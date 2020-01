Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali doma Olomouc 3:0

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 41. kole extraligy Olomouc 3:0. O druhé výhře Bruslařského klubu za sebou po nahrávkách Jakuba Klepiše rozhodli Jan Stránský a Adam Zbořil, konečný výsledek stanovil Ondřej Najman. Brankář Justin Peters udržel podruhé v sezoně a poprvé v mladoboleslavském dresu čisté konto. Hosté vyšli bodově naprázdno po šesti utkáních.

"Přijelo velmi silné mužstvo, výborně napadali, forčekovali, hráli aktivně, výborně v obraně. Byli jsme docela nepřesní a nebylo to vůbec jednoduché. Celkově to bylo vyrovnané. Strašně nám pomohly dvě využité přesilovky, uklidnili jsme se," řekl mladoboleslavský trenér Radim Rulík.

Středočeši otevřeli skóre ve 12. minutě v přesilové hře. Klepiš přihrál na levý kruh Stránskému, který pohotovou střelou překonal Konráda.

V úvodu druhé třetiny stálo při domácích štěstí, když hostující útočník Irgl dvakrát orazítkoval tyč. Z gólu se nakonec v 29. minutě radovala Mladá Boleslav opět díky využité početní výhodě. Klepiš zachytil vyhození hostujícího kapitána Vyrůbalíka a nabil na ránu z první úspěšně zakončujícímu Zbořilovi.

Diváci nadále sledovali bojovné utkání s minimem šancí. V závěru prostřední části Olomouc stupňovala tlak a zabydlela se v útočném pásmu, kontaktní gól však nepřišel.

Ve 45. minutě přidali domácí definitivní pojistku. Flynn našel zpoza branky mezi kruhy Najmana, jenž se nemýlil. "Byl to ten nejdůležitější gól, protože to 'Najmy' uklidnil. Věděli jsme, že to udržíme," prohlásil Klepiš. Mladá Boleslav vyhrála šestý z posledních osmi duelů a posunula se na čtvrté místo o bod před Třinec, který má duel k dobru.

Desátá Olomouc prohrála podle kouče Zdeňka Motáka po zásluze.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Olomouc měla šňůru šesti zápasů, v nichž bodovala. Přijelo velmi silné mužstvo, výborně napadali, forčekovali, hráli aktivně, výborně v obraně. Byli jsme docela nepřesní a nebylo to vůbec jednoduché. Celkově to bylo vyrovnané. Strašně nám pomohly dvě využité přesilovky, uklidnili jsme se. Třetí gól rozhodl o tom, že se nám to dneska podařilo. Jsme rádi, že jsme neinkasovali."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany nepříliš povedené utkání. Bez vstřelené branky nemůžeme pomýšlet na solidní výsledek. Můžou nás mrzet dvě tyče a několik šancí ve druhé třetině, které jsme bohužel neproměnili. Udělali jsme dvě hrubé chyby, za které jsme byli potrestáni. Domácí byli lepší a zaslouženě zvítězili."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. J. Stránský (Klepiš), 29. A. Zbořil (Klepiš), 45. O. Najman (Flynn). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 2721.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Peters - Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Lunter, A. Zbořil, Klepiš - Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, G. Szturc - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Handl, Kolouch, Vodný. Trenéři: Moták a Tomajko.