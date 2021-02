Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili, že na Pardubice umí

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 48. kole extraligy Pardubice 5:2 a připravili tak Dynamu čtvrtou porážku v řadě. Středočeši bodovali ve dvanáctém vzájemném souboji s Pardubicemi v řadě a i nadále jsou v tabulce třetí. Východočeši se drží na sedmém místě.

V první třetině počítaly gólové šance v podstatě jenom Pardubice. Po minutě hry se do dobré pozice dostal Blümel, který nadvakrát prověřil Růžičkovu pozornost. V polovině třetiny se pískalo po Šidlíkově faulu trestné střílení, ale Camara s ním nenaložil precizně a jeho střelu z kruhu Růžička v klidu pokryl. Mladoboleslavský gólman si poté špatnou rozehrávkou sám "zavařil", ale několikanásobnou příležitost hostů pak dokázal uhasit.

Góly začaly padat až ve druhé třetině. A bylo jich hned pět. Nejprve nachytal Barulina střelou nad rameno ex-pardubický útočník Claireaux. Na druhé straně srovnal parádně střelou z první Camara, a spravil si tak chuť po neproměněném nájezdu. Boleslavi vrátil vedení přesnou střelou od modré kapitán Ševc a o chvíli později jej navýšil ještě lotyšský forvard Bičevskis.

Boleslav byla na koni a další gól visel na vlásku, když Claireaux trefil tyč. Další šanci neproměnil Jääskeläinen. A Bruslaře to nakonec mohlo mrzet, neboť dvě vteřiny před koncem proklouzl brankáři Růžičkovi za záda nastřelený puk od Kousala. Do kabin se tak šlo za stavu 3:2 pro domácí.

V poslední části hry se snažili hosté s výsledkem něco udělat, ale jejich plány na závěrečný tlak jim zhatil nejlepší boleslavský střelec Šťastný, jenž si v 54. minutě najel mezi kruhy a přesnou střelou švihem do horního růžku branky vrátil domácím dvougólové vedení. Hosté to v závěru ještě zkusili v přesilovce v šesti bez brankáře, ale ještě inkasovali do prázdné branky z hole Ciencialy.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, prvních deset minut jsme se drželi v pásmu. Pak nás trochu přibrzdila úprava plexiskla a druhých deset minut jsme tahali za kratší konec. Ve druhé a třetí třetině už jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli."

David Havíř (Pardubice): "Měli jsme slabší vstup do utkání, pak jsme ale hru vyrovnali, měli jsme dobrá střídání a několik šancí na gól. Ve druhé třetině nás trošku dostalo dolů vyloučení a soupeř nás zatlačil. Prvních deset minut třetí třetiny bylo dobrých, pak ale rozhodl gól na 4:2."

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Claireaux (Šidlík, Moravec), 31. Ševc (Bernad, Cienciala), 38. Bičevskis (D. Šťastný), 54. D. Šťastný, 59. Cienciala - 28. Camara (A. Kosticyn, R. Kousal), 40. R. Kousal (Vála). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 1:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Bernad, Pláněk, Moravec, Šidlík, Dlapa - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, G. Sturcz. Trenéři: Rulík a Patera.

Pardubice: Barulin - J. Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Vála - Camara, R. Kousal, A. Kosticyn - Blümel, O. Roman, Paulovič - Štetka, Pochobradský, Horký - Costa, Rohlík, Zeman. Trenér: R. Král.