Praha - Hokejisté mistrovské Komety Brno vstoupili do extraligové sezony výhrou na ledě Chomutova 4:2. Přerušili tak čtyřzápasovou sérii nezdarů s Piráty. Dvěma góly včetně vítězného zařídil výhru obhájců titulu útočník Lukáš Nahodil.

Po velmi opatrném začátku se zápas překlopil na stranu Komety během 90 sekund. Nejprve v 6. minutě těžil z tlaku do brány Čermák a poté Nahodilův pokus z ostrého úhlu propadl do sítě u Lukešovy bližší tyčky. Piráti si pak v závěru třetiny vytvořili tlak a donutili soupeře k zakázaným uvolněním, ale branku nedali.

Na začátku druhé části se po kombinaci domácích napřáhl Huml, jehož rána skončila jen těsně vedle. V polovině zápasu Knot nastřelil tyčku, od které se puk odrazil do brankoviště, tam ho našel Klhůfek a zajistil první trefu Pirátů. Tři minuty před koncem dějství mohl vyrovnat Vladimír Růžička, jenže v úniku selhal.

Na začátku závěrečné třetiny sice neuspěl v dobré pozici opět Růžička, ale Chomutovští následně srovnali, poté co sekundu po vypršení početní výhody dorazil kotouč do branky Skokan. V 50. minutě ale Kometa opět vedla, tentokrát si připsal přesilovkovou trefu Nahodil. Závěrečný tlak Pirátů se nekonal, protože v další početní výhodě se prosadil povedenou trefou Zaťovič.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně a prosadit se. Bohužel se nám to nepovedlo a po šesti minutách jsme prohrávali 0:2. Po první třetině jsme si řekli, že musíme začít hrát náš hokej, na kterém to máme postavené. Zatlačit soupeře a donutit ho k chybám. Podařilo se nám dát kontaktní branku, pak sice Vláďa Růžička neproměnil únik, ale my jsme pořád věřili, že s utkáním něco můžeme udělat. V přesilovce jsme srovnali, takže jsme věřili v body. Dvěma naivními fauly jsme posadili Kometu na koně. Ta má natolik zkušené hráče, že obě přesilovky využila, vyhrála a bere zaslouženě tři body."

Kamil Pokorný (Brno): "Měli jsme výborný vstup do utkání a dali jsme dva rychlé góly. Poté až do půlky zápasu to pro nás bylo trochu nešťastné, že jsme nedali z šancí třetí branku. Ve druhé třetině domácí díky agresivitě, pohybu a důrazu před bránou snížili, takže z toho byl najednou úplně jiný zápas. Když ve třetí třetině vyrovnali, začínalo se od znova. My si díky dvěma využitým přesilovkám v poslední desetiminutovce vezeme tři body a jsme za ně hrozně rádi."

Piráti Chomutov - HC Kometa Brno 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 32. Klhůfek (Knot, V. Růžička ml.), 44. Skokan (Chlouba, Vantuch) - 6. L. Čermák (Dočekal), 7. Nahodil (Mallet, Horký), 50. Nahodil (Mueller), 59. Zaťovič (P. Holík, Mueller). Rozhodčí: Kubičík, Hribík - J. Svoboda, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2. Diváci: 4161.

Sestavy:

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Jank, Knot, Štich, Blaha, Dietz, od 30. navíc Trefný - Klhůfek, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Huml, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Koblasa - Chlouba, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Brno: Langhamer - O. Němec, J. Mikuš, Štencl, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Kašpar, J. Hruška, R. Zohorna - Horký, Nahodil, Mallet - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček a Pokorný.