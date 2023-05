Hokejisté Lotyšska zdolali Švédy a poprvé postoupili do semifinále MS

Riga - Hokejisté Lotyšska poprvé v historii postoupili do semifinále mistrovství světa. Svěřenci trenéra Harijse Vitolinše ve čtvrtfinále na domácím ledě v Rize nečekaně porazili Švédsko 3:1. Pobaltská země, která ve skupině premiérově zdolala Čechy, vyzve v sobotním boji o finále Kanadu. Duel se odehraje v Tampere.

Na všech dnešních brankách Lotyšska se asistencemi podílel bývalý útočník Zlína Rihards Bukarts. Gól a nahrávku si připsali Miks Indrašis a Janis Jaks. Lotyši vstřelili rozhodující dvě branky ve třetí třetině, do níž vstupovaly týmy za stavu 1:1. Švédové se mezi nejlepší čtyři na MS naposledy probojovali v roce 2019.

Lotyšsko, hnané bouřlivým davem, se ujalo vedení ve 13. minutě. Cibulskis vystřelil vedle, puku se ale ujal Rihards Bukarts, nahrál před branku a Ločmelis otevřel skóre. "Tre kronor" srovnali v polovině zápasu. Raymond vytvořil prostor Liljegrenovi, jenž střelou pod břevno překonal Šilovse.

V 37. minutě byl Dzierkals za bodnutí koncem hole vyloučen na pět minut plus do konce utkání, Švédi ale dlouhou početní výhodu nezužitkovali. Zkraje třetí části Grundström dostal kotouč do sítě pomocí vysoké hole a rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběru branku odvolali.

Lotyšům vrátil vedení v 46. minutě Indrašis. Dvaatřicetiletý útočník převzal puk od Rihardse Bukartse, prohodil ho mezi nohama Pära Lindholma a střelou nad vyrážečku Larse Johanssona rozradostnil diváky v rižské hale podruhé.

V 54. minutě přidalo Lotyšsko pojistku, když Jaksova rána od modré propadla švédskému gólmanovi mezi betony. Favorit v závěru risknul hru bez brankáře, ale překvapivé vyřazení neodvrátil.

Mistrovství světa v hokeji - čtvrtfinále (Riga): Švédsko - Lotyšsko 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Branky a nahrávky: 30. Liljegren (Raymond, A. Lindholm) - 13. Ločmelis (Rihards Bukarts, Cibulskis), 46. Indrašis (Rihards Bukarts, Jaks), 54. Jaks (Indrašis, Rihards Bukarts). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane - Davis (oba USA), Mackey (Kan.). Vyloučení: 2:4, navíc M. Dzierkals (Lot.) 5 min a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 9200. Sestavy: Švédsko: Lars Johansson - Liljegren, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Nemeth, Folin - Raymond, P. Lindholm, Carlsson - Zetterlund, O. Lindberg, Grundström - A. Nylander, Linus Johansson, Everberg - Silfverberg, J. de la Rose, M. Sörensen - Berggren. Trenér: Hallam. Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis, Golovkovs - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts. Trenér: Vitolinš.