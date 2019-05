Hokejisté mají na MS volný den, Gulaš s Faksou ale trénovali

Bratislava - Čeští hokejisté měli dnes v dějišti mistrovství světa v Bratislavě volný den. A nejen co se zápasového programu týká. Od trenérského štábu v čele s Milošem Říhou dostali volno až do večera, aby si mohli po úvodním náročném programu tří zápasů ve čtyřech dnech od hokeje odpočinout. Útočníci Radek Faksa s Milanem Gulašem, kteří se k mužstvu připojili jako poslední, přesto trénovali.

"Kluci, co hráli, tak mají volno. Ti ostatní měli dopoledne individuální trénink. Hlavně jsme potřebovali jít na led s brankářem Pavlem Francouzem, na ledě byli i Radek Faksa s Milanem Gulašem a David Tomášek s Petrem Zámorským. Sraz máme až na večeři," řekl asistent trenéra Robert Reichel novinářům.

Považuje za důležité, aby si hráči vyvětrali hlavy a alespoň na chvíli zapomněli na hokej. "Tři zápasy ve čtyřech dnech byly náročné. Potřebovali si trochu odpočinout od hokeje a věřím, že jim to pomůže," uvedl Reichel.

Plzeňský útočník Gulaš se ale naopak potřebuje dostat do formy, než aby odpočíval. Trenéři ho během víkendu nečekaně povolali do týmu, přestože se jim koncem dubna omluvil kvůli zdravotním komplikacím.

"S Milanem jsme byli dvakrát na ledě, měl trénink na suchu jak včera, tak dneska. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Je tu s námi, není akreditovaný, proto nemůže být ani s týmem na ledě. Rozhodnutí, zda ho dopsat, nebo ne, uděláme v nejbližších dnech, asi zítra. Pak se rozhodneme, co dál," vysvětlil Reichel.

Sám Gulaš se cítí dobře, přestože má za sebou měsíc dlouhou pauzu. "Dneska si ještě zatrénuju. Ráno už jsem byl na ledě, ještě tam pak mám další trénink," přiblížil Gulaš.

V čem by měl nejvíce pomoci? "Víme, jaká je síla, když hrají spolu s Janem Kovářem. Určitě by nám pomohl na přesilovkách a myslím, že to ukázal i ve Švédsku, když byl na těch dvou zápasech. Ale je to o tom, v jaké bude pohodě, jestli to má vůbec význam, nebo ne," uvedl Reichel.

Z vlastní zkušenosti věří, že Gulaš na tom bude i přes tréninkové a zápasové manko natolik dobře, aby jeho výkonnost stačila na MS. "Milan je profík a ta pauza možná nebyla ani tak dlouhá, ale bral nějaká antibiotika, která mu nedovolila přijet do Brna. A v tom byl největší problém. Věřím, že je schopný se dát do kupy," podotkl Reichel.

Zda uvažují trenéři o složení úderného tria s Kovářem a Dominikem Kubalíkem, s nimiž se Gulaš dobře zná z Plzně, ale neprozradil. "O tom jsme se zatím nebavili. Teď jde především o to, jestli bude Milan vůbec napsaný, víc nic. Takže bych to nechal otevřené," řekl Reichel.

Podobně odpovídal i na plánované využití Faksy, který je v NHL ceněný jako defenzivní centr. "Musíme ještě počkat, jestli bude stoprocentně fit. Abychom tady o něčem nemluvili a pak to nebude pravda. Zítra je i týmový trénink, kde chceme vidět, jestli je v pořádku. Když se trénuje individuálně, je to trošku jiné. Uvidíme, až půjde do kontaktu a podobně, podle toho se rozhodneme," nastínil Reichel.

Trenéři si ale pauzu od hokeje nedopřáli. "To nejde. Měli jsme dnes tréninkovou jednotku, pak máme důležitý zápas s Lotyšskem, které budeme dnes sledovat v akci, protože je to pro nás další soupeř. A pak budeme určitě sledovat video," dodal Reichel.