Hokejisté Mladé Boleslavi mají v neděli první šanci postoupit do semifinále

Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi mají v neděli první šanci zajistit si nečekaný postup do semifinále play off extraligy na úkor Hradce Králové. Středočeši vedou nad vítězem základní části 3:1 na zápasy a mají tři pokusy k dokonání dosud největšího překvapení ve vyřazovacích bojích. Mountfield si naopak již další zaváhání nemůže dovolit, porážka znamená pro ambiciózní klub konec sezony.

Hradec Králové vstoupil do čtvrtfinále výhrou v prvním utkání, ale poté doma prohrál a následně nezvládl ani jeden duel na stadionu Mladé Boleslavi. Nejprve padl po nájezdech, poté gólem v prodloužení.

"Jsme na sebe naštvaní, zklamaní, ale pořád to není konec. Série je vyrovnaná a další duel musíme překlopit na svoji stranu. Musíme jít krok po kroku a věřit," řekl útočník Jakub Lev po čtvrtečním nezdaru. "Je konec sezony, tady už se nic natrénovat nedá za dva dny. Pro nás je to jen o tom dávat góly, hrát jednoduše a nedělat chyby," podotkl Lev.

Podobně to vidí i obránce Filip Pavlík. "Nevěšíme hlavy, jedeme domů a jedeme vyhrát zápas. Sil máme hodně, jsme dobře trénovaní," podotkl devětadvacetiletý bek. "Přestože jsme hrozně zklamaní, tak je to pořád 3:1 a není konec. Věřím, že ještě sérii vrátíme do Boleslavi," dodal trenér Tomáš Martinec.

Mladá Boleslav obsadila v základní části až jedenácté místo a získala o 40 bodů méně, teď je ale na koni. Bruslaři vyhráli tři zápasy v řadě a věří, že dokáží uspět i v neděli. "Máme to výborně rozehrané, jsme za to rádi, ale musíme udělat poslední krok. A uděláme vše pro to, abychom jej udělali co nejdříve," řekl útočník Jan Eberle, který pátým gólem v play off rozhodl čtvrteční utkání.

Bruslaři si ale dobře uvědomují, že je čeká těžké utkání. "Říká se, že poslední krok je nejtěžší. Musíme zůstat nohama na zemi, všechny zápasy byly hrozně vyrovnané. Nebylo to tak, že bychom Hradec přehrávali. Když půjdeme do zápasu stejně nastavení, jako do předešlých, tak budeme mít velkou šanci. Hlavně ale nesmíme létat v oblacích," uvedl útočník Ondřej Najman.

Utkání začne v neděli v 17:20.

Statistické údaje před nedělním zápasem čtvrtfinále play off hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové (po základní části 1.) - BK Mladá Boleslav (11.). Stav série: 1:3. Výsledky zápasů v sérii: 2:1, 2:3, 2:3 v prodl, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Jakub Lev 4 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence) - Miloš Kelemen 4/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Lev 4/3 (2+1) - Miloš Kelemen 9/9 (6+3). Nejproduktivnější hráči v základní části: Ahti Oksanen 56/48 (25+23) - Pavel Kousal 54/35 (15+20). Statistiky brankářů týmu v sérii: Filip Novotný 2,09 a 92,16, Henri Kiviaho 2,43 a 88,00 - Gašper Krošelj 2,06 a 94,19. Statistiky brankářů v play off: Filip Novotný 2,09 a 92,16, Henri Kiviaho 2,43 a 88,00 - Gašper Krošelj 2,10 a 93,49. Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 2,03, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto, Filip Novotný 2,54, 91,68 a šestkrát udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítěz základní části vypadl hned ve čtvrtfinále play off dosud šestkrát. Ještě ve federální lize v roce 1988 neuspěly České Budějovice s Kladnem a o dva roky později Jihlava s Litvínovem. V samostatné české extralize v roce 2004 nestačily Pardubice na Plzeň, o dvě sezony později Liberec na České Budějovice, v roce 2010 Plzeň na Liberec a o dva roky později Sparta na Kometu Brno. - Mladá Boleslav útočí na druhou semifinálovou účast za sebou. Ve své dvanácté extraligové sezoně se může dostat mezi nejlepší čtyři potřetí. V semifinále byla také v roce 2016. - Mountfield je od přesunu licence z Českých Budějovic do Hradce Králové ve čtvrtfinále poosmé za sebou, postoupil jen v letech 2017 a 2018. - Hradec Králové prohrál třikrát za sebou a pětkrát z posledních osmi zápasů. - Mountfield při porážce ve druhém duelu série podlehl doma poprvé po šňůře šesti vítězství. - Mladá Boleslav vyhrála šestkrát z posledních osmi zápasů. - Bruslařský klub venku vyhrál tři z uplynulých čtyř duelů. - Hradec Králové ve vzájemných zápasech po sérii tří výher třikrát za sebou prohrál.