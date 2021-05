Hokejisté na třetí pokus na MS vyhráli, Bělorusko zdolali 3:2 v prodloužení

Češi s nováčkem elitní kategorie prohrávali od 26. minuty po brance útočníka New Jersey Jegora Šarangoviče, ale ještě v druhé třetině otočili stav Jan Kovář a Filip Zadina. Do prodloužení poslal zápas v 52. minutě Vladislav Jerjomenko.

V úvodu utkání byli aktivnější Bělorusové a Hrubec musel krýt střely Princeho, Protase a v páté minutě i nebezpečný pokus Platta. Devatenáctiletého gólmana Kolosova, debutujícího na mistrovství světa, prověřil v 6. minutě střelou z pozice mezi kruhy Kubalík a v polovině úvodní třetiny si poradil běloruský brankář i s pokusy Skleničky, Zadina a Stránského.

Hrubce při sílící převaze Pešánova výběru prověřil ojediněle Protas. Největší možnost první třetiny měl v 16. minutě Sekáč, který se ocitl sám před Kolosovem, ale neprostřelil jej mezi betony. Potom zahrozil dvakrát v rychlém sledu Smejkal. V závěru úvodní třetiny nabídl českému týmu první přesilovku faulem autor jediné branky v nedělním utkání proti Švédsku (1:0) Něstěrov, ale velkému tlaku před pauzou Zacharovův tým odolal.

Poté, co po pauze Bělorusové přečkali celé oslabení, mohli otevřít skóre. Před odkrytou brankou se ocitl Sergej Kosticyn, ale netrefil dobře puk. Češi se ubránili při Šulákově trestu, ale ve 26. minutě už inkasovali. Bělorusové přečíslili českou obranu, Kosticynovu přihrávku na Princeho ještě zblokoval Klok, ale puk se dostal k Šarangovičovi a ten už Hrubce překonal.

První šanci na vyrovnání po přihrávce Stránského ještě nevyužil Klok, ale v polovině utkání po Hronkově ideální přihrávce usměrnil puk do odkryté branky kapitán Kovář. Ve 34. minutě při Kosticynově vyloučení otočil stav opět po Hronkově asistenci střelou z levého kruhu přes obránce Zadina. Zvýšit mohl z úniku Flek, ale Kolosova z úniku neprostřelil. Bělorusové hrozili ojediněle.

Na začátku třetí třetiny kryl při Hájkově vyloučení Hrubec Kosticynovu šanci. Následovala dlouhá pasáž bez velkých příležitostí, ale postupně začali více hrozit Bělorusové. Platt ještě s bekhendovým zakončením neuspěl, ale v 52. minutě už vyrovnal střelou z pravého kruhu k protější tyči Jerjomenko. Snaha strhnout vítězství zpět na českou stranu do konce základní hrací doby byla marná.

V prodloužení nejdříve zahrozili Bělorusové. Dvakrát se pokoušel rozhodnout Bailen a Hrubec si poradil i s Plattovým pokusem. Radovali se ale Češi, když Hanzl vysunul do úniku Kubalíka, který blafákem do bekhendu poslal puk mezi Kolosovými betony do branky.