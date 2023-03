Hokejisté Mladé Boleslavi udolali Brno 2:1 a odvrátili možný konec sezony

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 11. března 2023 v Mladé Boleslavi.Zleva brankář Brna Dominik Furch a Tim Söderlund z Mladé Boleslavi.

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve třetím zápase předkola play off extraligy Brno 2:1 a odvrátili možný konec sezony. Domácí zdolali Kometu na svém ledě podvanácté za sebou, dvěma góly v přesilových hrách se o to zasloužil finský obránce Alex Lintuniemi. Brno vede v sérii hrané na tři výhry 2:1, další šanci zajistit si postup do čtvrtfinále bude mít v neděli. Hrát se bude opět v Mladé Boleslavi.

Do první šance utkání se dostal ve druhé minutě domácí Bernad, který ale po rychlém protiútoku přestřelil branku soupeře. Kometa si následně zahrála přesilovou hru, faul Lantošiho však potrestat nedokázala. Bruslaři dobře bránili, vážnější situace pro ně přišla až po skončení početní výhody. Kotouč po tečované střele Kučeříka ale skončil mimo branku.

V polovině první třetiny byl vyloučen hostující Zembol a Středočeši se dostali do vedení. Střelu Lintuniemiho ale za záda Furcha nešťastně tečoval spoluhráč Kučeřík. Brňané si výraznější šanci připsali v 16. minutě, Flek však Krošelje překonat nedokázal. V přesilové hře na konci úvodní dvacetiminutovky pak stejný hráč nezamířil přesně.

Třetí přesilovka ale již hostům ke gólu pomohla. Fořtovo vyloučení využil po 22 sekundách Strömberg, jehož našel před odkrytou brankou Horký. Ve 29. minutě se na ledě - a následně i v hledišti - začalo poprvé vážněji jiskřit. Vše odstartoval Koblížkův faul na Krošelje, emoce ale postupně ochladly.

A ve 33. minutě se dostali domácí zpět do vedení. A opět v přesilové hře zásluhou střely Lintuniemiho od modré čáry, tentokráte podle všeho netečované. V samotném závěru druhé třetiny byl blízko vyrovnání Ďaloga, jenž prostřelil Krošelje, puk ale skončil těsně vedle tyčky.

Ve 41. minutě se domácí dostali do přečíslení tři na jednoho, Lantoši jej ale nezakončil ideálně. Při Jánošíkově vyloučení se prodral do slibné šance Zbořil, Krošelj byl ale připraven. Mladoboleslavským hráčům se poté často dařilo držet hru v útočném pásmu, s blížícím se koncem základní doby se ale více soustředili na obranu. Kometa se tři minuty před koncem rozhodla k power play, vyrovnat se ale Jihomoravanům nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Jsme rádi, že nám nekončí sezona a pořád se držíme ve hře. Zítra pokračujeme. Pro kluky je to velká vzpruha. Stejně jako předchozí dva zápasy jsme hráli s maximálním nasazením. Rozhodly speciální týmy. Dali jsme dvě branky v přesilovce a ubránili jsme až na jeden případ všechna oslabení."

Patrik Martinec (Brno): "Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme nevyhráli. Gratuluji domácím k prvnímu vítězství. Neodehráli jsme špatný zápas, ale nebyli jsme schopní překonat gólmana. Myslím si, že ze šancí, které jsme si vypracovali, jsme měli dát více než jeden gól. Bohužel se nám to nepodařilo, proto jsme prohráli."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Lintuniemi (Pláněk, Fořt), 33. Lintuniemi (Lantoši) - 28. Strömberg (Horký, Kundrátek). Rozhodčí: Úlehla, Kika - J. Svoboda, Axman. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Diváci: 3922. Stav série: 1:2.

Mladá Boleslav: Krošelj - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Lunter - Šťastný, Fořt, Söderlund - Šmerha, O. Najman, Malát - Kelly Klíma, Bičevskis, J. Stránský. Trenér: Kalous.

Brno: Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Zaťovič - Pospíšil, Kollár, Flek - Šalé, Strömberg, A. Zbořil - Koblížek, Zembol, Vincour - Ondráček. Trenér: P. Martinec.