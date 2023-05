Hokejisté mají v nominaci na MS deset medailistů z loňska

Brno - Deset bronzových medailistů z loňského šampionátu ve Finsku zařadil trenér českých hokejistů Kari Jalonen do pětadvacetičlenné nominace na mistrovství světa v Rize a Tampere. Z týmu při posledním škrtu vypadl obránce David Jiříček z Columbusu, který měl potíže s kotníkem, a další dva účastníci loňského MS bek Jan Ščotka z Komety Brno a útočník Hynek Zohorna z Oskarshamnu.

"Odehráli jsme tady v Brně tři opravdu těžké zápasy. Ty nám na této úrovni ukázaly, podle čeho máme udělat finální rozhodnutí o nominaci. Museli jsme jít v několika případech opravdu hodně do hloubky. Mám ale radost z toho, jaký jsme složili tým. Máme tu různé hráče pro různé role, to je hrozně důležité. Přesně takhle jsme ten tým chtěli postavit," uvedl Jalonen.

V kádru je pět posil z NHL - gólman Karel Vejmelka z Arizony, obránce Jakub Zbořil z Bostonu a útočníci Martin Kaut ze San Jose, Dominik Kubalík z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers, který se k týmu připojí až před úterním odletem do Rigy.

Právě na Chytila chce Jalonen hodně spoléhat. "Ve středu jsem mu volal a bavili jsme se spolu, co a jak. Prožil dosud nejlepší sezonu v NHL. Je to silný centr, který je pro nás důležitý. Věřím, že nám pomůže v přesilovkách. A že hraje v Rangers ve třetím útoku? Myslím, že i ve třetím útoku Rangers je obrovská kvalita," řekl finský kouč.

Do výběru se dostal i útočník Daniel Voženílek z mistrovského Třince, který má na kontě pouze čtyři zápasy v národním týmu. "Byl to nejužitečnější hráč extraligového play off. Dnes i včera ukázal, že je stále v tom správném rozpoložení. Když je hráč na vlně, tak je na vlně a daří se mu. Udělal během sezony velký pokrok. Ve Švýcarsku s námi odehrál dva povedené zápasy a myslím, že tady to ještě posunul o kus dál," ocenil Jalonen.

Na první velkou akci se mohou těšit také obránci Zbořil, Tomáš Dvořák s Janem Košťálkem z Pardubic, David Němeček s útočníkem Davidem Tomáškem ze Sparty, další forvardi Kaut, Ondřej Beránek z Karlových Vary a Filip Chlapík z Ambri-Piotty.

"Jakub Zbořil toho sice za Boston v této sezoně NHL tolik neodehrál, ale asistent Libor Zábranský ho zná velmi dobře. Je to skvělý bruslař, víme, co od něho můžeme očekávat a máme rozhodně pocit, že do toho týmu patří," řekl Jalonen.

Hráčem na hraně byl patrně Chlapík. "V minulosti v těch výběrech nebyl, ale tentokrát se do týmu dostal. Jeho problém byl v tom, že Ambri skončila sezona hodně brzy, a když přijel na kemp, byl už skoro měsíc bez hokeje. Ale hodně tvrdě na sobě pracoval a i tady přes víkend ukázal, že je to hráč, který umí zastat důležitou roli. Věřím, že může - a bude - dávat góly. Proto jsme se rozhodli ho vzít," vysvětlil Jalonen.

Obránce Ronald Knot z Tucsonu a útočník Lukáš Sedlák z Pardubic byli na loňských olympijských hrách, ale na MS se představí rovněž poprvé.

Po Českých hrách, které dnes uzavřeli Češi porážkou se Švýcary 2:3, opustili tým vedle Ščotky, Jiříčka a Zohorny také bek Jakub Jeřábek z Třince a útočníci Tomáš Hyka z Pardubic, Michal Kovařčík z Jukuritu Mikkeli, Radan Lenc z HV 71 a Roman Horák ze Sparty, který se potýkal se zraněním.

Teprve devatenáctiletý talent Jiříček, jenž byl šestkou loňského draftu NHL, měl porci smůly. "Měl problémy se zraněným bokem, to už je pryč, ale přišlo další zranění. Má potíže s kotníkem. Dnešní zápas s tím nemohl dohrát a my nevíme, kolik času zabere jeho léčba. Ten stav je takový, že nevíme, kdy by byl stoprocentní, proto jsme se nakonec rozhodli takhle," přiblížil Jalonen.

Na soupisce chybí i Hyka. "Byl tady pod mým vedením poprvé. A jsem nesmírně rád, že tu ty dva týdny s námi strávil. Měl těžkou sezonu, na začátku byl nemocný, ale dostal se z toho a v play off byl hodně užitečný. Nenašli jsme pro něho místo v přesilovkových formacích, proto ve výběru nakonec není," řekl Jalonen.

Loni se na první české medaili po deseti letech podíleli brankáři Marek Langhamer z Ilvesu Tampere, Karel Vejmelka z Arizony, obránci Michal Jordán z Rapperswilu-Jona, Michal Kempný ze Sparty a Tomáš Kundrátek s útočníkem Jakubem Flekem z Komety Brno, Jiří Černoch z Karlových Varů, Jiří Smejkal Oskarshamnu, Michael Špaček z Ambri-Piotty a kapitán Roman Červenka, Jordánův klubový spoluhráč.

Sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 Červenka se představí už na desátém šampionátu, hrál i na čtyřech olympijských hrách a na Světovém poháru v roce 2016. Langhamer, Vejmelka, Ščotka a Černoch loni na MS debutovali.

Vedení národního týmu stále čeká na vývoj situace v zámoří. "Ale jmenovat hráče, o něž bychom případně stáli, teď určitě nebudu," prohlásil generální manažer reprezentačního mužstva Martin Havlát.

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa v Rize a Tampere (12.-28. května):

Brankáři: Šimon Hrubec (Curych/Švýc.; 31 zápasů), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 13), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 12),

obránci: Tomáš Dvořák (20 zápasů/1 branka), Jan Košťálek (oba Pardubice; 19/4), Michal Kempný (70/7), David Němeček (oba Sparta Praha; 24/1), Tomáš Kundrátek (Kometa Brno; 98/11), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 110/5), Ronald Knot (Tucson/AHL; 9/1), Jakub Zbořil (Boston/NHL, 2/0),

útočníci: Ondřej Beránek (38/7), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 38/8), David Tomášek (44/13), Vladimír Sobotka (oba Sparta Praha; 57/10), Filip Chlapík (27/6), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 48/9), Lukáš Sedlák (Pardubice; 20/5), Jakub Flek (Kometa Brno; 61/15), Daniel Voženílek (Oceláři Třinec; 4/1), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 182/50), Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 30/8), Martin Kaut (San Jose/NHL; 13/2), Dominik Kubalík (Detroit/NHL; 75/26), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.; 57/10) .