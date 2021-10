Hokejisté Mladé Boleslavi budou v Hradci Králové hájit vedení v extralize

Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi budou dnes v 10. kole na ledě Hradce Králové hájit dvoubodový náskok, který mají v čele extraligové tabulky před trojicí soupeřů. Hrát se bude celkem na pěti stadionech. Druhý Třinec přivítá Karlovy Vary. Po šestizápasové sérii domácích zápasů se představí venku poprvé od poloviny září Sparta, Pražany čeká bitva na ledě Českých Budějovic.

Královéhradečtí naposledy zaváhali v Plzni, na Bruslařský klub ztrácí i proto čtyři body. "Liga je extrémně vyrovnaná, deset týmů je v pár bodech, takže každý zápas je teď hrozně důležitý, aby ten vlak neodjel, protože pak by se to špatně chytalo," varoval útočník Jakub Lev. "Mladá Boleslav je dobrý tým, což potvrzují už dva tři roky, teď jsou zase nahoře. My jim nesmíme žádné góly darovat zbytečně," zdůraznil Lev.

Mladoboleslavští vyšli dosud ze čtyř zápasů v arénách soupeřů pouze jednou naprázdno. Vzájemné souboje obou celků na východě Čech přináší poslední dobou mimořádně vyrovnané souboje. Za předchozí čtyři sezony vyhráli v základní hrací době jednou domácí (2:0) a jednou hosté (4:3), hned čtyřikrát se rozhodovalo v prodloužení či nájezdech.

Třinec zatím drží druhé místo, po řadě těsných výsledků naposledy rozdrtil Liberec 7:2. S Karlovými Vary šestkrát v řadě dokázal bodovat, naposledy odešel s prázdnou 24. listopadu 2019. Oceláři postrádají zraněného Adámka a Chmielevského. "Jsme rádi, že nám to lepí a padá. Musíme si ale dávat bacha na výkyvy," varoval útočník Erik Hrňa.

Hokejisté Energie přišli v úterý o všechny body přes dobře rozehraný duel v Pardubicích. "Nesmíme věšet hlavy. Stalo se a jedeme dál. V pátek máme další těžký zápas v Třinci. Nezbývá nám, než se na něj dobře připravit a vybojovat nějaké body tam," uvedl útočník Jan Hladonik.

Hráči Českých Budějovic zažehnali náznak krize výhrou v Brně. Navázat touží proti Spartě. "Hráli jsme skvěle směrem dozadu, což je vždy základ, a také jednoduše. Když se budeme řídit pokyny trenérů, myslím, že můžeme být úspěšní i proti Spartě," věřil obránce Petr Šenkeřík.

Pražané porážku s Třincem na startu šestizápasové šňůry domácích utkání odčinili pěti výhrami. Místy se však zdá, že na góly se občas nadřou. "Šance jsou. Ale pořád je to začátek a já si myslím, že si to sedne a budeme předvádět lepší a lepší výkony," řekl útočník Vladimír Sobotka.

Litvínov vykročil do sezony dvěma výhrami, ale od té doby posbíral šest porážek a během této neúspěšné série zaznamenal pouhé dva body. Pod sebou tak má už jen Vítkovice, které mají odehráno o tři zápasy méně, a Zlín. Poslední bod z Mladé Boleslavi by však mužstvu kouče Vladimíra Országha mohl před utkáním s Brnem pomoci.

"Doufám, že to přinese nějaký zlom, najedeme na vítěznou vlnu a začneme konečně sbírat body. Důležité je, aby se naše hra uklidnila a neměli jsme výpadky jako v minulých zápasech, kdy jsme góly soupeřům prakticky darovali," přál si zkušený útočník Viktor Hübl.

Kometa v úterý podlehla Českým Budějovicím a neprotáhla čtyřzápasovou bodovou sérii, během níž třikrát vyhrála. "My jsme si dávali nepřesné nahrávky a tlačili jsme se málo do střel, to musíme zlepšit," prohlásil útočník Martin Zaťovič.

Už čtyři porážky za sebou nasbíral obhájce stříbra Liberec. Bílí Tygři navíc naposledy schytali debakl 2:7 v repríze posledního finále extraligy v Třinci. O nápravu se budou Severočeši pokoušet proti Pardubicím. Dynamo se drží ve skupince pronásledovatelů Mladé Boleslavi, když vyhrálo tři z posledních čtyř zápasů.

"Nezbývá, než si nasadit boty a jít do práce, protože pár posledních zápasů více mluvíme, než děláme, a to je potřeba rázně utnout a začít jinak. Naše top lajny nejsou produktivní a ještě navíc inkasují. Každý z hráčů se musí podívat do zrcadla a přístup musí být od dalšího zápasu jiný. Chci věřit, že tohle byla poslední facka," řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

Statistické údaje před pátečními zápasy 10. kola extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 8 zápasů/11 bodů (6 branek + 5 asistencí) - Tomáš Rachůnek 8/7 (3+4). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,34 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,17 procenta a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,66 a 89,39 - Filip Novotný 2,26, 92,83 a jednou udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,05 a 90,91. Zajímavosti: - Mistrovský Třinec čeká druhý ze série tří domácích zápasů, kterou začal v úterý a v repríze finále porazil Liberec 7:2. - Oceláři bodovali šestkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhráli. - Třinec v této sezoně bodoval ve všech čtyřech domácích zápasech, z toho třikrát vyhrál. - Karlovy Vary sehrají třetí ze šňůry čtyř zápasů venku. V této sezoně ze čtyř utkání mimo svůj led vyhrály jediný. - Energie prohrála čtyři z uplynulých šesti duelů. - Oceláři vyhráli pět z posledních šesti vzájemných duelů. - Třinecký obránce Marian Adámek v sobotu oslaví 24. narozeniny. - Karlovarský kapitán Tomáš Vondráček si v Třinci a v neděli v Mladé Boleslavi odpyká zbytek třízápasového disciplinárního trestu. Motor České Budějovice (8.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 8/11 (1+10) - Erik Thorell 7/10 (5+5). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 3,41 a 88,13, Jan Strmeň 5,45 a 83,33 - Alexander Salák 2,31 a 90,91, Jakub Neužil 4,09 a 85,00. Zajímavosti: - Motor poslední dva domácí zápasy prohrál a získal jediný bod. - České Budějovice v úterý zabraly po třech porážkách a vyhrály v Brně nad Kometou 4:1. - Pražané se představí venku po sérii šesti vystoupení v domácí O2 areně. Mimo svůj led hrála Sparta jen 14. září v Pardubicích, kde zvítězila 5:2. - Sparta vyhrála pětkrát za sebou a ztratila jen dva body. Ze sedmi duelů v ročníku prohrála jediný. - Pražané v minulé sezoně, před kterou se Motor vrátil po sedmi letech mezi elitu, vyhráli všechny čtyři vzájemné zápasy a neztratili ani bod. - České Budějovice se utkaly se Spartou dvakrát v srpnu v přípravě - doma prohrály 2:3 a v Praze podlehly 1:4. HC Verva Litvínov (13.) - HC Kometa Brno (11.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 8/7 (4+3) - Petr Holík 8/8 (0+8). Statistiky brankářů: Denis Godla 3,04 a 89,31, Šimon Zajíček 5,28 a 83,13 - Matej Tomek 2,75 a 88,03, Lukáš Klimeš 4,08 a 87,74. Zajímavosti: - Litvínov po úvodních dvou výhrách prohrál šestkrát za sebou a získal jen dva body. - Doma Verva ze tří duelů dosáhla jen na dva body. - Kometa po sérii tří vítězství dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Brňané venku třikrát za sebou bodovali - dvakrát vyhráli v nastavení a jednou prohráli v prodloužení. - Litvínov ve vzájemných soubojích osmkrát za sebou bodoval a z toho pětkrát vyhrál. Bílí Tygři Liberec (10.) - HC Dynamo Pardubice (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 8/7 (3+4) - David Cienciala 8/9 (3+6). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,48, 92,42 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,88 a 90,00 - Milan Klouček 2,70 a 91,80, Dominik Frodl 2,57, 89,00 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti - Bílí Tygři prohráli čtyřikrát za sebou a dosáhli na jediný bod. - Liberec ve všech třech domácích duelech v této sezoně bodoval a z toho dvakrát vyhrál. - Dynamo vyhrálo tři z posledních čtyř zápasů. - Liberec vyhrál šest z uplynulých sedmi vzájemných zápasů v extralize. - Pardubice hostily Liberec v srpnu v přípravě a vyhrály 5:3. - Útočník Jakub Klepiš z Liberce může v neděli v Plzni nastoupit k 500. zápasu v extralize, gólman Bílých Tygrů Petr Kváča by mohl také v neděli odchytat 100. duel v nejvyšší domácí soutěži. Mountfield Hradec Králové (5.) - BK Mladá Boleslav (1.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Graeme McCormack 8/7 (2+5) - David Šťastný 9/10 (4+6). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,70, 93,22 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 3,00 a 86,36 - Gašper Krošelj 1,82 a 93,78, Jan Růžička 2,50 a 90,57. Zajímavosti: - Mountfield doma vyhrál dva ze tří zápasů v této sezoně. - Hradec Králové v úterý podlehl v Plzni 2:5 a byla to pro něj teprve druhá prohra z posledních sedmi duelů. - Mladá Boleslav vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. Z posledních sedmi zápasů prohrála jednou. - Bruslařský klub ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou bodoval, z toho šestkrát vyhrál. - Útočník Radek Pilař z Hradce Králové může sehrát 100. zápas v extralize. Další program: Neděle 3. října - 11. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové, 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 17:00 Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov, HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín, 17:20 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (ČT sport), 18:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno.