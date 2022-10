Hokejisté Mladé Boleslavi rozhodli o výhře v Litvínově v první části

Litvínov - Hokejisté Litvínova prohráli v 10. kole extraligy s Mladou Boleslaví 3:4, připsali si třetí nezdar v řadě a jsou i nadále poslední. Středočeši si vypracovali rozhodující čtyřbrankový náskok již v první třetině, Verva ale dokázala zápas zdramatizovat. Třemi asistencemi v utkání se blýskl útočník Mladé Boleslavi Pavel Kousal.

Utkání začalo tichým dvouminutovým protestem litvínovských fanoušků, kteří nejsou spokojeni s výkony hráčů v posledních zápasech. První třetina nabídla řadu šancí na obou stranách, ale přesnou mušku měli pouze Boleslavští.

Ve 4. minutě utkání pohotovou střelou překonal poprvé Godlu útočník Kantner. O čtyři minuty později bylo s Vervou ještě hůře, když Boleslav využila přesilovku dorážkou Najmana.

Těsně po polovině první části Litvínov prohrával už o tři branky. V přesilové hře pět na tři Aberg trefil Šaldovy brusle a puk doputoval až za Godlova záda. Chemici si sice dokázali vypracovat několik slibných šancí, ale chyby trestala pouze Boleslav. Třetí využitá přesilová hra po přesné střele Jana Stránského znamenala čtyřgólové vedení hostů.

Od druhé třetiny nahradil Godlu v brankovišti domácích Tomek, nová posila z Brna. Nováček v litvínovské brance se při svém debutu ve žlutočerném dresu příliš nezapotil. Hrálo se především před hostující brankou, ale Boleslav si hlídala svůj náskok.

Obrovskou šanci měli Litvínovští v polovině zápasu, ale ani po chybě Novotného nedokázali svěřenci Vladimíra Růžičky vstřelil první branku v utkání. O dvě minuty později už mohl Litvínov slavit, přesnou střelou se Hlava trefil do horní části Novotného branky.

Třetí část se nesla v podobném duchu jako druhá. Litvínov se snažil dobývat branku hostujícího celku. K vidění byla i šarvátka mezi domácím obráncem Strejčkem a hostujícím útočníkem Janem Stránským, která skončila remízou.

Deset minut před koncem základní hrací doby vykřesal naději Litvínova Zdráhal, který z pravého kruhu prostřelil Novotného. Bruslaře v závěru ještě čekalo drama. Verva snížila na rozdíl jediné branky, když Šimon Stránský poslal puk pohotově za záda Novotného.

Mladá Boleslav ale v závěru přežila nápor Litvínova při hře bez brankáře a bodově dotáhla vedoucí Pardubice.

Hráli jsme jen jednu třetinu, tři body jsou zlaté, řekl Kousal

Úspěšný večer má za sebou mladoboleslavský hokejový útočník Pavel Kousal. Třemi asistencemi režíroval výhru Středočechů na ledě Litvínova 4:3. Hokejisté Mladé Boleslavi se i díky jeho bodovém příspěvku vyhoupli na druhé místo extraligové tabulky, jen o skóre za novým lídrem z Olomouce.

První třetina vyšla Středočechům na výbornou. Po dvaceti minutách vedli v Litvínově už 4:0 a útočník Pavel Kousal u třech gólů asistoval. "Tři body jsem snad v extralize ještě nikdy neměl, je to premiéra. Když jsme k tomu ještě vyhráli, tak je to super," zářil po utkání mladý útočník.

Hned třikrát se hosté prosadili v přesilových hrách. "Měli jsme trochu štěstíčka. Pak jsme si v šatně řekli, že budeme dál aktivní, že stejný výkon udržíme. To se ale nepovedlo. Nevím, co se s námi stalo. Začali jsme zbytečně zmatkovat, faulovat. Nakonec jsme ještě mohli prohrát," poukázal Kousal na divoký závěr utkání.

Verva se od druhé třetiny zmátořila a začala hokejistům Mladé Boleslavi zatápět. "Body jsou to hodně cenné! Na to, že jsme tady hráli jenom jednu třetinu, tak jsou opravdu zlaté," oddechl si třiadvacetiletý hráč.

Hosté se nakonec museli o vítězství strachovat až do samotného závěru zápasu. Litvínov v 58. minutě snížil na 3:4 a v power play se tlačil za vyrovnáním. "Takhle jsem závěr utkání snad ještě nikdy neprožíval. Udělal jsem tam dva zbytečné fauly. Neměl jsem to jednoduché. Ve třetí třetině jsem už tolik nehrál, jen jsem se modlil, abychom to dotáhli do vítězného konce," přiznal Kousal.

Bruslaři poprvé v letošní sezóně uspěli za tři body na venkovním kluzišti a i díky tomu jsou s devatenácti body na čelních příčkách extraligové tabulky. "Doufáme, že na to navážeme. Doma se nám daří, tam to musíme držet. Venku ale musíme přidat. Dneska zlaté tři body, ale pořád to nebylo úplně ono," dodal Kousal.

Hlasy trenérů po utkání 10. kola hokejové extraligy HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (3:4):

Vladimír Růžička (Litvínov) "Problémem byla naše nedisciplinovanost, která rozhodla celé utkání. I přes to, že soupeř naše vyloučení trestal, tak jsme jeli v první třetině dvakrát sami na bránu a nedali jsme gól. Od druhé třetiny jsme začali hrát, drželi jsme se na puku, vytvořili si šance, ale dali jsme jen jeden gól. Kdybychom využili naše šance, tak jsme i přes špatný průběh zápasu mohli získat nějaké body. Nechápu, že pořád děláme zbytečné fauly v útočném pásmu. Stojí nás to pak zápasy."

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Utkání rozhodla první třetina. Hráli jsme dobře a dali jsme rychlé góly. Druhá třetina nám ale ukázala, že to Litvínov nevzdal. Pustili jsme domácí do hry. Mají útočnou sílu a v útočném pásmu dokáží soupeře zmáčknout. Pouštěli jsme je zbytečně do šancí. Čtyřicet minut jsme byli jasně horší, ale chci tým pochválit za bojovnost a obětavost včetně výborného výkonu našeho brankáře."

10. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 3:4 (0:4, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Hlava (Š. Stránský, Sukel'), 51. P. Zdráhal (Abdul), 58. Š. Stránský (Kudrna, Jaks) - 4. Kantner (P. Kousal), 8. O. Najman (Aberg, P. Kousal), 11. Aberg (Lantoši, Šťastný), 19. J. Stránský (O. Najman, P. Kousal). Rozhodčí: Micka, Šindel - Lhotský, Špůr. Vyloučení: 6:7, navíc Strejček (Litvínov) a J. Stránský (Ml. Boleslav) oba 5 min. Využití: 1:3. Diváci: 3197.

Sestavy:

Litvínov: Godla (21. Tomek) - Zile, Jaks, Freibergs, Wesley, Demel, Strejček, Šalda - Abdul, Sukel', Hlava - Berka, Š. Stránský, P. Zdráhal - Straka, Gut, Kudrna - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: V. Růžička.

Mladá Boleslav: Novotný - Pýcha, Pláněk, Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich - Šmerha, Lantoši, Šťastný - Aberg, Fořt, J. Stránský - Kantner, O. Najman, P. Kousal - Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.