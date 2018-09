Praha - Hokejisté mistrovské Komety Brno vstoupili do extraligové sezony výhrou na ledě Chomutova 4:2. Přerušili tak čtyřzápasovou sérii nezdarů s Piráty. Dvěma góly včetně vítězného zařídil výhru obhájců titulu útočník Lukáš Nahodil.

Po velmi opatrném začátku se zápas překlopil na stranu Komety během 90 sekund. Nejprve v 6. minutě těžil z tlaku do brány Čermák a poté Nahodilův pokus z ostrého úhlu propadl do sítě u Lukešovy bližší tyčky.

"První zápas bývá vždycky strašně těžký psychicky. Máme hodně mladých hráčů, nohy jsou strašně těžké a vůbec nejedou. Vstoupili jsme do zápasu špatně možná i přemotivovaností, ale jsme silný kolektiv a bojovníci, takže jsme bojovali a věřili si," uvedl chomutovský útočník Dávid Skokan.

Piráti si pak v závěru třetiny vytvořili tlak a donutili soupeře k zakázaným uvolněním, ale branku nedali. "Dostali jsme zvláštní góly, například zpoza brány, když jsme si neobsadili hráče. Trenér říkal, že nehrajeme špatně, ale že se musíme začít srážet a dostat se pod kůži. Nemáme střelce, odešel nám Míša Vondrka, takže musíme bojovat," doplnil Skokan.

Na začátku druhé části se po kombinaci domácích napřáhl Huml, jehož rána skončila jen těsně vedle. V polovině zápasu Knot nastřelil tyčku, od které se puk odrazil do brankoviště, tam ho našel Klhůfek a zajistil první trefu Pirátů. Tři minuty před koncem dějství mohl vyrovnat Vladimír Růžička, jenže v úniku selhal.

Na začátku závěrečné třetiny sice neuspěl v dobré pozici opět Růžička, ale Chomutovští následně srovnali, poté co sekundu po vypršení početní výhody dorazil kotouč do branky Skokan. V 50. minutě ale Kometa opět vedla, tentokrát si připsal přesilovkovou trefu Nahodil. Závěrečný tlak Pirátů se nekonal, protože v další početní výhodě se prosadil povedenou trefou Zaťovič.

"Udělali jsme chyby v oslabení, které Brno svou kvalitou využilo, protože si umí hodit puk. Mají samé šikovné hráče. Kometa je mistrovský tým, hodně hráčů hraje dlouho spolu a navíc přišli ještě kvalitnější hráči," dodal Skokan.

"Sice jsme hráli Ligu mistrů, ale Chomutov měl své přípravné zápasy. O tom to nebylo, všichni jsme se těšili na soutěž, až konečně začne. Každý chce vyhrávat, jdeme zápas od zápasu. Sezona bude ještě dlouhá, až potom si můžeme povídat dál. Já jsem sice u žádného titulu nebyl, ale v kabině je euforie cítit, všechno je strašně příjemné a uvolněnější," uvedl Nahodil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně a prosadit se. Bohužel se nám to nepovedlo a po šesti minutách jsme prohrávali 0:2. Po první třetině jsme si řekli, že musíme začít hrát náš hokej, na kterém to máme postavené. Zatlačit soupeře a donutit ho k chybám. Podařilo se nám dát kontaktní branku, pak sice Vláďa Růžička neproměnil únik, ale my jsme pořád věřili, že s utkáním něco můžeme udělat. V přesilovce jsme srovnali, takže jsme věřili v body. Dvěma naivními fauly jsme posadili Kometu na koně. Ta má natolik zkušené hráče, že obě přesilovky využila, vyhrála a bere zaslouženě tři body."

Kamil Pokorný (Brno): "Měli jsme výborný vstup do utkání a dali jsme dva rychlé góly. Poté až do půlky zápasu to pro nás bylo trochu nešťastné, že jsme nedali z šancí třetí branku. Ve druhé třetině domácí díky agresivitě, pohybu a důrazu před bránou snížili, takže z toho byl najednou úplně jiný zápas. Když ve třetí třetině vyrovnali, začínalo se od znova. My si díky dvěma využitým přesilovkám v poslední desetiminutovce vezeme tři body a jsme za ně hrozně rádi."

Piráti Chomutov - HC Kometa Brno 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 32. Klhůfek (Knot, V. Růžička ml.), 44. Skokan (Chlouba, Vantuch) - 6. L. Čermák (Dočekal), 7. Nahodil (Mallet, Horký), 50. Nahodil (Mueller), 59. Zaťovič (P. Holík, Mueller). Rozhodčí: Kubičík, Hribík - J. Svoboda, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2. Diváci: 4161.

Sestavy:

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Jank, Knot, Štich, Blaha, Dietz, od 30. navíc Trefný - Klhůfek, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Huml, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Koblasa - Chlouba, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Brno: Langhamer - O. Němec, J. Mikuš, Štencl, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Kašpar, J. Hruška, R. Zohorna - Horký, Nahodil, Mallet - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček a Pokorný.