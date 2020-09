Hokejisté Litvínova zůstávají bez bodu, podlehli Třinci 3:6

Praha - Hokejisté Litvínova prohráli v předehrávce 11. kola extraligy s Třincem 3:6. Domácí přes úvodní brzký gól ani ve druhém utkání v sezoně nebodovali, Oceláři zůstali naopak stoprocentní. K výhře úřadujícího mistra přispěl čtyřmi body za dva góly a dvě přihrávky útočník Martin Růžička. Dvakrát skóroval a jednou nahrával Matěj Stránský, tři asistence zaznamenal rovněž v hostujícím dresu obránce Martin Gernát.

Severočeši začali ve snaze odčinit nedělní porážku s Hradcem Králové (2:4) velmi slibně, už po 110 sekundách je poslal do vedení Ščotka. Na konci sedmé minuty musel navíc na trestnou lavici Musil, jenže domácí při snaze navýšit vedení neuspěli. Naopak jen osm vteřin po skončení Musilova trestu vyrovnal Hrehorčák. Ještě do první přestávky pak překlopil misky vah na stranu hostů v čase 19:23 díky využité přesilovce Vrána.

Druhé dějství bylo plné událostí. V brankovišti hostů nahradil Kořenáře Štěpánek a už po 42 sekundách zvýšil Růžička. Pak sice domácí snížili Jarůškovou úspěšnou tečí, jenže vzápětí se proti pravidlům provinil Hübl a Stránský vrátil klid do třineckých řad. Domácího brankáře Godlu nahradil Honzík.

Už o 54 vteřin později dochytal po tvrdé srážce s Látalem rovněž Štěpánek, který zůstal dlouho ležet nehybně na ledě a do kabin se dostal až za asistence ostatních. Mezi tyče tak musel znovu Kořenář.

"Josefa jsme nenasadili po první přestávce z důvodu drobného zranění, které ho omezovalo. Necítil se stoprocentně připravený, proto jsme ho stopli. Po tom nešťastném zranění Kuby Štěpánka jsme neměli jinou možnost, než že musel jít Pepa zpátky do hry," vysvětlil Varaďa.

V polovině 35. minuty snížil ze sóla Lukeš a tým Vervy hodně ožil. Hübl měl dokonce k dispozici po Adámkově faulu trestné střílení, Kořenáře ale přelstít nedokázal.

Hned v nástupu do třetí třetiny mohl odmazat manko domácích Mahbod, ani on však na Kořenáře nevyzrál. A přišel trest. V polovině 46. minuty udeřil dnes podruhé Matěj Stránský. Oceláři tak využili už třetí přesilovku v duelu.

"Samozřejmě nám pomohlo chycené trestné střílení. Taktéž ve třetí třetině tam byla brzy obrovská šance, kterou Josef chytil a dodal nám důvěru. Pak jsem to zlomili další brankou Matěje Stránského a pak už jsme hráli takticky velmi zodpovědně a pohlídali jsme si to," řekl Varaďa.

S opětovným nabytím dvoubrankového náskoku už se potom Třinečtí nijak moc dopředu nehnali a spíše si dávali pečlivě záležet na defenzivní stránce hry. Domácí se už na kontakt znovu nedostali, nepomohla jim k tomu ani dlouhá závěrečná hra bez brankáře. Naopak při ní ještě sami pošesté inkasovali z Růžičkovy hole.

Čtyřiatřicetiletý kanonýr se tak s gólem číslo 219 osamostatnil v čele historických střeleckých tabulek Ocelářů. "Já z minulé sezony tušil, kolik gólů chybělo. Je to pro mě velké, jsem za to strašně rád - osobní hlediska sice neřeším, ale tohle je dlouhodobá práce, strašně mě to těší," netajil Růžička svou radost.

"Odehráli jsme dobrý zápas, ale měli jsme zase výpadky. Dneska rozhodly speciální týmy (na oslabení a přesilovky), nedokázali jsme se prosadit v přesilovkách. Dvě porážky a obě doma, příjemné to samozřejmě není nemít na začátku nějaké body z domácích zápasů. S body by to bylo lepší, ale soutěž je ještě dlouhá," řekl domácí brankář David Honzík.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Přestože jsme prohráli, nemyslím si, že jsme odehráli špatný zápas, ale nestačilo to. Jednoznačně rozhodly přesilové hry; my v nich inkasovali tři góly a sami žádný nedali. Možná na deset minut jsme taky vypadli z role, kdy nám soupeř odskočil. Ukázali jsme určitý charakter, proti těžkému soupeři jsme se dokázali vrátit do hry. Měli jsme několik velmi dobrých příležitostí, abychom stav srovnali, ale nedali jsme a soupeř nás vytrestal v přesilovkách."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem spokojenější s výsledkem než s hrou. Z mého pohledu nebyla ta hra taková, jakou bychom si představovali. Ale splnila účel. Byli jsme produktivní v přesilových hrách, v nichž jsme si pomohli. Když jsme potřebovali dát gól, tak jsme ho dali. Byly tam zlomové okamžiky, které vyzněly pro nás. Samozřejmě nám pomohlo trestné střílení chycené Josefem Kořenářem. Taktéž ve třetí třetině tam byla brzy obrovská šance, kterou Josef chytil a dodal nám důvěru. Pak jsem to zlomili další brankou Matěje Stránského a pak už jsme hráli takticky velmi zodpovědně a pohlídali jsme si to. Jsme rádi za tři body, jež si odvážíme."

Předehrávka 11. kola hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Ščotka (M. Hanzl, Zygmunt), 25. Jarůšek (P. Zdráhal), 35. F. Lukeš (Gerhát) - 10. Hrehorčák (Kundrátek), 20. P. Vrána (Martin Růžička, Gernát), 21. Martin Růžička (Gernát, P. Vrána), 25. M. Stránský (Hrňa, Gernát), 46. M. Stránský (Hrňa, Martin Růžička), 59. Martin Růžička (M. Stránský, Galvinš). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Frodl, Kis. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:3. Diváci: 1037.

Sestavy:

Litvínov: Godla (25. Honzík) - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich - P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Zygmunt, M. Hanzl, M. Látal - Petružálek, Gerhát, Havelka. Trenér: Országh.

Třinec: Kořenář (21.-26. Štěpánek) - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, od 21. navíc Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Hrňa, Jašek, A. Raška II - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.