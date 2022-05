Hokejisté na MS vyzvou Rakousko, chybí jim zraněný brankář Dostál

Tampere - Ve třetím zápase na mistrovství světa dnes čeští hokejisté vyzvou Rakousko. Vstoupí do něj v Tampere se třemi body po výhře nad Velkou Británií (5:1) a porážce se Švédskem (3:5). Chybí jim zraněný brankář Lukáš Dostál, pro něhož turnaj možná předčasně skončil. Zápas s Rakouskem začne v 15:20. Chytat by měl Karel Vejmelka.

Český tým dnes trénoval na ploše tréninkové haly Nokia Areny, kam nemohou média. Ohledně možných změn v sestavě v reakci na porážku se Seveřany po nepřesvědčivém výkonu se novináři nedozvěděli více ani od jednoho z asistentů trenéra Libora Zábranského.

"Co se sestavy týká, tak první útok hraje výborně. V ostatních lajnách bychom rádi udělali nějaké změny. Není to o jednotlivcích, ale o tom, aby si ta lajna sedla celkově, aby tam byla chemie. Aby ti hráči seděli v systému, který chceme hrát. Musíme - a budeme - na to reagovat," ujistil Zábranský.

Otázka, zda tým absolvoval v pozměněném složení již dnešní trénink, zůstala nezodpovězena. "Měli jsme dnes hodně lehký trénink, spíše na vybruslení. Zábavnější forma, aby ten zápas kluci vyhnali z hlavy. Chceme se zase dívat dopředu na další utkání, které je před námi," řekl Zábranský.

O tom, co je potřeba zlepšit ve hře samotné, má však jasno. "První třetina byla z našeho pohledu pasivnější, nebyli jsme tak agresivní ve středním pásmu a ani v útočném. Druhou část poznamenala vyloučení, což musíme přijmout jako fakt. Chtěli bychom navázat na třetí třetinu, kde jsme hráli, co jsme chtěli," uvedl Zábranský.

Přiznal, že právě zbytečná vyloučení a hra v oslabení, při níž národní tým dvakrát inkasoval, je pro trenéry rovněž jedním ze zásadních témat. "Korektně je potřeba říct, že v konkrétních pasážích při oslabeních jsme nebyli v pozicích, kde bychom měli být a na kterých jsme tvrdě pracovali. Hokej je ale hra chyb, je na nás trenérech, abychom to hráčům zase ukázali a vrátili se tam, co nás zdobilo celou přípravu," podotkl Zábranský.

Sami hráči nebyli v neděli po utkání spokojení s tím, co na ledě předvedli. Už se však zaměřili na možnost nápravy. "Když se prohraje, musí se to hodit za hlavu. Už se to stalo, dneska je nový den. Na tréninku jsme zapracovali na pár věcech. Musíme koukat dopředu, máme před sebou tady nějakou práci a těžké zápasy, které musíme vyhrát. Je důležité koukat dopředu a moc se tím netrápit," prohlásil útočník Jakub Vrána.

Češi se s Rakušany utkali za poslední 40 dnů třikrát. Dvakrát při duelech Euro Hockey Challenge, které byly prvními pro kouče Kariho Jalonena na české střídačce od jeho nástupu, a jednou na Českých hrách v Ostravě. Češi pokaždé zvítězili a shodně vždy inkasovali jediný gól. Poprvé slavili výhru 5:1, poté shodně 4:1.

"Vůbec bych se ale nekoukal na to, co bylo v přípravě. Soupisky jsou už dnes jiné. Rakousko je urputný soupeř jako každý jiný, musíme se na to opravdu poctivě připravit," varoval Zábranský před soupeřem, který dosud uhrál v Tampere za dva zápasy jen bod, ale stalo se tak poté, co potrápil Američany a prohrál po dobrém výkonu až gólem v prodloužení.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Simon - M. Stránský, M. Špaček, Smejkal - H. Zohorna, Černoch, Flek.