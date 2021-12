Hokejisté Litvínova udolali Liberec 2:0, Godla má třetí nulu

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili ve 32. kole extraligy Liberec 2:0 a posunuli se v tabulce před svého dnešního soupeře. O vítězství se postarali Jan Strejček a Přemysl Svoboda, brankář Denis Godla udržel potřetí v sezoně čisté konto. Liberec nenavázal na předešlé dvě výhry. Kapitán domácích Viktor Hübl dnes nastoupil k 1250. utkání v nejvyšší české soutěži a vyrovnal tak historický rekord Petra Kadlece.

Litvínovský útočník Hübl byl již po 69 sekundách vyloučený, hosté ale přesilovou hru nevyužili. Brankář Godla si poradil i s dvojící nebezpečných dorážek Klapky. Ze strany Severočechů střílel v 6. minutě nebezpečně Hrbas, Kváča si s jeho pokusem poradil.

Domácí postupně zvyšovali aktivitu, liberecký gólman byl však pozorný. V 17. minutě už kapituloval a při liberecké přesilovce. Obránce Stejček zachytil rozehrávku soupeře, svůj brejk zakončil střelou mezi betony a připsal si první gól v sezoně.

Ve druhé třetině si mohla Verva pomoct v přesilových hrách, ani jeden ze čtyř prohřešků soupeře proti pravidlům nevyužila. Ve 25. minutě měl ideální šanci zvýšit vedení Litvínova Jarůšek, trestné střílení nařízené za Jelínkův faul na Stříteského ale nevyužil. Kváča jeho střelu vyrazil.

Na začátku třetí části se Tygrům podařilo domácí na dlouhou dobu uzavřít v obranném pásmu bez možnosti vystřídat, vyrovnávacím gólem však svůj tlak nezakončili. Hosté se tlačili do útoku, domácí ale hrozili z protiútoků a čekali na svou šanci. A v 53. minutě se jim podařilo zvýšit vedení, když Svoboda pohotově dorazil Irvingovu střelu od modré čáry.

Hosté se poté snažili ještě zápas zdramatizovat, jejich tlak a power play ale zkrátilo Klapkovo vyloučení.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Byl to vyrovnaný zápas a bylo to kdo s koho. Povedlo se nám dát v oslabení, kdy jsme ujeli, první gól. Liberci moc nešly přesilovky, nám nešly už vůbec. Ještě jsme si vyhazovali puky z pásma. Podařilo se nám dát gól na 2:0 a celkově to byl od kluků perfektní výkon, jak bránili. Dokázali si, že když budou takhle pracovat, umí hrát i proti tak silným mužstvům jako je Liberec. Takový výkon bychom ale měli potvrdit v dalších zápasech. Z předešlého utkání ve Zlíně jsme zklamaní, je to takové nahoru dolů."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsem zklamaný, že jsme nenavázali na zlepšený výkon z posledních dvou zápasů s Vítkovicemi a Hradcem. Dnes rozhodla naše slabá produktivita - nevytvořili jsme si ani moc šancí - a naše přesilová hra, ve které jsme si nepomohli a ještě navíc jsme v ní obdrželi gól."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Strejček ,53. P. Svoboda (Irving, Balinskis). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Strejček, Hrbas, Stříteský, Demel - P. Svoboda, Estephan, Chalupa - P. Straka, V. Hübl, Jarůšek - F. Lukeš, Sukeľ, Kudrna - Zygmunt, Gerhát Jurčík. Trenér: V. Růžička.

Liberec: Kváča - Štibingr, Rosandič, Kolmann, Ivan, J. Šedivý, Derner - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Zachar, Klepiš, Birner - Faško-Rudáš, Gríger, Ordoš - Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta.