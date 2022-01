Hokejisté Mladé Boleslavi jako první v letošním roce porazili Pardubice

Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 47. kole extraligy na ledě Pardubic 4:0 a ukončili sedmizápasovou vítěznou sérii Dynama. Na první porážce Východočechů v roce 2022 se dvěma góly podílel útočník Pavel Kousal, druhé čisté konto v sezoně udržel brankář Gašper Krošelj. Mladá Boleslav porazila Pardubice poprvé v sezoně.

V první větší šanci se objevil ve 4. minutě pardubický Blümel, který převzal přihrávku a střílel do připraveného gólmana Krošelje. O chvíli později zakončil Musil, ale stav utkání se ještě neměnil. Poprvé skórovali v 9. minutě hosté. V rychlém brejku ujela mladoboleslavská dvojice a Kantner povedenou kličkou překonal Frodla. Zanedlouho mohl zvýšit Kelemen, který střílel těsně vedle. Na druhé straně našel Robertson Roberta Kousala, který střílel z první, ale pouze do lapačky slovinského brankáře.

Ve druhé třetině nejprve zakončoval z kruhu osamocený Pláněk, jenže jen do boční sítě. Pardubičtí se snažili o vyrovnání, ale ani v první přesilovce utkání se neprosadili. V polovině utkání si přenechávali puk Robert Kousal s Camarou, a tak o chvíli později udeřili hosté. Od zadního mantinelu vrátil Flynn puk na Pavla Kousala, jenž zamířil přesně a zvýšil na 2:0 pro Mladou Boleslav.

Ve zbytku třetiny měl nejvíce práce brankář Středočechů Krošelj. Stříleli Roman, Robertson nebo Musil, ale všechny pokusy Slovinec zneškodnil. Když potom mohl Mikuš střílet do odkryté svatyně, pomohla mu branková konstrukce. Východočeši měli v prostředním dějství střeleckou převahu (18:6), jenže gólově se neprosadili.

A v úvodu třetí třetiny navíc Dynamo prohrávalo o tři góly. Od modré čáry střílel Moravec a následně pohotově dorážel zblízka Kotala. Pardubicím k úvodnímu gólu nepomohla ani početní výhoda, Blümel či Cienciala Krošelje taky nepřekonali. Neúspěšný byl s pohotovou střelou i Camara. Domácí už šest a půl minuty před koncem poslední třetiny odvolali brankáře a zkoušeli to v šesti. Svou šanci ovšem po zisku kotouče napodruhé využili hosté, když Pavel Kousal v 55. minutě vstřelil čtvrtý gól Mladé Boleslavi do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Nebylo to herně špatné utkání, měli jsme většinu zápasu více ze hry. Bohužel jsme dostali lekci z produktivity. Boleslav nás víceméně za každou chybu potrestala. Když jsme byli v největším tlaku, tak jsme špatně dobruslili jednoho hráče a dostali druhý gól. My bychom tentokrát nejspíš branku nedali dalších šedesát minut. Krošelj chytal výborně, my jsme některé situace přehrávali a neměli kvalitu ve finální fázi a v koncovce. Bohužel takové zápasy někdy jsou. Musíme zapomenout a připravit se teď na Spartu."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Musím říct, že nás skvěle podržel gólman Krošelj, který chytil velké šance soupeře. Měli jsme trochu štěstí, ve druhé třetině jsme byli pod velkým tlakem. Měli jsme úsek, kdy jsme hráli jen v defenzívě, navíc v obranném pásmu daleko od střídačky. Když jsme byli dlouho pod tlakem, tak se nám povedl protiútok, z něhož jsme dali druhý gól. Třetí třetina už byla z naší strany lepší, ale celkově měly Pardubice více ze hry."

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 9. Kantner, 31. P. Kousal (Flynn, Fillman), 41. Kotala (Moravec, Kantner), 55. P. Kousal (O. Najman, Ševc). Rozhodčí: Kika, Micka - Rampír, Špůr. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Sergijenko, Vála, T. Jelínek - Blümel, Poulíček, Cienciala - Camara, A. Musil, R. Kousal - Rohlík, Paulovič, Hecl - T. Urban, O. Roman, Anděl. Trenér: R. Král.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Jánošík, Pláněk, Moravec, Fillman, Pýcha, Bernad - D. Šťastný, Fořt, Kantner - Kelemen, Kotala, T. Pospíšil - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Grim. Trenéři: Rulík a Patera.