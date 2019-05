Hokejisté medaili opět nezískali, Rusům podlehli v nájezdech

Bratislava - Čeští hokejisté neukončili sedmileté čekání na medaili z velké akce. Na mistrovství světa v Bratislavě podlehli v utkání o bronz Rusku 2:3 po samostatných nájezdech. Dlouho vyrovnaný zápas, v němž svěřenci kouče Miloše Říhy inkasovali jako první, ale pak vedli 2:1, rozhodl Ilja Kovalčuk.

Přesně po 13 minutách překonal gólmana Šimona Hrubce tečující Michail Grigorenko. Už za 41 vteřin ale vyrovnal Michal Řepík a ještě do první přestávky otočil skóre Dominik Kubalík. Na začátku druhé třetiny kontroval Arťom Anisimov. V nájezdech neuspěl ani jeden ze čtyř českých exekutorů, Hrubce naopak překonal vedle Kovalčuka také Nikita Gusev.

Rusové po osmi vítězstvích v turnaji odvrátili hrozbu druhé porážky za sebou a po loňském šestém místě si zajistili medaili. Posledním cenným kovem českých hokejistů zůstává bronz, který získali na MS 2012 v Helsinkách a Stockholmu.

Rusové byli v úvodní desetiminutovce lepší a chvílemi uzamkli český tým před Hrubcem, který dostal podruhé na turnaji příležitost. Dobrou šanci nevyužil Ovečkin, v páté minutě si pak při šanci soupeře připsal klíčový obranný zákrok Faksa. Z křídla prověřil Hrubcovu pozornost bek Zajcev.

V čase 13:00 už Rusové slavili: Grigorenko tečoval na kruhu pokus Sergačova, před Hrubcem navíc ještě clonil Dadonov a puk se doplazil za brankovou čáru. Jenže přišla blesková odpověď - Sklenička parádní nahrávkou vyslal do sóla na útočné modré čáře Řepíka a ten s přehledem vyrovnal střelou mezi betony.

Vrátit vedení na ruskou stranu mohli Grigorenko a Kovalčuk, Vasilevskij vytáhl dobré zákroky při šancích Simona a Gudase, ale po rychlé akci "plzeňského" útoku a Kovářově nahrávce ho propálil Kubalík.

Rusové vlétli do druhé třetiny a už po 39 sekundách bylo vyrovnáno. Anisimov vypálil z úhlu a Gudasova nešťastná teč nasměrovala puk mezi Hrubcovy betony. Vzápětí Ovečkin zakončoval sám před Hrubcem, který ho ale vychytal.

Na druhé straně se blýskl Vasilevskij při teči Hynka Zohorny a zakončení Jana Kováře ze vzduchu. Poté znovu přišlápli plyn Rusové, šance Kaprizova ale skončila nepřesným zakončením a Gusev zazvonil na horní tyčku. Kontroval Řepík, okolo poloviny základní hrací doby měli velké šance i beci Rutta a Musil.

Závěrečné minuty před přestávkou patřily opět sborné. Malkin ale nemířil přesně a ve dvou šancích nepohnul vyrovnaným skóre ani Dadonov.

Ve třetí třetině zahrozil jako první Hronek, z dobré pozice ale přestřelil. Poté se provinil Kolář, ale přišla velká šance českého týmu, když si Frolík dobře počkal na najíždějícího Faksu, jenže ten zakončil pouze do míst, kde byl připravený Vasilevskij. Krátce po skončení Kolářova trestu ho nepropálil po dobré souhře ani Simon.

Právě Simon měl další možnost v 52. minutě, navrch měl ale i v tomto případě strážce ruské branky. Jen co se hra přesunula na druhou stranu, provinil se jako první Rus v utkání proti pravidlům Grigorenko. V početní výhodě pálil ostře Kubalík, šanci měl i Kolář, sborná se ale ubránila.

Necelé tři minuty před koncem základní části mohl rozhodnout Kučerov, bekhend ale namířil zblízka mimo. Pak jeli ještě dva na jednoho Faksa s Palátem, Faksovo zakončení znovu zastavil Vasilevskij. Ruský gólman měl pak ještě obrovské štěstí při šanci Kováře.

V prodloužení prováhal obrovskou šanci Hronek, Hrubec pokryl zakončení Orlova a znovu Hronek nezakončil po povedené stahovačce kvůli obětavé teči Gavrikova. V závěru odmítl rozhodnutí Gusev, jehož skvěle uvolnil Kučerov, ale Gusev minul prázdnou branku. Neuspěli ani Kubalík a Hronek. Jasná převaha 50:31 na střely ale nakonec nebyla Čechům nic platná.

Nájezdy začal neúspěšně Vrána, Kovalčuk slavil po bekhendovém blafáku. Pak neproměnili Kubalík, Kučerov a ani Kovář. Když Gusev se štěstím překonal Hrubce, musel Hronek dát, což se mu nepodařilo.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Kluci nechali na ledě všechno, měli jsme spoustu šancí, ale neměli jsme štěstí. Mužstvo bylo připravené, vybuzené. Kluci hráli jako o zlato a předvedli to na ledě. Necítili únavu. Na ledě nebyl jediný hráč, který by zasloužil pokárání. Vasilevskij dnes měl den. I v prodloužení jsme měli velké šance, Honza Kovář to mohl dát do prázdné branky... Myslím si, že jsme byli daleko lepší než Rusko a zasloužili jsme si vyhrát. Ale bohužel."

Jan Kovář (útočník ČR): "Je to těžké. Byli jsme kousek... Dnes jsme hráli dobře, bohužel. Předváděli jsme dobrý hokej, až na semifinále, které se nám nepovedlo. Byl to parádní turnaj a jsem rád, že jsem tady byl. Chyběl kousek, ale něco chybělo."

Jakub Voráček (kapitán ČR): "Jsem spokojený s bojovností týmu. Předváděli jsme kvalitní hokej celý turnaj. Těžko hledám slova, měli jsme 50 střel na bránu. Oni taky měli šance, ale my stejné. Šest sedm loženek. Myslím si, že to byl nejkvalitnější hokej, který jsme produkovali. Děkujeme i fanouškům, kteří nás celou dobu podporovali. Škoda, že jsme se jim neodvděčili medailí."

Šimon Hrubec (brankář ČR): "Teď to mrzí. Je to opravdu smutné, protože jsme hráli skvělý hokej. Já jsem strašně rád, že jsem mohl tenhle zápas chytat, protože se kolikrát nepoštěstí, aby to byl takto důležitý zápas. Ale myslím si, že jak celou základní část, tak čtvrtfinále i semifinále se nemáme vůbec za co stydět. Ani dneska. Myslím si, že jsme si opravdu zasloužili bronz, ale ne vždycky je to tak, že kdo si to zaslouží, tak ho má. A na nájezdy to dopadlo tak, jak to dopadlo."

Radko Gudas (obránce ČR): "Je to zklamání. Po zápase s Kanadou jsme v sobě ještě našli spoustu šťávy. Věděli jsme, že jde o poslední zápas sezony, a chtěli do něj dát všechno. Vše jsme plnili a nikdo nic nevypustil. Všichni bojovali, odehráli jsme nejhezčí zápas na turnaji. Bohužel jsme neproměnili gólové šance."

ČR - Rusko 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Řepík (D. Sklenička, Rutta), 19. D. Kubalík (Jan Kovář, Gulaš) - 13. M. Grigorenko (Sergačov), 21. Anisimov (Gusev), rozhodující sam. nájezd Kovalčuk. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Kaukokari (Fin.) - Malmqvist (Švéd.), Oliver (USA). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 9085.

ČR: Hrubec - Rutta, D. Sklenička, Gudas, Kolář, Hronek, D. Musil, Zámorský - Řepík, T. Zohorna, H. Zohorna - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - J. Vrána. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rusko: Vasilevskij - Orlov, Zajcev, Gavrikov, Sergačov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Kaprizov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovalčuk - Barabanov. Trenéři: Ilja Vorobjov, Anvar Gatijatulin, Alexej Kudašov a Alexej Žamnov.