her podlehli domácí reprezentaci

Malmö (Švédsko) - Čeští hokejisté podlehli při vstupu do Švédských her v Malmö domácí reprezentaci 2:3 v prodloužení a ve třetím souboji se Švédy v sezoně poprvé ztratili body. V tabulce Euro Hockey Tour po čtvrté prohře ze sedmi utkání ztrácí tým kouče Filip Pešána na vedoucí Rusko už devět bodů a nově třetí Švédové se na něj dotáhli na rozdíl tří bodů. V sobotu se Češi utkají v poledne s Finskem.

Premiéru v národním týmu si odbyli útočník Oscar Flynn z Mladé Boleslavi a Filip Král, který se z pozice sedmého obránce do hry dostal až od druhé třetiny.

Úvod utkání nenabídl přes převahu Švédů velké šance a český tým dokázal tu první zužitkovat. V šesté minutě při Hanssonově vyloučení po Tomáškově pokusu z levého kruhu se prosadil z dorážky Smejkal a v pátém startu v reprezentaci si připsal premiérovou branku.

Bartošák pokusy Švédů z dálky spolehlivě kryl, Fasth si poradil se Špačkovou tečí. Ve 12. minutě byl blízko vyrovnání při signalizovaném vyloučení Larsson, ale při zakončení do odkryté branky mu sjel puk z hokejky.

Při Němečkově trestu se Pešánův výběr ubránil. Na druhé straně při plném počtu hráčů na ledě zahrozil nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský. Druhou početní výhodu při Tomáškově trestu už domácí využili po devíti sekundách. Persson nabil za levý kruh Lundkvistovi, který zamířil přesně k pravé tyči.

V úvodu druhé části ohrozili Fastha nejdříve z úhlu Stránský a potom z úniku Roman. Potom z otočky minul Lenc, jehož další pokus ve 23. minutě po Špačkově vyhraném vhazování prošel švédskému gólmanovi mezi betony, ale stihl puk vychýlit mimo. Při Němečkově druhém vyloučení v utkání trefil Lundkvist horní tyč.

V polovině utkání v přečíslení uvolnil Flynn mezi kruhy Šuláka, ale ten nezamířil přesně. Při Wigerliho vyloučení český tým svou druhou přesilovku v utkání nevyužil, protože Birner trefil jen horní tyč.

Pykat šel i Lundkvist, ale Seveřané se ubránili i 19 sekund ve třech proti pěti. Stránský po Birnerově nabídce trefil z mezikruží Fastha a už při hře pěti proti čtyřem švédský gólman kryl šance Špačka a Romana.

V 35. minutě Švédové otočili stav, poté co Češi nedostali puk z obranného pásma. Berggren zpoza branky ideálně uvolnil Holberga, jenž zamířil do odkryté branky.

Na začátku třetí třetiny měli při Fröbergově vyloučení možnosti Lenc a Tomášek, mezitím Bartošák úspěšně vyřešil únik Wigerliho. Po skončení oslabení zahrozil z přečíslení Fröberg.

Při Larssonově pobytu na trestné lavici už Češi vyrovnali. Po Birnerově střele, kterou se snažil tečovat Stránský, pomohla Fasthovi opět horní tyč. O chvíli později nabil Stránský mezi kruhy Lencovi, který už švédského gólmana prostřelil mezi betony. Otočit stav se snažili Roman s Flekem. Fasth musel řešit i pokusy Lence a Kloka.

V 55. minutě pomohla Bartošákovi tyč po Fröbergově bekhendovém zakončení a na druhé straně stejně tak Fasthovi po Lencově střele. Zápas dospěl do prodloužení, v kterém nejdříve neproměnil únik Sellgren, potom neuspěl na druhé straně Tomášek a další sólový nájezd domácích už proměnil Johansson.

Švédsko - ČR 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17. N. Lundkvist (J. Persson, E. Pettersson), 36. Holmberg (Berggren, E. Pettersson), 63. A. Johansson (Holmberg) - 6. Smejkal (Tomášek, Moravčík), 46. Lenc (M. Stránský, M. Špaček). Rozhodčí: Björk, Öhlund - D. Persson, Lundgren (všichni Švéd.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Bez diváků.

Švédsko: V. Fasth - J. Persson, A. Lundberg, N. Lundkvist, Sellgren, N. Hansson, A. Johansson - Berggren, Wingerli, Frödén - Friberg, Fröberg, E. Pettersson - Viksten, Holmberg, E. Larsson - Zaar, Bengtsson, Hallander. Trenér: Johan Garpenlöv.

ČR: Bartošák - D. Musil, Moravčík, Šulák, Němeček, Klok, Vitásek, od 23. navíc F. Král - Lenc, M. Špaček, Birner - Flek, O. Roman, M. Stránský - R. Koblížek, Tomášek, Smejkal - Ordoš, Lakatoš, Flynn - Kodýtek. Trenér: Filip Pešán.

Rusové vyhráli v EHT i posedmé, na Švédských hrách porazili Finy

Hokejisté Ruska porazili v úvodním utkání Švédských her Finsko 3:2. Sborná si vypracovala klíčový náskok již v první části, kterou vyhrála 2:0, a upevnila si první místo v sérii Euro Hockey Tour. Vítězný gól dal útočník Vladimir Butuzov. Poražení Finové budou v sobotu soupeřem českého týmu, který vstoupí do třetího turnaje sezony dnes večer duelem proti domácím Švédům.

Rusové ovládli úvodní dějství poměrem 7:1 na střely mezi tyčky a převahu dokázali promítnout také do skóre. V polovině 14. minuty šli do vedení, poté co parádní kombinaci zakončil stejně povedenou střelou zpoza kruhů obránce Minulin. Už o dvě a půl minuty později našel Žafjarov pohotovou nahrávkou od postranního hrazení volného Čechoviče, jenž se zblízka nemýlil a přidal druhý gól.

Seveřané se dostali zpět do hry v končící 34. minutě, kdy vybojoval puk Ojamäki, při bleskovém kontru našel Innalu, ten si chytře počkal se zakončením a překonal gólmana Samonova ranou pod horní tyčku. Jen chvilku poté hráli navíc Finové přesilovku, ale místo vyrovnání mohli děkovat brankáři Säterimu, že vychytal únik Chusnutdinova.

V úvodu třetí třetiny ale Finové propadli na útočné modré čáře, Kovalenko posunul kotouč na rozjetého Butuzova a ten tváří v tvář Säterimu nezaváhal - přesně umístěnou ranou vrátil sborné dvoubrankový náskok. Čibrikov mohl dát na úspěch ruského výběru vedeného legendárním útočníkem Larionovem razítko, jenže Säteri byl proti.

Finové se odmítli s porážkou smířit a střelecká převaha byla následně na jejich straně. Aaltonen ale ze sóla neuspěl, a když už se finskému týmu podařilo dostat puk do branky při přesilovce v polovině 53. minuty, vychýlil ji krátce předtím z jejího postavení Samonov, což hned potvrdil také videorozhodčí. Krátkou přesilovku pět na tři Finové využít nedokázali a snížení se dočkali až při závěrečné power play 22 sekund před koncem.

Rusko - Finsko 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Minulin (Čechovič, Žafjarov), 17. Čechovič (Žafjarov, Zborovskij), 43. V. Butuzov (Kovalenko) - 34. Innala (Ojamäki), 60. Puustinen (R. Leino, J. Karjalainen). Rozhodčí: Nord, Sjöqvist - Malmqvist, Nyqvist (všichni Švéd.). Vyloučení: 4:1. Bez využití. Bez diváků.

Rusko: Samonov - Alexejev, Minulin, Pylenkov, Zborovskij, Kirsanov, Žuravljov, Misjul - Čechovič, Chusnutdinov, Žafjarov - V. Butuzov, Kraskovskij, Kovalenko - Kravcov, Sorkin, Šmeljov - Grošev, Bardakov, Podkolzin - Čibrikov. Trenér: Igor Larionov.

Finsko: Säteri - Saarijärvi, Sund, Kemiläinen, R. Salo, Nikkilä, Rindell, Koivisto, Vainio - Puustinen, Ruohomaa, M. Aaltonen - Ojamäki, Lundell, Innala - J. Karjalainen, R. Leino, Turunen - Nurmi, Björninen, Björkqvist - Tiivola. Trenér: Jukka Jalonen.

Tabulka Švédských hokejových her:

1. Rusko 1 1 0 0 0 3:2 3 2. Švédsko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. ČR 1 0 0 1 0 2:3 1 4. Finsko 1 0 0 0 1 2:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 7 5 2 0 0 27:10 19 2. ČR 7 3 0 1 3 15:16 10 3. Švédsko 7 1 1 2 3 15:19 7 4. Finsko 7 2 0 0 5 13:25 6