Hokejisté Litvínova zůstali bez bodu, se Spartou prohráli 1:3

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Sparty zvítězili v utkání 9. extraligového kola na ledě Litvínova 3:1. Severočeši, kteří kvůli nákaze koronavirem a následné karanténě nastoupili poprvé od 22. září, zůstávají i po třetím zápase v sezoně bez bodového zisku. Pražané vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na třetí místo před Liberec. K úspěchu si pomohli zejména ve druhé třetině, kdy z 1:1 odskočili na 3:1. Gól a nahrávku zaznamenal útočník Michal Řepík.

V duelu, který se hrál před prázdnými tribunami, se velmi brzy měnilo skóre. Už v polovině třetí minuty se provinil proti pravidlům hostující bek Jandus a Sparta po 11 sekundách v oslabení udeřila. Horák přebruslil Petružálka, ideálně předložil puk Řepíkovi a ten prostřelil gólmana Honzíka. Už za 41 vteřin bylo vyrovnáno, když Hanzl zakončil povedenou souhru s Hüblem.

Pražané pak sice nevyužili minutovou přesilovku pět na tři, ale vstoupili lépe také do druhého dějství. V čase 22:19 Buchteleho přihrávku nešťastně srazil hokejkou za záda vlastního gólmana Kudla. Ve 26. minutě mohl Buchtele zvýšit, jenže střela z dobré pozice mu nesedla ideálně a Honzík tak neměl větší problém zasáhnout.

Chvilku poté neuspěl ani Říčka. Na druhé straně se nenechal zahanbit Matějovský při možnostech Hübla. Ve 38. minutě zvýšil mladý obránce Jeřábek, když využil Buchteleho clony před Honzíkem a oslavil svůj první extraligový gól. Krátce před druhou pauzou byl vyloučen Řepík, hráči Vervy si stihli ještě vytvořit dvě slibné možnosti, ale Machovský byl pozorný.

Ve 43. minutě měl snížení na holi nejvýše umístěný český hráč na letošním draftem NHL Myšák, jehož si vybral slavný Montreal, Machovského však překonat nedokázal. Stejně dopadl i Hübl.

Na začátku 56. minuty svitla domácím ještě naděje, Dvořákovo podražení ale nepotrestali. V závěru oslabení naopak předvedli krásnou akci Horák, Jandus a Buchtele, jenž však na jejím konci tísněný kuriózně sám hokejkou vyrazil puk klouzající do prázdné branky mimo brankoviště. Pražané přesto bez problémů uhájili sedmou výhru nad Litvínovem v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Od začátku jsme tahali za kratší konec. Byli jsme pomalejší, nešly nám nohy, nedokázali jsme se udržet na puku v útočném pásmu. Ve třetí třetině jsme pak úplně odešli, tam už v tom nebyla žádná šťáva. Je to pro nás těžká situace, ale pere se s tím většina mužstev a i my se s tím musíme vypořádat."

Miloslav Hořava (Sparta): "Pro nás byl ten zápas důležitý v tom, že teď se soutěž zase zavírá, takže šlo o poslední utkání před přestávkou. A jsme hrozně rádi za tři získané body. Domácí to měli samozřejmě velmi těžké. Nerozehraní a po karanténě, takže to byly hodně nerovné podmínky. Ale nedá se nic dělat, takhle to prostě je."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. M. Hanzl (V. Hübl) - 3. Řepík (R. Horák), 23. Buchtele (Pech), 38. R. Jeřábek (T. Pavelka, Řepík). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Litvínov: Honzík - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich, Demel - P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, M. Hanzl, Zygmunt - Petružálek, Gerhát, Havelka. Trenér: Országh.

Sparta: Machovský - Kalina, M. Jandus, R. Jeřábek, T. Pavelka, Mikliš, Tomáš Dvořák, J. Pohl - Rousek, R. Horák, Řepík - Zikmund, M. Sukeľ, Tomášek - A. Kudrna, Pech, Buchtele - Dvořáček, Říčka, M. Forman. Trenéři: Hořava a Jandač.

Tabulka:

1. Plzeň 6 4 1 1 0 27:17 15 2. Hradec Králové 5 4 1 0 0 22:9 14 3. Sparta Praha 7 4 0 0 3 19:15 12 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. Mladá Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. Karlovy Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Brno 2 0 1 0 1 7:10 2 12. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 13. České Budějovice 5 0 0 2 3 10:21 2 14. Litvínov 3 0 0 0 3 6:13 0