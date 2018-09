Mladá Boleslav - S cílem odčinit nepříliš vydařené dvě předešlé sezony vstoupí do extraligy hokejisté Mladé Boleslavi. Středočeši přes léto získali několik výrazných posil v čele s reprezentanty Michalem Vondrkou, Davidem Šťastným nebo Martinem Pláňkem a vedení Bruslařského klubu věří, že tentokrát tým nebude chybět v play off.

"Je pravda, že dvě předchozí sezony nebyly příliš vydařené, obzvlášť poslední byla doslova katastrofální. Naštěstí jsme se celkem rychle zachránili a o to více jsme se připravovali na letošní sezonu. Doufám, že nyní budeme hrát lepší hokej, že to bude pro lidi zábava, že se budeme hokejem bavit a že budeme hrát play off," řekl předseda představenstva klubu Jan Plachý na dnešní tiskové konferenci.

Středočeši před rokem udělali výrazné změny v kádru a chtěli i změnit herní styl, k úspěchu to ale nevedlo. Letos v létě se naopak vrátili k osvědčené přípravě. "I když minulá sezona nebyla taková, jak jsme si představovali, tak jsme nechtěli dělat radikální změny. Myslím si, že jsme mužstvo dostatečně posílili o velké individuality. A už předtím byli v týmu dobří hráči, jen jsme to z nich nemohli dostat," podotkl Plachý.

Vedle Vondrky, Šťastného a Pláňka Mladá Boleslav nově angažovala Pavola Skalického a brankáře Gašpera Krošleje a Pavla Kantora. Z hostování se vrátil Martin Látal. Naopak odešli například Radan Lenc, Jakub Valský nebo Brandon Maxwell.

"Se složením kádru jsem maximálně spokojený," řekl sportovní manažer Jaromír Látal. Minulá sezona se podle něj nesmí opakovat. "Myslím si, že podmínky v Mladé Boleslavi jsou pro hokej velice dobré. Minulé dvě sezony byly obrovská ostuda. Jsme připraveni, abychom hráli střed tabulky a připravili se dobře na play off," uvedl zkušený funkcionář, který se do klubu vrátil v průběhu minulé sezony.

Mladá Boleslav v přípravě odehrála devět zápasů, z nich pět vyhrála. Ani jednou však neprohrála v normální hrací době. "Hodně jsme v utkáních zkoušeli, ale i tak se projevil progres. Myslím, že hráči pochopili, co po nich chceme. Věřím, že jdeme dobrým směrem," řekl trenér Vladimír Kýhos a měl radost z toho, že se až na brankáře Jana Růžičku nikdo z hráčů nezranil.

Růžičkova absence ale klubovému vedení nadělala velké vrásky. Jedenadvacetiletý gólman měl být novou jedničkou týmu. Středočeši tak museli rychle hledat náhradu a nakonec získali slovinského reprezentanta Krošleje. "Byla to velká komplikace, protože brankáři už byli rozebraní. Shodou náhod se nám povedlo přivést Krošleje a jeho výkonnost nás v přípravě příjemně překvapila," uvedl Kýhos.

Stejně jako v minulé sezoně vstoupí klub do sezony s rozpočtem přes 100 milionů korun. "Na příjmové stránce bychom měli rozpočet malinko navýšit. Výdaje poté záleží na tom, jak je sezona úspěšná," řekl generální manažer Jan Tůma.