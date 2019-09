Hokejisté Litvínova zdolali v úvodu extraligy po obratu Brno 2:1

Litvínov - Hokejisté Litvínova otočili v úvodním kole extraligy domácí souboj s favorizovaným Brnem a zvítězili 2:1. Kometa se ujala vedení v deváté minutě zásluhou Jana Hruška, ale už 12 vteřin poté vyrovnal František Gerhát a v 29. minutě otočil stav sedmnáctiletý útočník Jan Myšák, jehož gól byl nakonec i vítězný.

Kometa se v deváté minutě prosadila dvě sekundy poté, co se ubránila dvouminutovému oslabení. Plekanec ve středním pásmu nahodil puk před branku, kde do něj Hruška šťouchl, čímž překonal brankáře Januse.

Verva přišla za 12 vteřin s bleskovou odpovědí. Hanzl si najel k zadnímu hrazení, odkud přihrál před branku na Gerháta a slovenský útočník srovnal. V 19. minutě si domácí před hostujícím gólmanem Vejmelkou vytvořili závar, jenže Myšák ani Jarůšek se neprosadili. Na druhé straně neuspěl z brejku hostující kapitán Zaťovič.

Ve 25. minutě se Holík ocitl blízko druhému úspěchu hostů, ale z úhlu zamířil jen do boční sítě odkryté branky. O čtyři minuty později dokonal Litvínov po pohledné kombinaci obrat. Jarůšek nahrál na druhou stranu Kašparovi, který před brankovištěm našel volného Myšáka, jenž zakončil přesně z první.

Brno si v prostřední části zahrálo tři početní výhody, ani jednu z nich však nevyužilo. Januse zblízka neprostřelil nadvakrát americký útočník Mueller a v závěru třetiny z kruhu ani Plekanec.

Šestatřicetiletý centr, který si v NHL připsal 1001 startů, nevyzrál na Januse ani z mezikruží v polovině závěrečné dvacetiminutovky. Brno v závěru zkusilo hru bez brankáře, Litvínov si ale plný bodový zisk nenechal vzít a doma Kometu zdolal po třech porážkách ve vzájemných kláních za sebou, pokaždé navíc v základní hrací době.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (trenér Litvínova): "První zápas je vždycky specifický, o to víc, když hrajete s Kometou. Přišel plný stadion, atmosféra fantastická. Zápas byl vyrovnaný, vůbec nám nešly přesilové hry, na nich musíme určitě zapracovat. Jsme rádi, že se nám doma povedlo získat důležité tři body. Bojovnost našich hráčů byla úžasná, přistoupili k tomu tak, jak jsme si řekli před zápasem, do posledního hráče. Trochu nešťastný první gól, ale je dobře, že jsme to okamžitě zvrátili a podařilo se nám vyrovnat. Byli jsme trpěliví a dokázali jsme vyhrát."

Petr Fiala (trenér Brna): "Utkání bylo vyrovnané, bylo v něm hodně osobních soubojů. Úsilí bylo na obou stranách stejné, domácí možná byli důraznější jeden na jednoho, s tím jsme měli určité problémy. Po našem gólu bylo důležité pro vývoj utkání, že domácí hned v další střídání srovnali, když náš hráč ne úplně ideálně obsadil soupeře. Chyby v utkání přicházejí, to je normální. Bohužel my jsme ji udělali hned po tom, co jsme se dostali do vedení. Ve druhé třetině, kterou jsme prohráli 0:1, jsme měli hodně šancí a střel, protože jsme v nich měli dost přesilových her. Ve třetí třetině, kdy jsme chtěli být aktivní, jsme vystřelili jen pětkrát. Z pěti střel je dost těžké skóre srovnat, i když Tomáš Plekanec tam měl velkou šanci, kdy netrefil puk ideálně a z dorážky potom nedal. Domácí to v závěru ubojovali."

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Gerhát (M. Hanzl, J. Mikúš), 29. Myšák (Kašpar, Jarůšek) - 9. Hruška (Plekanec). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5976.

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Trončinský - Jurčík, Helt, Trávníček - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, Myšák, Kašpar - Gerhát, J. Mikúš, M. Hanzl. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.

Brno: Vejmelka - Štencel, O. Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Bartejs, D. Mikyska - Zaťovič, P. Holík, Mueller - Hruška, Plekanec, L. Horký - Orsava, Lev, Kucsera - Plášek, Kusko, Jenyš. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.